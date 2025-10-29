Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:22
Наука

В Москве зима напомнит о себе уже в начале ноября. По прогнозам метеорологов, первые снежные осадки ожидаются в столице примерно 8-10 ноября. До этого времени горожан ждет относительно мягкая и тёплая погода, что характерно для последних лет — когда осень всё чаще задерживается, а зима вступает в свои права лишь к середине ноября.

Снег осенью
Фото: Designed by Freepik by victor217, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Снег осенью

"Следующее похолодание, которое будет наблюдаться, ожидается уже где-то к 7 ноября. К концу первой декады ноября в Москве прогнозируется мокрый снег. Это будут небольшие осадки", — отметил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Осень в Москве: тёплое прощание октября

Последние дни октября обещают быть мягкими: температура днём сохранится на уровне +6…+8 °C. Небольшое похолодание ожидается к выходным, после чего вновь возможен кратковременный рост температуры. Такая погода связана с влиянием южного циклона "Бенджамин", принесшего в регион дожди и пасмурное небо.

"Из-за южного циклона "Бенджамин" последняя неделя октября в столице будет дождливой", — рассказал ранее синоптик Шувалов.

По сути, Москва находится на границе между уходящей осенью и приближающейся зимой. Климатологи отмечают, что подобное смещение сезонов стало тенденцией последних лет.

Когда ждать первый снег

Первые снегопады чаще всего приходят в столицу в период с 5 по 12 ноября. Однако устойчивый снежный покров обычно устанавливается ближе к концу месяца. В 2023 году, например, первый снег выпал 6 ноября, а растаял уже через сутки. В 2024-м белые хлопья впервые появились лишь 10 числа.

Год Дата первого снега Установление покрова Температура
2023 6 ноября 25 ноября -1 °C
2024 10 ноября 22 ноября -2 °C
2025 (прогноз) 8-10 ноября после 20 ноября около 0 °C

По словам специалистов, осадки начала ноября будут в виде мокрого снега — то есть, снег будет таять, едва достигнув земли.

Как подготовиться к погодным переменам

Переходный период между осенью и зимой часто сопровождается перепадами температуры и повышенной влажностью. Чтобы чувствовать себя комфортно, синоптики и врачи советуют соблюдать простые правила.

  1. Обувь — выбирайте модели на нескользящей подошве, желательно с водоотталкивающим покрытием.
  2. Одежда — оптимальны многослойные комплекты: куртка, флисовая кофта, термобельё.
  3. Витамины и сон — в межсезонье полезно укреплять иммунитет витамином D и соблюдать режим сна.
  4. Автомобилистам — смените летние шины на зимние заранее, не дожидаясь устойчивых заморозков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать смену шин до первых снегопадов.
  • Последствие: риск заносов и аварий при первом гололёде.
  • Альтернатива: установка зимних шин при температуре ниже +7 °C.
  • Ошибка: выходить без зонта, полагаясь на "лёгкие осадки".
  • Последствие: переохлаждение из-за промокшей одежды.
  • Альтернатива: использовать водонепроницаемую куртку или плащ.

Если снег задержится

Если похолодание отодвинется, москвичей ждёт продолжение осени с дождями и слякотью. При этом влажная погода усиливает риск простудных заболеваний. В таких случаях важно проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха и пить больше тёплых напитков, сообщает aif.ru.

Часто задаваемые вопросы

Когда в Москве обычно выпадает первый снег?
— Обычно между 5 и 12 ноября, но каждый год дата немного сдвигается.

Будет ли снег лежать долго?
— В начале ноября — вряд ли. Как правило, первые хлопья быстро тают.

Стоит ли уже ставить зимнюю резину?
— Да, если температура ночью опускается ниже +5 °C — самое время перейти на зимние шины.

Какую обувь выбрать для мокрого снега?
— Лучше всего подойдут ботинки с прорезиненным основанием и термоподкладкой.

Мифы и правда о первом снеге

  • Миф: снегопад в ноябре означает раннюю зиму.
    Правда: дата первого снега не связана напрямую с температурными трендами зимы.
  • Миф: если первый снег растаял — зима будет мягкой.
    Правда: климатические прогнозы зависят от давления и воздушных потоков, а не от конкретного дня осадков.
  • Миф: первый снег очищает воздух от смога.
    Правда: эффект очистки кратковременный, а качество воздуха зависит от ветра и влажности.

Москва снова стоит на пороге перемен: лёгкая осенняя прохлада уступает место первым зимним приметам. Осталось лишь дождаться, когда над городом закружатся первые снежинки.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
