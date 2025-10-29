Осень держит оборону, но зима уже стучится в дверь — известна дата первого снега

В Москве зима напомнит о себе уже в начале ноября. По прогнозам метеорологов, первые снежные осадки ожидаются в столице примерно 8-10 ноября. До этого времени горожан ждет относительно мягкая и тёплая погода, что характерно для последних лет — когда осень всё чаще задерживается, а зима вступает в свои права лишь к середине ноября.
"Следующее похолодание, которое будет наблюдаться, ожидается уже где-то к 7 ноября. К концу первой декады ноября в Москве прогнозируется мокрый снег. Это будут небольшие осадки", — отметил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
Последние дни октября обещают быть мягкими: температура днём сохранится на уровне +6…+8 °C. Небольшое похолодание ожидается к выходным, после чего вновь возможен кратковременный рост температуры. Такая погода связана с влиянием южного циклона "Бенджамин", принесшего в регион дожди и пасмурное небо.
"Из-за южного циклона "Бенджамин" последняя неделя октября в столице будет дождливой", — рассказал ранее синоптик Шувалов.
По сути, Москва находится на границе между уходящей осенью и приближающейся зимой. Климатологи отмечают, что подобное смещение сезонов стало тенденцией последних лет.
Первые снегопады чаще всего приходят в столицу в период с 5 по 12 ноября. Однако устойчивый снежный покров обычно устанавливается ближе к концу месяца. В 2023 году, например, первый снег выпал 6 ноября, а растаял уже через сутки. В 2024-м белые хлопья впервые появились лишь 10 числа.
|Год
|Дата первого снега
|Установление покрова
|Температура
|2023
|6 ноября
|25 ноября
|-1 °C
|2024
|10 ноября
|22 ноября
|-2 °C
|2025 (прогноз)
|8-10 ноября
|после 20 ноября
|около 0 °C
По словам специалистов, осадки начала ноября будут в виде мокрого снега — то есть, снег будет таять, едва достигнув земли.
Переходный период между осенью и зимой часто сопровождается перепадами температуры и повышенной влажностью. Чтобы чувствовать себя комфортно, синоптики и врачи советуют соблюдать простые правила.
Если похолодание отодвинется, москвичей ждёт продолжение осени с дождями и слякотью. При этом влажная погода усиливает риск простудных заболеваний. В таких случаях важно проветривать помещения, использовать увлажнители воздуха и пить больше тёплых напитков, сообщает aif.ru.
Когда в Москве обычно выпадает первый снег?
— Обычно между 5 и 12 ноября, но каждый год дата немного сдвигается.
Будет ли снег лежать долго?
— В начале ноября — вряд ли. Как правило, первые хлопья быстро тают.
Стоит ли уже ставить зимнюю резину?
— Да, если температура ночью опускается ниже +5 °C — самое время перейти на зимние шины.
Какую обувь выбрать для мокрого снега?
— Лучше всего подойдут ботинки с прорезиненным основанием и термоподкладкой.
Москва снова стоит на пороге перемен: лёгкая осенняя прохлада уступает место первым зимним приметам. Осталось лишь дождаться, когда над городом закружатся первые снежинки.
Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.