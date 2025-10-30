Вместо наживки — серебро: рыбак с червями в руках стал обладателем сокровищ короля Кнута

Житель Швеции, вышедший за червями для рыбалки, неожиданно стал участником одной из самых впечатляющих археологических находок последних лет. Вместо наживки мужчина достал из земли медный котёл, полный серебряных монет и украшений. По оценкам археологов, вес клада превышает 13 фунтов (около 6 килограммов), а возраст находки — почти 850 лет.

Как простая рыбалка обернулась открытием века

История произошла недалеко от Стокгольма. Рыбак, копавший червей возле своего летнего дома, наткнулся на металлический предмет. Решив, что это просто мусор, он потянул его из земли — и увидел край старинного котла. Внутри оказались сверкающие серебряные монеты, кольца и подвески.

На место была вызвана команда археологов, которая быстро установила, что находка относится к позднему XII веку. Сейчас сокровище изучают специалисты Стокгольмского музея Средневековья и Ленского совета.

"Это одно из крупнейших серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции", — заявила антиквар София Андерссон из Стокгольмского ленского совета.

Что нашли внутри котла

Клад оказался невероятно богатым. Помимо около 20 тысяч монет, в нём нашли серебряные кольца, подвески и жемчуг. Всё это было тщательно уложено слоями и спрятано в медный котёл, который, хотя и пострадал от времени, сохранил содержимое в отличном состоянии.

По словам Андерссон, многие монеты имеют неровные обрезанные края, что характерно для ручной чеканки, и украшены пунктирной окантовкой — декоративным элементом, популярным в то время.

Состав клада

Найденные предметы Количество Особенности Серебряные монеты ≈ 20 000 часть чеканена при Кнуте Эрикссоне Серебряные кольца несколько десятков часть с гравировкой Подвески и перстни около 30 ювелирная работа XII века Жемчуг немного , вероятно, из Балтийского региона Медный котёл 1 служил контейнером для сокровищ

Монеты с именем короля Кнута

Особый интерес вызвали монеты с надписью "KANUTUS", латинским эквивалентом имени Кнут. Эти деньги чеканились во времена Кнута Эрикссона, правителя Швеции с 1173 по 1195 год.

Период его правления совпал с бурными политическими событиями: Швеция вела внутренние войны за престол и подвергалась нападениям соседей. Археологи предполагают, что именно в это время богатая семья могла спрятать свои ценности, опасаясь грабежей или потерь.

"Мы считаем, что сокровище зарыли во времена смуты, когда состоятельные люди старались уберечь своё серебро от мародёров", — рассказала директор Стокгольмского музея Средневековья Лин Аннербек.

Уникальные епископские монеты

Среди множества экземпляров были обнаружены редкие епископские монеты — они чеканились в Средние века специально для церковных епископов и отличались уникальным дизайном.

На некоторых изображён епископ с посохом в правой руке, а на одной из монет — здание, похожее на церковь. Подобные находки помогают учёным лучше понять экономику и религиозную символику того времени.

Почему сокровище оказалось под землёй

Учёные рассматривают несколько версий:

богатая семья спрятала серебро во время политических волнений;

клад мог быть временным тайником торговца или монастыря;

возможна связь с военными конфликтами XII века.

Поскольку медный котёл был закопан глубоко и тщательно укрыт, версия случайного захоронения исключена.

Что говорит закон: кому принадлежит клад

В Швеции действует строгий закон о культурном наследии: любой, кто находит древние драгоценности, обязан сообщить об этом государству. Власти затем решают, будет ли выплачена компенсация за выкуп найденного сокровища.

Сейчас место находки держится в секрете, чтобы защитить возможные оставшиеся артефакты. После завершения экспертизы клад будет передан в Национальный совет по охране культурного наследия Швеции.

Как оценивают историки

По предварительным данным, общий вес серебра — более 6 килограммов, а число монет может оказаться даже больше, чем 20 тысяч. Если подтверждение датировки XII века сохранится, клад войдёт в топ-10 крупнейших находок Скандинавии.

"Каждая такая находка помогает реконструировать торговые пути и связи средневековой Швеции с остальной Европой", — поясняет нумизмат Андерс Нильссон.

Плюсы находки для науки

Область Что даёт клад Нумизматика новые типы монет и чеканки Археология данные о торговых маршрутах XII века История церкви подтверждение роли епископов в экономике Металлургия сведения о составе сплавов Средневековья

FAQ

Может ли рыбак претендовать на сокровище

Да, по закону Швеции государство может выплатить ему компенсацию после оценки находки.

Можно ли увидеть эти монеты

После реставрации их, вероятно, выставят в Стокгольмском музее Средневековья.

Чем эта находка уникальна

Редкостью и объёмом — одновременно найдено несколько типов монет, включая епископские и королевские.

Почему место не раскрывают

Чтобы предотвратить визиты "чёрных копателей" и сохранить археологический слой.

Мифы и правда

Миф: все сокровища Средневековья давно найдены.

Правда: ежегодно в Скандинавии находят десятки новых кладов, особенно после сельхозработ и строительства.

все сокровища Средневековья давно найдены. ежегодно в Скандинавии находят десятки новых кладов, особенно после сельхозработ и строительства. Миф: старинные монеты легко продать.

Правда: незаконная продажа исторических ценностей карается штрафом и тюремным сроком.

старинные монеты легко продать. незаконная продажа исторических ценностей карается штрафом и тюремным сроком. Миф: серебро такого возраста должно быть окисленным.

Правда: медный котёл создал замкнутую среду, где металл почти не контактировал с воздухом.

Исторический контекст

В XII веке Швеция переходила от язычества к христианству, что отражалось в символике монет.

При Кнуте Эрикссоне впервые начали чеканить серебро внутри страны, а не импортировать.

Многие клады того времени были зарыты именно в металлических сосудах — медных или бронзовых, как защита от влаги.

Три интересных факта

На монетах с именем "KANUTUS" буквы выбивались вручную, поэтому каждая имеет мелкие отличия.

Медные котлы использовались для хранения не только денег, но и церковных налогов.

По подсчётам археологов, только за последние 20 лет в Швеции найдено более 300 кладов эпохи Средневековья.