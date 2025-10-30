Вместо наживки — серебро: рыбак с червями в руках стал обладателем сокровищ короля Кнута

Житель Швеции, вышедший за червями для рыбалки, неожиданно стал участником одной из самых впечатляющих археологических находок последних лет. Вместо наживки мужчина достал из земли медный котёл, полный серебряных монет и украшений. По оценкам археологов, вес клада превышает 13 фунтов (около 6 килограммов), а возраст находки — почти 850 лет.
История произошла недалеко от Стокгольма. Рыбак, копавший червей возле своего летнего дома, наткнулся на металлический предмет. Решив, что это просто мусор, он потянул его из земли — и увидел край старинного котла. Внутри оказались сверкающие серебряные монеты, кольца и подвески.
На место была вызвана команда археологов, которая быстро установила, что находка относится к позднему XII веку. Сейчас сокровище изучают специалисты Стокгольмского музея Средневековья и Ленского совета.
"Это одно из крупнейших серебряных сокровищ раннего Средневековья, найденных в Швеции", — заявила антиквар София Андерссон из Стокгольмского ленского совета.
Клад оказался невероятно богатым. Помимо около 20 тысяч монет, в нём нашли серебряные кольца, подвески и жемчуг. Всё это было тщательно уложено слоями и спрятано в медный котёл, который, хотя и пострадал от времени, сохранил содержимое в отличном состоянии.
По словам Андерссон, многие монеты имеют неровные обрезанные края, что характерно для ручной чеканки, и украшены пунктирной окантовкой — декоративным элементом, популярным в то время.
|Найденные предметы
|Количество
|Особенности
|Серебряные монеты
|≈ 20 000
|часть чеканена при Кнуте Эрикссоне
|Серебряные кольца
|несколько десятков
|часть с гравировкой
|Подвески и перстни
|около 30
|ювелирная работа XII века
|Жемчуг
|немного
|, вероятно, из Балтийского региона
|Медный котёл
|1
|служил контейнером для сокровищ
Особый интерес вызвали монеты с надписью "KANUTUS", латинским эквивалентом имени Кнут. Эти деньги чеканились во времена Кнута Эрикссона, правителя Швеции с 1173 по 1195 год.
Период его правления совпал с бурными политическими событиями: Швеция вела внутренние войны за престол и подвергалась нападениям соседей. Археологи предполагают, что именно в это время богатая семья могла спрятать свои ценности, опасаясь грабежей или потерь.
"Мы считаем, что сокровище зарыли во времена смуты, когда состоятельные люди старались уберечь своё серебро от мародёров", — рассказала директор Стокгольмского музея Средневековья Лин Аннербек.
Среди множества экземпляров были обнаружены редкие епископские монеты — они чеканились в Средние века специально для церковных епископов и отличались уникальным дизайном.
На некоторых изображён епископ с посохом в правой руке, а на одной из монет — здание, похожее на церковь. Подобные находки помогают учёным лучше понять экономику и религиозную символику того времени.
Учёные рассматривают несколько версий:
Поскольку медный котёл был закопан глубоко и тщательно укрыт, версия случайного захоронения исключена.
В Швеции действует строгий закон о культурном наследии: любой, кто находит древние драгоценности, обязан сообщить об этом государству. Власти затем решают, будет ли выплачена компенсация за выкуп найденного сокровища.
Сейчас место находки держится в секрете, чтобы защитить возможные оставшиеся артефакты. После завершения экспертизы клад будет передан в Национальный совет по охране культурного наследия Швеции.
По предварительным данным, общий вес серебра — более 6 килограммов, а число монет может оказаться даже больше, чем 20 тысяч. Если подтверждение датировки XII века сохранится, клад войдёт в топ-10 крупнейших находок Скандинавии.
"Каждая такая находка помогает реконструировать торговые пути и связи средневековой Швеции с остальной Европой", — поясняет нумизмат Андерс Нильссон.
|Область
|Что даёт клад
|Нумизматика
|новые типы монет и чеканки
|Археология
|данные о торговых маршрутах XII века
|История церкви
|подтверждение роли епископов в экономике
|Металлургия
|сведения о составе сплавов Средневековья
Да, по закону Швеции государство может выплатить ему компенсацию после оценки находки.
После реставрации их, вероятно, выставят в Стокгольмском музее Средневековья.
Редкостью и объёмом — одновременно найдено несколько типов монет, включая епископские и королевские.
Чтобы предотвратить визиты "чёрных копателей" и сохранить археологический слой.
