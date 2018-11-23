Амазонские рыбы едят пластик

Ученые из Британии обнаружили загадочный и пугающий факт: 80 процентов амазонских рыб едят пластик и съедают 80 процентов пластмассы, попадающей в реки амазонского водораздела.
Британские исследователи, пишет Poplawok, проверили содержимое желудков 172 рыб, которые относятся к 16 разным видам. Для тринадцати видов пластик оказался повседневной пищей.
Конечно, рыбы едят пластик, не потому что он им нравится. Как объясняют ихтиологи, рыбы просто путают мелкие кусочки пластмассы с семенами растений или едят уже загрязненную полимерами пищу.
Это неприятное открытие напрямую касается человека, говорят ученые. Через рыбу пластик попадает в его организм, и для него это имеет самые неприятные последствия. В том, что в реки попадает огромное количество пластика и рыбы его едят, исследователи видят "угрозу для всего мира".
Фото: youtube.com
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