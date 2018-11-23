Ученые открыли ранее неизвестный участок головного мозга

Ученые из Австралии сделали открытие, найдя ранее неизвестную область внутри мозжечкового стебля у нижнего основания мозга. Назвали ее endorestiform nucleus, сообщает pora.ru.

Установлено, что эта зона человеческого мозга обрабатывает двигательную и сенсорную информации, поступающие от тела. От деятельности этой области мозга зависят способность "держать" спину, двигательные функции и координация.

Апробация метода, использующего окрашивающие элементы и облегчающего распределение групп нейронов согласно их функциям, стала поводом к свершению открытия неизвестной ранее мозговой структуры. При этом выяснилось, что животные и приматы подобного участка мозга не имеют, им обладает только человеческий "управляющий орган". Специалисты предполагают, что endorestiform nucleus отвечает за мелкую моторику, присущую только людям.

После дополнительных исследований и получения сведений, разрешающих точно определить функциональность впервые открытой зоны мозга, будут сделаны точные выводы. В настоящее время эксперты продолжают изучение мозга человека посредством МРТ и планируют провести сравнительный анализ структуры мозга шимпанзе.

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