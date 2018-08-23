Ученые выяснили, что человек - это ошибка природы

Тайну эволюции человека решили раскрыть эксперты Брюссельского свободного университета во главе с профессором Пьером Вандерхагеном.
Специалисты выдвинули гипотезу — увеличение мозга объясняется мутацией генов, что включаются на стадии развития эмбриона. Веди именно на этом этапе происходят ключевые моменты формирования мозга. Это предположение отправило научный коллектив на поиски генов, что есть у человека, но нет у животных. Ими оказались NOTCH2NL. Их "предки", NOTCH, есть у животных. Они регулирует количество нейронов головного мозга.
Объясняя эволюцию, ученые решили, что однажды у предка человека и обезьяны случился сбой в цепочке ДНК, произошло дублирование NOTCH. Позже, у австралопитеков 3 миллиона лет назад, случилось еще одно ошибочное дублирование фрагмента ДНК и возник NOTCH2NL. Он стал мощным интеллектуальным допингом: количество нейронов резко увеличилось, а также произошли изменения в той части коры головного мозга, что контролирует речь, образное мышление и креативность.
Однако не все так безупречно в схеме Вандерхагена и коллег. Ученые не скрывают: 3 млн лет недостаточно, чтобы гены, ответственные за очеловечивание, работали идеально. Кроме того, стало ясно, они повинные в таких нарушениях, как микроцефалия (уменьшение размеров черепа и мозга) и макроцефалия (увеличение), а бельгийские эксперты винят эту генетическую революцию в появлении шизофрении и аутизма.
Источник фото: pixabay.com
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