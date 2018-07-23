Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"

В Соединенных Штатах Америки считают, что новейшее российское вооружение "отстой" и опасаться его не стоит. Так, об этом в своей статье заявило издание "We Are The Mighty".
По мнению издания, в действительности техника не обладает теми характеристиками, что были заявлены изначально. Более того, "We Are The Mighty" утверждает, что новое вооружение, поступившее на службу Российской Федерации, неоправданно дорого и, более того, вообще неработоспособно.
Большой критики удостоилась российская крылатая ракета "Буревестник". Американские журналисты высмеяли дальность ее полета и заявили, что она "едва работает".
Напомним, что "Буревестник" в марте этого года представил глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент заявил тогда, что ракета имеет практически неограниченную дальность действия и непредсказуемую траекторию полета. Также, по заявлению Путина, "Буревестник" — малозаметная ракета, умеющая обходить рубежи перехвата потенциального врага.
Своей порции критики удостоились и российский танк Т-14 "Армата", истребитель пятого поколения Су-57 и авианосец "Адмирал Кузнецов". По убеждению американского средства массовой информации, эта техника не соответствует мировым стандартам вооружения и непригодна для ведения боевых действий.
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