Армии США скоро будет нечем стрелять и бомбить

Вооруженные силы США столкнутся с отсутствием военного снаряжения. Такую возможность не исключает газета Defense News, проанализировавшая сообщение Минобороны.

Военные хотят 20 млрд долларов на закупку необходимых припасов, однако вызывает сомнение, что страна справится с таким "аппетитом". Виной тому и то, что последние несколько десятилетий оборонные заказы поступали хаотично.

Как следствие — производство находится в напряженном состоянии, и какие-то виды снаряжения вообще перестали поставлять, а дефицит других восполняют зарубежные компании.

Авторы сообщения также обратили внимание на факт того, что минобороны не хочет вкладывать деньги в разработку нового оружия, а пускает все средства на уже зарекомендовавшие себя. У этой политики есть оборотная сторона: у компаний пропадает стимул создавать новое, исчезает и опыт делать это.

Аналитик Американского института предпринимательства Макензи Иглен считает, что доклад подтверждает опасения, высказанные в последние годы представителями оборонного ведомства США.