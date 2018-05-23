Счетная палата США обнаружила грандиозный бардак в НАСА

Сотрудники НАСА поставили под угрозу американские космические программы. Такой вывод следует из аудита ведомства. Счетная палата США закончила его зимой 2018 года, и лишь недавно результаты стали известны общественности.

Во-первых, увеличиваются затраты на программу Orion. И пока нет точной информации, какой будет эта сумма. Во-вторых, регулярно задерживаются детали, повреждаются ракеты при транспортировке, сообщает Lozga.

Проверяющий орган отмечает 3 причины происходящего: неоправданно рискованные управленческие решения, трудности во время сборки и тестировании, а также внешние обстоятельства. Раскрывая второй пункт, проверяющие особо выделили проект телескопа James Webb. В настоящий момент создатели растратили почти всю сумму, которую Конгресс выделил на него. При этом впереди еще много работы, а сроки уже превышены на уже почти на 6 лет.

Показательным относительно этого проекта является следующая деталь: после транспортировки не до конца собранного телескопа под ним нашли шайбы и гайки, они не удержались на солнечном экране.

Еще одно начинание Exploration Ground Systems выросло в стоимости на 15%, а по времени "стало дороже" на 1,5 года. Задержка связана с тем, что когда начали варить баки, то пришлось перенастроить аппарат — выяснилось: материал толще того, что был ранее.

Трудности связаны и с "составом" агентства. Более половины трудящихся в НАСА достигли рубежа в 50 лет. Этот показатель за 5 лет возрос на 7%. Пенсионеров в агентстве 21% и еще 23% войдут в эту группу через 5 лет.

Ранее сообщалось, что в НАСА были трудности разработкой телескопа James Webb. Тогда преодолению кризиса помогла замена руководителей и сотрудников, трудящихся над проектом.