Найден способ узнать воспоминания после смерти

Израильские ученые пришли к выводу, что есть способ определять тип воспоминания даже после смерти.

По данным исследователей, в процессе запоминания участвует семь разных отделов головного мозга. В определенный момент в нервных клетках, расположенных в активных зонах мозга, выделяются определенные белки, оставляющие "отпечаток"воспоминания.

Группа ученых Еврейского университета в ходе исследований на грызунах выяснила, что две группы мышей, получавшие разные эмоции при жизни, после смерти имели разный мозг.

В каждом случае оставались белковые следы от полученных впечатлений. таким образом, после смерти по следу, оставленному белками в мозге, можно было с точностью до 90% определить, какие эмоции превалировали в жизни животного.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что сразу две группы ученых провели исследования, которые могут способствовать развитию технологии замены негативных воспоминаний на позитивные.

В начале эксперимента ученые вводили в организм мышей белок - канальный родопсин, который реагирует на воздействие голубого лазера. Ученым удалось обнаружить, что когда его излучению подвергались нейроны, связанные с положительным или отрицательным опытом, мыши переживали эмоции и воспоминания об этом опыте вновь, даже в отсутствие стимула, породившего опыт.

Исследователи считают, что исследования могут способствовать увеличению эффективности при работе психотерапевтов, предлагающих пациентам с депрессией восстанавливать в памяти опыт, связанный с негативными эмоциями. Если врач убедит пациента сфокусироваться на положительных эмоциях при пересмотре воспоминания, эффект усилится

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