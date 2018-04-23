США приказали России строить лунную станцию по-своему

Специалисты проекта орбитальной станции Lunar Orbital Platform Gateway пытаются принудить Россию возвести шлюзовой модуль по американским техническим стандартам.

По словам источника в ракетно-космической отрасли. мотивируется это тем, что NASA являются лидерами проекта, потому задают правила, согласно которым системы электропитания, обеспечения терморегуляции модуля, обеспечения жизнедеятельности и все интерфейсы должны быть американскими.

На такие же параметры ориентированы Европа, Канада и Япония, так как в состав американского сегмента МКС входят японский и европейский модули, а также канадская рука-манипулятор Canadarm.

При этом в российских модулях МКС применяется система электропитания, рассчитанная на 28 вольт, а в американском - на 120. По словам специалистов, серьезно различаются химические компоненты, на которых основаны внутренние и наружные системы терморегулирования станций.

Я думаю, что такие программы у американцев могут появиться после 2020 года. США анонсировали "Конквесты" - такой авиационный космический аппарат называется "Дрим Чендлер", а боевые системы у них должны ввести к 2025-2030 годам.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США будут наносить удары из космоса уже через несколько лет. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Штатов Дэвид Гольдфейн. По его словам, достичь превосходства в космосе так же необходимо, как и лидерства в воздушном пространстве.Читайте больше на https://www.pravda.ru/politics/military/28-02-2018/1373342-starwars-0/

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