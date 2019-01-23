Дмитрий Медведев призвал "Роскосмос" меньше говорить и больше делать

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев раскритиковал действия "Роскосмоса". Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
На совещании о финансово-экономическом состоянии "Роскосмоса" и его подведомственных организаций. Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что "Роскосмосу" пора заканчивать с прожектерством, а именно с постоянными разговорами о том, куда полетят российские космонавты в 2030 году и зачем. Медведев призвал больше работать и меньше говорить, активно заниматься коммерциализацией космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке.
Помимо этого критика коснулась и грамотного использования финансирования. Дмитрий Медведев отметил, что в прошлом году организация не использовала порядка 16% инвестиций. Премьер-министр признал, что на это были определенные причины, однако, по его мнению, конкурентная сфера развивается медленнее, чем нужно стране.
На просьбу организации о выделении дополнительных средств на постройку, глава кабинета министров ответил, что к вопросам строительства у него тоже есть вопросы, так как многие объекты так и не были достроены, а темпы строительства космодрома "Восточный" оставляют желать лучшего. Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что к 2021 году космодром должен быть полностью готов к запуску космических аппаратов различного назначения с использованием специальных ракет-носителей тяжелого класса.
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