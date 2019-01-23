Тест ДНК опроверг теорию о подмене заместителя Гитлера в тюрьме

Рудольф Вальтер Рихард Гесс, государственный и политический деятель фашистской Германии, заместитель самого Адольфа Гитлера, в 1941 году отправился в опасную одиночную миссию.

Так, Рудольф Гесс отправился в Великобританию для того, чтобы убедить Лондон заключить мир с Германией и примкнуть к ней в ее войне. У Гесса, что примечательно, ничего не вышло. Более того, воспользовавшись уязвимостью немецкого политического деятеля, Британия посадила его в тюрьму. Рудольф Гесс пробыл за решеткой до самого окончания Второй мировой войны.

После, его, как и многих других видных государственных деятелей нацисткой Германии, судили. Назначенное ему пожизненное заключение Рудольф Гесс отбывал в Берлине. Любопытно, что до самой своей смерти он был предан идеям фашизма, а современные неонацисты возвели даже заместителя Адольфа Гитлера в ранг мучеников.

Однако, есть сегодня те, кто считает, будто пожизненное заключение в Западном Берлине на самом деле отбывал не Рудольф Вальтер Рихард Гесс. Любители и почитатели заговоров считают, что его подменили. Такого же мнения, что любопытно, придерживались и сразу несколько сотрудников тюрьмы, в которой отбывал наказание мужчина. Так, например, один из тамошних работников заявлял, что сидевший в камере преступник по целому ряду физических параметров не походит на Рудольфа Гесса.

Австрийские ученые развеяли этот миф, объявив историю о подмене Гесса обыкновенной выдумкой. Ученые из современной Австрии провели исследование и нашли дальнего потомка Рудольфа Гесса. Ученые сравнили его ДНК с кровью, взятой у человека, скончавшегося в тюрьме Западного Берлина. Австрийские специалисты заявили, что вероятность родственной связи между двумя этими людьми составляет практически сто процентов.

Отметим, что, согласно официальным данным, Рудольф Гесс покончил с собой в тюрьме в возрасте 93 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалистам удалось развенчать известный миф о побеге немецкого фюрера Адольфа Гитлера из Германии в 1945 году. Так, экспертам удалось восстановить историческую справедливость благодаря зубам Гитлера, которые хранятся сегодня в архивах ФСБ.

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