Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем

Учёные из Университета Рома Тре открыли новый вид пчелы, ранее неизвестный науке. Andrena culucciae — одиночная дикая пчела, найденная на северо-востоке Сардинии. Это открытие не только расширяет знания о биоразнообразии региона, но и подчёркивает важность пчёл как ключевых опылителей в экосистемах Средиземноморья.

Где нашли новую пчелу

Необычный вид был обнаружен на полуострове Кулучча, в природной зоне с дюнной растительностью. Именно здесь энтомологи заметили пчёл, чьи внешние признаки не совпадали с известными видами рода Andrena.

Исследование стало частью сотрудничества между кафедрой естественных наук Университета Рома Тре и Природной обсерваторией острова Кулучча. Его результаты опубликованы в журнале Journal of Hymenoptera Research.

Как проводилось исследование

"Когда я собрал первых особей пчёл в мае 2022 года, я заметил некоторые отличия от родственных видов", — объясняет исследователь Маттео Аннесси.

Молодой учёный, выполняя магистерскую работу по программе "Биоразнообразие и управление экосистемами", вернулся на следующий год, чтобы подтвердить гипотезу о новом виде. Он собрал дополнительные образцы и провёл серию лабораторных тестов — морфологических и генетических.

"Интеграция различных методов сегодня крайне важна для описания биоразнообразия, а сочетание молекулярного и морфологического анализов имеет решающее значение", — объясняет, исследователь Университета Рома Тре Алессандра Риччиери.

Для подтверждения открытия команда использовала оптическую микроскопию, сканирующую электронную микроскопию и ДНК-анализ. Такой подход позволяет не только идентифицировать вид, но и установить его эволюционные связи.

Особенности Andrena culucciae

Andrena culucciae — пчела среднего или крупного размера с чёрной окраской тела. Она принадлежит к семейству Andrenidae (Apoidea: Anthophila).

Главные отличительные признаки — строение гениталий самца и окраска ног самки, которые не встречаются у близких видов. Учёные отмечают, что самцы появляются первыми — в конце весны, чтобы успеть к периоду спаривания.

Пока стратегия гнездования не изучена, но по аналогии с другими представителями рода, предполагается, что пчёлы гнездятся в земле.

"Описание нового вида имеет огромное научное и натуралистическое значение", — говорит профессор Андреа Ди Джулио.

Он подчёркивает, что открытие на Сардинии помогает глубже понять биоразнообразие Средиземноморья и даёт редкий пример позитивных новостей на фоне глобального сокращения популяций опылителей.

Где живёт и чем питается

Пчела наблюдалась в мае-июне на цветках армерии колючей (Armeria pungens) — типичного растения дюнных экосистем. Но также встречалась на цветах других семейств, что говорит о разнообразном рационе и экологической гибкости вида.

Это делает Andrena culucciae важным опылителем местной флоры, особенно в условиях изменения климата, когда устойчивые экосистемы зависят от адаптивных видов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы / вызовы Расширяет знания о биоразнообразии Средиземноморья Остаются неясными особенности поведения и размножения Новый объект для исследований экологии опыления Вид может быть уязвим из-за ограниченного ареала Привлекает внимание к сохранению дикой природы Сардинии Недостаток финансирования для долгосрочного мониторинга Показывает эффективность сочетания морфологических и генетических методов Возможна угроза местообитания из-за туризма и застройки

Мифы и правда о диких пчёлах

Миф 1. Все пчёлы живут большими семьями.

Все пчёлы живут большими семьями. Правда: многие виды, включая Andrena, ведут одиночный образ жизни и не создают ульев.

многие виды, включая Andrena, ведут одиночный образ жизни и не создают ульев. Миф 2. Дикие пчёлы опасны и агрессивны.

Дикие пчёлы опасны и агрессивны. Правда: одиночные виды крайне миролюбивы, кусаются только при прямой угрозе.

одиночные виды крайне миролюбивы, кусаются только при прямой угрозе. Миф 3. Пчёлы опыляют только культурные растения.

Пчёлы опыляют только культурные растения. Правда: дикие пчёлы — главные опылители природных экосистем и редких растений.

3 интересных факта о новом виде

Название Andrena culucciae дано в честь полуострова Кулучча, где вид впервые обнаружили.

Это первая пчела, описанная на Сардинии за последние 20 лет.

Анализ ДНК показал, что Andrena culucciae — близкий родственник нескольких видов, обитающих только в Южной Европе.

Исторический контекст

Сардиния известна своей уникальной фауной: многие виды насекомых, растений и животных эндемичны, то есть не встречаются больше нигде в мире.

Исследования пчёл на острове начались ещё в 1970-х годах, но активное изучение опылителей возобновилось лишь в XXI веке, когда учёные заметили снижение их численности.

Открытие Andrena culucciae стало частью крупной программы по мониторингу биоразнообразия, запущенной Университетом Рома Тре в 2022 году. Этот проект направлен на сохранение экосистем Сардинии и восстановление естественных местообитаний насекомых-опылителей.

Andrena culucciae — не просто новая пчела на карте науки. Это символ надежды для экосистем, где роль опылителей критически важна. Открытие показало: даже в освоенных человеком регионах ещё есть место открытиям, а каждое новое насекомое — напоминание о хрупкости и ценности природы.