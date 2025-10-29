Новый вид пчелы найден на Сардинии: учёные говорят о важном открытии для экосистем

Учёные из Университета Рома Тре открыли новый вид пчелы, ранее неизвестный науке. Andrena culucciae — одиночная дикая пчела, найденная на северо-востоке Сардинии. Это открытие не только расширяет знания о биоразнообразии региона, но и подчёркивает важность пчёл как ключевых опылителей в экосистемах Средиземноморья.
Необычный вид был обнаружен на полуострове Кулучча, в природной зоне с дюнной растительностью. Именно здесь энтомологи заметили пчёл, чьи внешние признаки не совпадали с известными видами рода Andrena.
Исследование стало частью сотрудничества между кафедрой естественных наук Университета Рома Тре и Природной обсерваторией острова Кулучча. Его результаты опубликованы в журнале Journal of Hymenoptera Research.
"Когда я собрал первых особей пчёл в мае 2022 года, я заметил некоторые отличия от родственных видов", — объясняет исследователь Маттео Аннесси.
Молодой учёный, выполняя магистерскую работу по программе "Биоразнообразие и управление экосистемами", вернулся на следующий год, чтобы подтвердить гипотезу о новом виде. Он собрал дополнительные образцы и провёл серию лабораторных тестов — морфологических и генетических.
"Интеграция различных методов сегодня крайне важна для описания биоразнообразия, а сочетание молекулярного и морфологического анализов имеет решающее значение", — объясняет, исследователь Университета Рома Тре Алессандра Риччиери.
Для подтверждения открытия команда использовала оптическую микроскопию, сканирующую электронную микроскопию и ДНК-анализ. Такой подход позволяет не только идентифицировать вид, но и установить его эволюционные связи.
Andrena culucciae — пчела среднего или крупного размера с чёрной окраской тела. Она принадлежит к семейству Andrenidae (Apoidea: Anthophila).
Главные отличительные признаки — строение гениталий самца и окраска ног самки, которые не встречаются у близких видов. Учёные отмечают, что самцы появляются первыми — в конце весны, чтобы успеть к периоду спаривания.
Пока стратегия гнездования не изучена, но по аналогии с другими представителями рода, предполагается, что пчёлы гнездятся в земле.
"Описание нового вида имеет огромное научное и натуралистическое значение", — говорит профессор Андреа Ди Джулио.
Он подчёркивает, что открытие на Сардинии помогает глубже понять биоразнообразие Средиземноморья и даёт редкий пример позитивных новостей на фоне глобального сокращения популяций опылителей.
Пчела наблюдалась в мае-июне на цветках армерии колючей (Armeria pungens) — типичного растения дюнных экосистем. Но также встречалась на цветах других семейств, что говорит о разнообразном рационе и экологической гибкости вида.
Это делает Andrena culucciae важным опылителем местной флоры, особенно в условиях изменения климата, когда устойчивые экосистемы зависят от адаптивных видов.
|Плюсы
|Минусы / вызовы
|Расширяет знания о биоразнообразии Средиземноморья
|Остаются неясными особенности поведения и размножения
|Новый объект для исследований экологии опыления
|Вид может быть уязвим из-за ограниченного ареала
|Привлекает внимание к сохранению дикой природы Сардинии
|Недостаток финансирования для долгосрочного мониторинга
|Показывает эффективность сочетания морфологических и генетических методов
|Возможна угроза местообитания из-за туризма и застройки
Сардиния известна своей уникальной фауной: многие виды насекомых, растений и животных эндемичны, то есть не встречаются больше нигде в мире.
Исследования пчёл на острове начались ещё в 1970-х годах, но активное изучение опылителей возобновилось лишь в XXI веке, когда учёные заметили снижение их численности.
Открытие Andrena culucciae стало частью крупной программы по мониторингу биоразнообразия, запущенной Университетом Рома Тре в 2022 году. Этот проект направлен на сохранение экосистем Сардинии и восстановление естественных местообитаний насекомых-опылителей.
Andrena culucciae — не просто новая пчела на карте науки. Это символ надежды для экосистем, где роль опылителей критически важна. Открытие показало: даже в освоенных человеком регионах ещё есть место открытиям, а каждое новое насекомое — напоминание о хрупкости и ценности природы.
