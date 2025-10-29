Вызов законам физики: создана батарея, где потери ускоряют зарядку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Классическая батарея — химический компромисс. Она хранит энергию в виде реакций между веществами, где электроны движутся от анода к катоду. Такой подход работает, но его пределы очевидны: потери тепла, ограниченная плотность энергии, деградация со временем.

Физик
Фото: U.S. Navy by Greg Vojtko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Физик

Квантовые батареи обещают нечто совершенно иное. Энергия в них хранится не в молекулах, а в состоянии квантовых систем - суперпозиции и запутанности частиц. В идеале это позволит заряжать батарею мгновенно, а терять энергию — практически никогда.

Но есть проблема: квантовая когерентность хрупка. Даже слабый шум разрушает её, превращая потенциальную сверхбатарею в обычный резонатор.

Команда из Центра квантовых вычислений RIKEN (Япония) и Хуачжунского университета науки и технологий (Китай) предложила решение, которое объединяет квантовую физику и топологию — раздел математики, изучающий устойчивые свойства форм.

Что такое топологическая квантовая батарея

В новой работе, опубликованной в Physical Review Letters, учёные разработали теоретическую модель батареи, где топологические свойства фотонных волноводов обеспечивают передачу энергии без потерь.

Идея проста, но революционна: если электроны или фотоны движутся по пути, который защищён топологией (как кольцо или лента Мёбиуса), их движение устойчиво к дефектам, шуму и препятствиям.

В топологических материалах наблюдается эффект, при котором энергия распространяется по краю системы, не рассеиваясь даже при повреждениях. Именно это свойство исследователи перенесли в квантовую механику — на уровень фотонов и атомов.

Как работает новая модель

Модель объединяет два компонента:

  1. Фотонные волноводы - каналы, по которым распространяется свет, обладающие топологической устойчивостью.

  2. Двухуровневые атомы, которые служат ячейками для хранения энергии.

Когда источник и приёмник энергии соединены через топологический волновод, фотоны "знают" свой путь и не теряются по дороге — даже если система несовершенна.

Но самое удивительное открытие заключается в том, что энергетические потери иногда могут ускорить процесс зарядки.
Исследователи наблюдали эффект, при котором временная "диффузия" энергии создаёт усиление поля — как если бы система временно использовала потери в свою пользу.

Когда дефект становится преимуществом

Обычно физики делают всё, чтобы избежать рассеяния энергии. В любой системе потери означают снижение эффективности.
Но в топологических структурах потери могут временно усиливать заряд, вызывая резонанс между уровнями атомов и фотонным потоком.

Это напоминает, как удар в колокол сначала поглощает энергию, а потом возвращает её в виде мощного звука.
В квантовой батарее RIKEN этот "отклик" используется для мгновенной подзарядки ячейки.

Преодоление квантовой хрупкости

Главная заслуга модели — она решает ключевую проблему всех квантовых батарей: неустойчивость к шуму.
Топологическая защита делает систему инвариантной к внешним возмущениям - температуре, колебаниям, дефектам структуры.

Таким образом, можно передавать энергию на большие расстояния, не теряя когерентности. Это особенно важно для будущих квантовых сетей и фотонных компьютеров, где каждая потерянная частица света — это потерянный бит информации.

Почему это важно

Если теоретическая модель подтвердится экспериментально, человечество получит принципиально новый способ управления энергией на наноуровне.
Топологическая квантовая батарея может стать:

  • источником питания для квантовых компьютеров,

  • частью оптических коммуникаций нового поколения,

  • элементом самозаряжающихся наноустройств,

  • или даже платформой для энергетических систем без охлаждения.

Что дальше

Следующий этап — экспериментальное подтверждение. Учёным предстоит создать микроскопические волноводы и атомные ловушки, чтобы воспроизвести модель в лаборатории.

Если успех будет достигнут, это станет основой для новой инженерной дисциплины — топологической энергетики, где дефекты и потери перестанут быть врагами, а станут элементами управления.

FAQ

Что такое квантовая батарея?
Это устройство, в котором энергия хранится в состоянии квантовых частиц — через суперпозицию и запутанность, а не химические реакции.

Почему квантовые батареи до сих пор не созданы?
Квантовые состояния крайне нестабильны — любое взаимодействие с внешним миром разрушает их.

Что даёт топология?
Топология обеспечивает устойчивость к шуму и дефектам. Фотоны движутся по защищённым путям, не теряя энергии.

Правда ли, что потери могут ускорить зарядку?
Да. Исследователи показали, что при определённых условиях диффузия энергии вызывает временное усиление заряда — эффект, не наблюдавшийся ранее.

Когда появятся реальные устройства?
Если экспериментальные результаты подтвердят теорию, первые прототипы топологических квантовых батарей могут быть созданы в течение 5-10 лет.

