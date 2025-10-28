OSIRIS-APEX на страже Земли: миссия к Апофису поможет защитить планету

В сентябре 2023 года капсула OSIRIS-REx вошла в земную атмосферу и принесла на Землю 250 граммов породы с астероида Бенну — одного из древнейших тел Солнечной системы. Это была первая американская миссия по доставке астероидного материала.
Но космический аппарат не завершил свой путь. Его основной модуль остался в исправном состоянии, и у NASA появилась уникальная возможность — использовать его повторно, продлив миссию. Так OSIRIS-REx превратился в OSIRIS-APEX - Apophis Explorer.
"Мы не ожидали, что корабль будет в таком хорошем состоянии, — говорит руководитель миссии Дани ДеллаДжустина. — У нас остался запас топлива, и мы поняли, что можем дать аппарату вторую жизнь".
Обнаруженный в 2004 году астероид 99942 Апофис получил своё имя в честь египетского бога хаоса Апепа — врага солнца и порядка.
Не случайно: первые расчёты траектории показали высокую вероятность столкновения с Землёй в 2029 году. Это вызвало настоящий ажиотаж — от заголовков в СМИ до заседаний в НАСА.
Позже уточнённые наблюдения исключили сценарий столкновения, но астероид всё равно пройдёт необычайно близко — ближе геостационарных спутников, что делает его объектом исключительного интереса для науки.
Апофис — это гигант размером около 370-400 метров, больше Эйфелевой башни, и в момент максимального сближения его можно будет увидеть невооружённым глазом в ночном небе над Африкой и Азией.
OSIRIS-APEX не просто сфотографирует Апофис. Его миссия — понять, как изменяются астероиды при близком пролёте мимо Земли.
Когда крупное тело проходит через гравитационное поле планеты, оно испытывает сильные приливные силы. Эти силы могут:
изменить его вращение,
вызвать сдвиги и оползни на поверхности,
или даже полностью перестроить внутреннюю структуру.
Такие данные помогут учёным моделировать эволюцию околоземных тел и понять, как их орбиты и форма меняются со временем.
Это имеет прямое значение для оценки рисков столкновений и для будущих миссий по отклонению опасных астероидов.
Несмотря на научную ценность, судьба OSIRIS-APEX оказалась под угрозой.
После завершения миссии Бенну NASA пересматривало расходы, и проект чуть не попал под сокращение.
По данным The Daily Galaxy, миссия получила только $20 млн на 2025 год, что достаточно для поддержания минимальных операций, но недостаточно для капитального обслуживания.
Во время сбора проб с Бенну пыль и фрагменты породы осели на оптические приборы аппарата. Их планировали перекалибровать, но из-за сокращения бюджета ремонт не состоялся. Это значит, что APEX будет работать со "шрамами" прошлой миссии, что может снизить точность некоторых наблюдений.
После пролёта Земли в 2025 году аппарат продолжит манёвры для встречи с Апофисом.
Ожидается, что он:
выйдет на орбиту вокруг астероида вскоре после его сближения с Землёй,
проведёт детальную картографию поверхности,
измерит изменения в скорости вращения и спектре отражённого света,
а затем опустится на поверхность для кратковременного контакта — "танга", аналогичного тому, что был на Бенну.
Эти данные станут бесценными для будущих миссий по планетарной защите — ведь Апофис по своим размерам относится к категории тел, способных вызвать региональную катастрофу при падении на Землю.
Сближения такого масштаба происходят раз в тысячу лет.
Возможность отправить исследовательский зонд к астероиду именно в момент гравитационного манёвра — уникальна.
Учёные получат "до" и "после":
они смогут сравнить состояние астероида до пролёта (по наблюдениям с Земли и телескопов),
и зафиксировать все изменения после того, как земное притяжение буквально "потрясёт" Апофис.
OSIRIS-APEX — пример новой философии NASA: миссии с продлённым жизненным циклом.
Вместо того чтобы отправлять новый аппарат, агентство использует "старый", но проверенный корабль — экономя годы и сотни миллионов долларов.
Такие решения уже оправдали себя:
Voyager-2 работает более 45 лет;
New Horizons, после пролёта Плутона, изучает пояса Койпера;
теперь OSIRIS-REx продолжит жизнь как OSIRIS-APEX.
Это доказывает, что в космосе старые аппараты могут открывать новые горизонты.
Если миссия будет профинансирована до конца, она станет первой в истории встречей зонда с астероидом, проходящим столь близко к Земле.
Но если ежегодные бюджетные проверки NASA решат иначе, проект может быть свёрнут уже в 2026 году.
И тогда аппарат, уже пролетевший миллиарды километров, окажется в межпланетном дрейфе — как странник, лишённый дома и цели.
Когда OSIRIS-APEX встретится с Апофисом?
Весной 2029 года, вскоре после того, как астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли (13 апреля 2029 г.).
Зачем исследовать Апофис, если он не столкнётся с Землёй?
Чтобы понять, как гравитационные силы планеты меняют орбиту и структуру астероидов. Эти данные важны для защиты Земли от потенциально опасных объектов.
Почему миссия под угрозой?
Из-за бюджетных ограничений NASA. Хотя проект получил $20 млн, дальнейшее финансирование зависит от ежегодных пересмотров.
Сможет ли APEX приземлиться на Апофис?
Он не будет "садиться" в полном смысле слова, но планируется контакт с поверхностью для кратковременного анализа.
Можно ли будет увидеть Апофис с Земли?
Да, в ночь на 13 апреля 2029 года астероид будет виден невооружённым глазом в Африке, Азии и Восточной Европе — как яркую медленно движущуюся звезду.
