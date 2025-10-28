OSIRIS-APEX на страже Земли: миссия к Апофису поможет защитить планету

В сентябре 2023 года капсула OSIRIS-REx вошла в земную атмосферу и принесла на Землю 250 граммов породы с астероида Бенну — одного из древнейших тел Солнечной системы. Это была первая американская миссия по доставке астероидного материала.

Фото: en.wikipedia.org by NASA is licensed under free for commercial use модель аппарата ОСИРИС-АПЕКС

Но космический аппарат не завершил свой путь. Его основной модуль остался в исправном состоянии, и у NASA появилась уникальная возможность — использовать его повторно, продлив миссию. Так OSIRIS-REx превратился в OSIRIS-APEX - Apophis Explorer.

"Мы не ожидали, что корабль будет в таком хорошем состоянии, — говорит руководитель миссии Дани ДеллаДжустина. — У нас остался запас топлива, и мы поняли, что можем дать аппарату вторую жизнь".

Апофис: астероид с дурной славой

Обнаруженный в 2004 году астероид 99942 Апофис получил своё имя в честь египетского бога хаоса Апепа — врага солнца и порядка.

Не случайно: первые расчёты траектории показали высокую вероятность столкновения с Землёй в 2029 году. Это вызвало настоящий ажиотаж — от заголовков в СМИ до заседаний в НАСА.

Позже уточнённые наблюдения исключили сценарий столкновения, но астероид всё равно пройдёт необычайно близко — ближе геостационарных спутников, что делает его объектом исключительного интереса для науки.

Апофис — это гигант размером около 370-400 метров, больше Эйфелевой башни, и в момент максимального сближения его можно будет увидеть невооружённым глазом в ночном небе над Африкой и Азией.

Почему OSIRIS-APEX важен

OSIRIS-APEX не просто сфотографирует Апофис. Его миссия — понять, как изменяются астероиды при близком пролёте мимо Земли.

Когда крупное тело проходит через гравитационное поле планеты, оно испытывает сильные приливные силы. Эти силы могут:

изменить его вращение ,

вызвать сдвиги и оползни на поверхности,

или даже полностью перестроить внутреннюю структуру.

Такие данные помогут учёным моделировать эволюцию околоземных тел и понять, как их орбиты и форма меняются со временем.

Это имеет прямое значение для оценки рисков столкновений и для будущих миссий по отклонению опасных астероидов.

Проблемы бюджета и технические вызовы

Несмотря на научную ценность, судьба OSIRIS-APEX оказалась под угрозой.

После завершения миссии Бенну NASA пересматривало расходы, и проект чуть не попал под сокращение.

По данным The Daily Galaxy, миссия получила только $20 млн на 2025 год, что достаточно для поддержания минимальных операций, но недостаточно для капитального обслуживания.

Во время сбора проб с Бенну пыль и фрагменты породы осели на оптические приборы аппарата. Их планировали перекалибровать, но из-за сокращения бюджета ремонт не состоялся. Это значит, что APEX будет работать со "шрамами" прошлой миссии, что может снизить точность некоторых наблюдений.

Как пройдёт миссия

После пролёта Земли в 2025 году аппарат продолжит манёвры для встречи с Апофисом.

Ожидается, что он:

выйдет на орбиту вокруг астероида вскоре после его сближения с Землёй,

проведёт детальную картографию поверхности,

измерит изменения в скорости вращения и спектре отражённого света,

а затем опустится на поверхность для кратковременного контакта — "танга", аналогичного тому, что был на Бенну.

Эти данные станут бесценными для будущих миссий по планетарной защите — ведь Апофис по своим размерам относится к категории тел, способных вызвать региональную катастрофу при падении на Землю.

Почему именно Апофис

Сближения такого масштаба происходят раз в тысячу лет.

Возможность отправить исследовательский зонд к астероиду именно в момент гравитационного манёвра — уникальна.

Учёные получат "до" и "после":

они смогут сравнить состояние астероида до пролёта (по наблюдениям с Земли и телескопов),

и зафиксировать все изменения после того, как земное притяжение буквально "потрясёт" Апофис.

Научное наследие OSIRIS

OSIRIS-APEX — пример новой философии NASA: миссии с продлённым жизненным циклом.

Вместо того чтобы отправлять новый аппарат, агентство использует "старый", но проверенный корабль — экономя годы и сотни миллионов долларов.

Такие решения уже оправдали себя:

Voyager-2 работает более 45 лет;

New Horizons , после пролёта Плутона, изучает пояса Койпера;

теперь OSIRIS-REx продолжит жизнь как OSIRIS-APEX.

Это доказывает, что в космосе старые аппараты могут открывать новые горизонты.

Что поставлено на карту

Если миссия будет профинансирована до конца, она станет первой в истории встречей зонда с астероидом, проходящим столь близко к Земле.

Но если ежегодные бюджетные проверки NASA решат иначе, проект может быть свёрнут уже в 2026 году.

И тогда аппарат, уже пролетевший миллиарды километров, окажется в межпланетном дрейфе — как странник, лишённый дома и цели.

FAQ

Когда OSIRIS-APEX встретится с Апофисом?

Весной 2029 года, вскоре после того, как астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли (13 апреля 2029 г.).

Зачем исследовать Апофис, если он не столкнётся с Землёй?

Чтобы понять, как гравитационные силы планеты меняют орбиту и структуру астероидов. Эти данные важны для защиты Земли от потенциально опасных объектов.

Почему миссия под угрозой?

Из-за бюджетных ограничений NASA. Хотя проект получил $20 млн, дальнейшее финансирование зависит от ежегодных пересмотров.

Сможет ли APEX приземлиться на Апофис?

Он не будет "садиться" в полном смысле слова, но планируется контакт с поверхностью для кратковременного анализа.

Можно ли будет увидеть Апофис с Земли?

Да, в ночь на 13 апреля 2029 года астероид будет виден невооружённым глазом в Африке, Азии и Восточной Европе — как яркую медленно движущуюся звезду.