Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем огурцы от черной гнили: проверенные методы борьбы с аскохитозом
Секрет уюта под кожей: почему зимой важнее защищать, а не питать
Не спешите выбрасывать яичные коробки: из них получается идеальная грядка для моркови
Почему опытные хозяйки кладут лавровый лист в сахарницу: вы этого точно не знали
Вызов законам физики: создана батарея, где потери ускоряют зарядку
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя

OSIRIS-APEX на страже Земли: миссия к Апофису поможет защитить планету

6:50
Наука

В сентябре 2023 года капсула OSIRIS-REx вошла в земную атмосферу и принесла на Землю 250 граммов породы с астероида Бенну — одного из древнейших тел Солнечной системы. Это была первая американская миссия по доставке астероидного материала.

модель аппарата ОСИРИС-АПЕКС
Фото: en.wikipedia.org by NASA is licensed under free for commercial use
модель аппарата ОСИРИС-АПЕКС

Но космический аппарат не завершил свой путь. Его основной модуль остался в исправном состоянии, и у NASA появилась уникальная возможность — использовать его повторно, продлив миссию. Так OSIRIS-REx превратился в OSIRIS-APEX - Apophis Explorer.

"Мы не ожидали, что корабль будет в таком хорошем состоянии, — говорит руководитель миссии Дани ДеллаДжустина. — У нас остался запас топлива, и мы поняли, что можем дать аппарату вторую жизнь".

Апофис: астероид с дурной славой

Обнаруженный в 2004 году астероид 99942 Апофис получил своё имя в честь египетского бога хаоса Апепа — врага солнца и порядка.
Не случайно: первые расчёты траектории показали высокую вероятность столкновения с Землёй в 2029 году. Это вызвало настоящий ажиотаж — от заголовков в СМИ до заседаний в НАСА.

Позже уточнённые наблюдения исключили сценарий столкновения, но астероид всё равно пройдёт необычайно близко — ближе геостационарных спутников, что делает его объектом исключительного интереса для науки.

Апофис — это гигант размером около 370-400 метров, больше Эйфелевой башни, и в момент максимального сближения его можно будет увидеть невооружённым глазом в ночном небе над Африкой и Азией.

Почему OSIRIS-APEX важен

OSIRIS-APEX не просто сфотографирует Апофис. Его миссия — понять, как изменяются астероиды при близком пролёте мимо Земли.

Когда крупное тело проходит через гравитационное поле планеты, оно испытывает сильные приливные силы. Эти силы могут:

  • изменить его вращение,

  • вызвать сдвиги и оползни на поверхности,

  • или даже полностью перестроить внутреннюю структуру.

Такие данные помогут учёным моделировать эволюцию околоземных тел и понять, как их орбиты и форма меняются со временем.
Это имеет прямое значение для оценки рисков столкновений и для будущих миссий по отклонению опасных астероидов.

Проблемы бюджета и технические вызовы

Несмотря на научную ценность, судьба OSIRIS-APEX оказалась под угрозой.
После завершения миссии Бенну NASA пересматривало расходы, и проект чуть не попал под сокращение.

По данным The Daily Galaxy, миссия получила только $20 млн на 2025 год, что достаточно для поддержания минимальных операций, но недостаточно для капитального обслуживания.

Во время сбора проб с Бенну пыль и фрагменты породы осели на оптические приборы аппарата. Их планировали перекалибровать, но из-за сокращения бюджета ремонт не состоялся. Это значит, что APEX будет работать со "шрамами" прошлой миссии, что может снизить точность некоторых наблюдений.

Как пройдёт миссия

После пролёта Земли в 2025 году аппарат продолжит манёвры для встречи с Апофисом.
Ожидается, что он:

  • выйдет на орбиту вокруг астероида вскоре после его сближения с Землёй,

  • проведёт детальную картографию поверхности,

  • измерит изменения в скорости вращения и спектре отражённого света,

  • а затем опустится на поверхность для кратковременного контакта — "танга", аналогичного тому, что был на Бенну.

Эти данные станут бесценными для будущих миссий по планетарной защите — ведь Апофис по своим размерам относится к категории тел, способных вызвать региональную катастрофу при падении на Землю.

Почему именно Апофис

Сближения такого масштаба происходят раз в тысячу лет.
Возможность отправить исследовательский зонд к астероиду именно в момент гравитационного манёвра — уникальна.

Учёные получат "до" и "после":

  • они смогут сравнить состояние астероида до пролёта (по наблюдениям с Земли и телескопов),

  • и зафиксировать все изменения после того, как земное притяжение буквально "потрясёт" Апофис.

Научное наследие OSIRIS

OSIRIS-APEX — пример новой философии NASA: миссии с продлённым жизненным циклом.
Вместо того чтобы отправлять новый аппарат, агентство использует "старый", но проверенный корабль — экономя годы и сотни миллионов долларов.

Такие решения уже оправдали себя:

  • Voyager-2 работает более 45 лет;

  • New Horizons, после пролёта Плутона, изучает пояса Койпера;

  • теперь OSIRIS-REx продолжит жизнь как OSIRIS-APEX.

Это доказывает, что в космосе старые аппараты могут открывать новые горизонты.

Что поставлено на карту

Если миссия будет профинансирована до конца, она станет первой в истории встречей зонда с астероидом, проходящим столь близко к Земле.
Но если ежегодные бюджетные проверки NASA решат иначе, проект может быть свёрнут уже в 2026 году.

И тогда аппарат, уже пролетевший миллиарды километров, окажется в межпланетном дрейфе — как странник, лишённый дома и цели.

FAQ

Когда OSIRIS-APEX встретится с Апофисом?
Весной 2029 года, вскоре после того, как астероид пролетит на минимальном расстоянии от Земли (13 апреля 2029 г.).

Зачем исследовать Апофис, если он не столкнётся с Землёй?
Чтобы понять, как гравитационные силы планеты меняют орбиту и структуру астероидов. Эти данные важны для защиты Земли от потенциально опасных объектов.

Почему миссия под угрозой?
Из-за бюджетных ограничений NASA. Хотя проект получил $20 млн, дальнейшее финансирование зависит от ежегодных пересмотров.

Сможет ли APEX приземлиться на Апофис?
Он не будет "садиться" в полном смысле слова, но планируется контакт с поверхностью для кратковременного анализа.

Можно ли будет увидеть Апофис с Земли?
Да, в ночь на 13 апреля 2029 года астероид будет виден невооружённым глазом в Африке, Азии и Восточной Европе — как яркую медленно движущуюся звезду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Экономика и бизнес
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Популярное
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей

В ливийской пустыне археологи нашли мумии, чья ДНК изменила представления о древней истории Африки. Оказалось, что под песками скрывалась целая цивилизация.

7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Последние материалы
Цена лайков: как экстремальный туризм ставит под угрозу выживание изолированных племён
Свёкла раскроет секрет вкуса: как запечь и сварить её так, чтобы влюбиться в этот овощ заново
ЦБ РФ берётся за криптообменники: что это значит для ваших денег
На шаг ближе к свадьбе: на столе у Мизулиной заметили предмет, который говорит сам за себя
Миф, который живёт десятилетиями: вся правда о салате, считающемся опасным для суставов
Тихая революция в вашем доме: новая технология охлаждает стены, а не воздух
Это упражнение выглядит легко, но выжимает из мышц максимум — и делает пресс стальным без единого движения
Тысячи рабочих мест — реальность: в Калининградской области создаётся курортный комплекс Белая дюна
Ноты вместо наркоза: как музыка снижает тревожность и делает восстановление легче
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.