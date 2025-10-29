Реальность, которой не существует: квантовая физика лишила мир времени и материи

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Мир, каким мы привыкли его видеть, может оказаться лишь иллюзией. Возможно, ни атомов, ни пространства, ни даже времени не существует в привычном смысле. А вместо них — только квантовые числа, описывающие фундаментальные отношения между вещами. Эта идея кажется безумной, но всё больше физиков готовы рассматривать её как реальную альтернативу классическому взгляду на Вселенную.

Квантовая реальность
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Квантовая реальность

Остров, где началась квантовая революция

История квантовой механики началась летом 1925 года, когда Вернер Гейзенберг уехал на крошечный североморский остров Гельголанд. Там, вдали от суеты, он создал новую математику мира — квантовую механику. Его подход был радикален: он решил описывать только то, что можно измерить, — наблюдаемые величины, а не некие скрытые сущности.

Это стало одной из самых плодотворных идей в истории науки, но и породило массу философских противоречий. Ведь если всё сводится к наблюдениям, возникает вопрос: существует ли реальность вне сознания наблюдателя?

Сто лет путаницы

С тех пор физики спорят о том, какую роль играет наблюдатель в квантовом мире. Некоторые интерпретации утверждают, что сам акт измерения "создаёт" реальность — пока мы не смотрим, частица находится во всех состояниях сразу. Другие настаивают, что мир существует независимо от нас, а "коллапс волновой функции" — лишь удобная модель.

"Большая часть проблем связана с вопросами о том, кто такой наблюдатель и что именно представляет собой наблюдение", — отметил физик Влатко Ведрал.

Эта дискуссия растянулась на столетие, превратившись в лабиринт философских гипотез. Но, возможно, пора выйти из него совсем.

Квантовый мир без наблюдателя

"Думаю, пришло время отойти от этой метафизической путаницы", — сказал Ведрал.

Исследователь, большую часть своей карьеры посвятивший квантовой теории, предлагает радикальную идею: наблюдатели не нужны вовсе. По его мнению, говорить о них — бессмысленно. Квантовая реальность не зависит от того, кто и как её видит. Она существует сама по себе, но в совершенно ином виде, чем мы привыкли представлять.

По сути, мир состоит не из вещей, а из отношений между ними. Квантовые числа — это не просто параметры частиц, а и есть сама суть реальности. Всё остальное — время, пространство, энергия, вещество — лишь производные этих отношений.

Нет частиц, нет пространства, нет времени

Ведрал утверждает, что привычные категории — пространство, время, частицы — не являются фундаментальными. Они появляются только как приближения, когда мы смотрим на квантовую систему "снаружи".

Это кажется парадоксом, ведь вся физика строится на этих понятиях. Но если углубиться в квантовую механику, становится ясно: элементарная частица не имеет фиксированного положения и не существует в конкретной точке пространства до измерения. Пространство и время могут быть не самостоятельными сущностями, а результатом взаимодействий между квантовыми числами.

"Не существует не только наблюдателей — нет и частиц. А пространство и время? Что ж, мы до них ещё доберёмся", — отметил Ведрал.

Новая квантовая карта мира

Идея квантовой реальности без привычных координат выглядит смело, но она вписывается в современные попытки объединить квантовую механику и общую теорию относительности. Эти две теории описывают Вселенную с разной точки зрения: одна — микромир, другая — космос. Их объединение потребует отказа от привычных понятий.

Ведрал считает, что именно квантовые числа могут стать фундаментом для новой физики. Он предлагает три эксперимента, которые, по его мнению, способны подтвердить эту гипотезу и показать, что пространство и время — лишь производные квантовых связей.

Почему это важно

Если эти идеи окажутся верными, мы можем получить новое определение реальности. Тогда всё вокруг — от электронов до галактик — станет проявлением глубинных математических отношений. А такие привычные категории, как "место" и "момент времени", окажутся всего лишь удобными ярлыками, помогающими людям ориентироваться в сложной сети взаимодействий.

А что если мы всё воспринимаем неправильно?

Что, если "вещи" — это не объекты, а процессы? Если Вселенная не существует в пространстве, а сама создаёт пространство, как результат своих внутренних взаимодействий? Эта точка зрения кажется странной, но она может объяснить многие парадоксы — от квантовой запутанности до мгновенных корреляций между частицами, разделёнными миллиардами километров.

Мир без частиц и координат может быть не хаотичным, а наоборот — удивительно упорядоченным. Просто этот порядок лежит глубже, чем мы привыкли видеть.

Плюсы и минусы такого подхода

Преимущества Сложности
Устраняет необходимость "наблюдателя" в квантовой теории Требует пересмотра базовых понятий физики
Может объединить квантовую механику и гравитацию Пока не подтверждён экспериментально
Даёт новое понимание природы реальности Трудно выразим в терминах привычного опыта

Интересные факты

  • Вернер Гейзенберг разработал основы квантовой механики в возрасте всего 23 лет.
  • Его статья 1925 года стала поворотным пунктом в истории науки, открыв эпоху квантовой физики.
  • Идея "мира без частиц" обсуждается и в теориях квантовой гравитации, где пространство рассматривается как сеть взаимодействий.

FAQ

Зачем отказываться от понятий пространства и времени?

Потому что в квантовом масштабе они теряют смысл — события не происходят "в месте" и "во времени" в привычном понимании.

Что такое квантовые числа?

Это набор свойств, описывающих состояние системы — её энергию, импульс, спин и другие характеристики. Ведрал считает, что именно они и есть реальность.

Можно ли это проверить экспериментально?

Учёные уже разрабатывают эксперименты, которые могут подтвердить или опровергнуть существование пространства и времени как производных свойств.

"Если мы признаем, что квантовые числа — это истинная сущность реальности, а не частицы, пространство или время, — то нам откроется удивительное и прекрасное новое видение реальности", — сказал физик Влатко Ведрал.

Идея Влатко Ведрала заставляет по-новому взглянуть на саму природу бытия. Если отказаться от привычных представлений о материи, пространстве и времени и признать, что реальность состоит только из квантовых чисел и связей между ними, тогда исчезает грань между наблюдателем и наблюдаемым. Мир перестаёт быть сценой, где происходят события, — он сам становится процессом, вечным взаимодействием.

Это не просто философская метафора, а попытка построить новую физику, способную объединить квантовую механику и теорию относительности. И, возможно, именно отказ от привычных "вещей" поможет нам наконец понять, что такое Вселенная на самом деле.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
