Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы

Утро 27 октября 2025 года. Над Подмосковьем и севером столицы — вспышка, затем длинный, как трассер, зелёный след. Сотни очевидцев фиксируют болид на видео.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН публикуют первые выводы: тело размером около 30 см двигалось со скоростью от 14 до 30 км/с. Оно горело ослепительно ярко и рассыпалось на фрагменты, что, казалось бы, указывает на космический мусор — но скорость типична для астероидов, пишет "Царьград".
Почему болид светился зелёным? Цвет — ключ к пониманию состава. Когда небесное тело входит в атмосферу, температура плазмы вокруг него достигает 2000-4000 °C.
При этих условиях атомы металлов из состава метеорита начинают излучать свет определённых длин волн.
Медь и никель дают зелёное свечение;
Натрий — жёлтое;
Железо — бело-оранжевое.
Если вспышка была изумрудной, как отмечают очевидцы, в составе тела наверняка присутствовал никель, типичный элемент для железо-никелевых астероидов. Однако именно такие тела редко распадаются столь обильно — значит, гипотеза о космическом мусоре остаётся в игре.
Современная орбита Земли — кладбище из более чем 30 000 отслеживаемых фрагментов спутников, ракет и обломков.
Большинство из них сгорает в атмосфере, создавая зрелища, не уступающие настоящим метеорам.
Фрагменты старых спутников часто вращаются, рассыпаясь на множество искр — как московский болид. Но есть нюанс: космический мусор обычно входит в атмосферу под углом 20-25°, гораздо положе, чем астероиды, и потому оставляет след дольше.
Данные ИКИ РАН указывают, что объект летел сравнительно низко и быстро — что типично для природного тела. Но его разрушение "как стекло" намекает на металлический или композитный объект искусственного происхождения.
Парадокс.
Дополнительную интригу внесло сообщение, что NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 — небесном теле размером около 2 м, которое, по расчётам, должно было пройти на расстоянии 150 000 км от Земли всего через день после московского события.
До 27 октября траектория была доступна в открытых каталогах Jet Propulsion Laboratory (JPL), но позже страница стала недоступной.
ИКИ РАН предположил, что астероид мог быть связан с наблюдаемым болидом.
Однако позже выяснилось, что под индексом US6 мог скрываться вовсе не астероид, а китайский спутник DRO-B, запущенный на окололунную орбиту в 2024 году и потерявший управление.
Если это так, NASA могла удалить запись просто для уточнения классификации.
Но для многих исследователей сам факт исчезновения данных стал тревожным сигналом — уж слишком совпадает по времени с московским небом, озарённым зелёным пламенем.
Учёные вспомнили редкий аналог — Пикскильский метеорит, упавший в США в 1992 году.
Он пролетел 40 секунд и пробил багажник старого Chevrolet Malibu, став символом удачи для хозяйки автомобиля, продавшей небесный камень за 50 000 долларов.
Такое продолжительное падение — редкость: большинство метеоров видны не более трёх секунд.
Московское событие с длительностью 25 секунд входит в ту же уникальную категорию, что делает его ценным для изучения — если фрагменты будут найдены.
В последние годы граница между природными и техногенными явлениями в небе размывается.
Запуски спутников Starlink, обломки ступеней ракет, обгорающие солнечные панели — всё это создаёт "искусственные болиды", которые порой невозможно отличить от настоящих.
Спутник DRO-B, если действительно перешёл на ретроградную орбиту (в направлении, противоположном вращению Земли), мог войти в атмосферу с востока на запад — именно так двигался московский объект.
Для России это стало бы не просто красивым зрелищем, а редким примером контролируемого разрушения орбитального аппарата, пусть и чужого происхождения.
Каким бы ни было происхождение болида, событие дало астрономам богатый материал.
25 секунд — достаточно, чтобы рассчитать траекторию по множественным видеозаписям, определить высоту фрагментации и даже оценить химический состав по спектру свечения.
Если подтвердится, что тело имело скорость около 20 км/с, это астероид, вошедший под острым углом.
Если меньше 10 км/с — фрагмент спутника.
Разница между этими сценариями — миллионы лет космической эволюции против десятков лет человеческой инженерии.
Версия о "заговоре" выглядит эффектно, но научные причины более прозаичны.
NASA регулярно пересматривает каталоги околоземных объектов. Если объект переклассифицируется, данные временно скрываются до проверки новых параметров.
Подобные случаи фиксировались и ранее — например, с объектами, оказавшимися обломками старых миссий.
Кроме того, агентство обязано соблюдать международные соглашения о защите спутниковых данных, если объект имеет вероятное военное или частное происхождение.
Если 2025 US6 оказался китайским аппаратом DRO-B, временное удаление информации закономерно.
Запоминайте время и направление.
Это поможет астрономам восстановить траекторию.
Фиксируйте цвет и длительность.
Зелёный и голубой цвета часто указывают на металлы, жёлтый — на натрий, белый — на каменные тела.
Не ищите фрагменты без опыта.
Падение метеоритов крайне редкое событие, и вероятность найти фрагмент ничтожна. Лучше сообщить данные в планетарную сеть наблюдений.
Не верьте сенсациям без проверки.
Отсутствие данных в каталоге не означает сокрытия — учёные сами нередко временно "прячут" объекты, чтобы избежать путаницы.
Что такое болид?
Болид — это яркий метеор, создающий вспышку, иногда видимую днём. Его яркость сравнима с полной Луной.
Почему болид был зелёным?
Скорее всего, из-за присутствия никеля или меди. Эти металлы излучают зелёный свет при высоких температурах.
Может ли болид быть спутником?
Да. Космический мусор, особенно металлический, может давать яркие вспышки и фрагментироваться при входе в атмосферу.
Почему NASA удаляет данные об астероидах?
Причины технические: уточнение орбит, исправление ошибок или переклассификация объекта как неастероидного.
Стоит ли опасаться подобных явлений?
Нет. Атмосфера Земли — надёжный щит. Большинство тел массой до нескольких тонн полностью сгорают на высоте 70-30 км.
