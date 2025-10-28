Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет кошачьего долголетия: эти четыре породы сломали законы природы
Почему ЦСКА поддерживает ужесточение лимита на легионеров: неожиданное заявление тренера
Шипы поют громче мотора: как водители заставляют зимнюю резину замолчать
Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз
Холод против боли, тепло для сердца: как пациенты нашли простой выход из мучений
Феромонная магия: как обмануть насекомых их же собственными инстинктами
Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают
Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке
Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте

Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы

Наука

Утро 27 октября 2025 года. Над Подмосковьем и севером столицы — вспышка, затем длинный, как трассер, зелёный след. Сотни очевидцев фиксируют болид на видео.

Зелёное свечение в небе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёное свечение в небе

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН публикуют первые выводы: тело размером около 30 см двигалось со скоростью от 14 до 30 км/с. Оно горело ослепительно ярко и рассыпалось на фрагменты, что, казалось бы, указывает на космический мусор — но скорость типична для астероидов, пишет "Царьград".

Зелёный цвет и химия огня

Почему болид светился зелёным? Цвет — ключ к пониманию состава. Когда небесное тело входит в атмосферу, температура плазмы вокруг него достигает 2000-4000 °C.

При этих условиях атомы металлов из состава метеорита начинают излучать свет определённых длин волн.

  • Медь и никель дают зелёное свечение;

  • Натрий — жёлтое;

  • Железо — бело-оранжевое.

Если вспышка была изумрудной, как отмечают очевидцы, в составе тела наверняка присутствовал никель, типичный элемент для железо-никелевых астероидов. Однако именно такие тела редко распадаются столь обильно — значит, гипотеза о космическом мусоре остаётся в игре.

Метеорит или мусор? Когда границы стираются

Современная орбита Земли — кладбище из более чем 30 000 отслеживаемых фрагментов спутников, ракет и обломков.
Большинство из них сгорает в атмосфере, создавая зрелища, не уступающие настоящим метеорам.

Фрагменты старых спутников часто вращаются, рассыпаясь на множество искр — как московский болид. Но есть нюанс: космический мусор обычно входит в атмосферу под углом 20-25°, гораздо положе, чем астероиды, и потому оставляет след дольше.

Данные ИКИ РАН указывают, что объект летел сравнительно низко и быстро — что типично для природного тела. Но его разрушение "как стекло" намекает на металлический или композитный объект искусственного происхождения.

Парадокс.

Астероид 2025 US6: исчезновение из базы

Дополнительную интригу внесло сообщение, что NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 — небесном теле размером около 2 м, которое, по расчётам, должно было пройти на расстоянии 150 000 км от Земли всего через день после московского события.

До 27 октября траектория была доступна в открытых каталогах Jet Propulsion Laboratory (JPL), но позже страница стала недоступной.
ИКИ РАН предположил, что астероид мог быть связан с наблюдаемым болидом.

Однако позже выяснилось, что под индексом US6 мог скрываться вовсе не астероид, а китайский спутник DRO-B, запущенный на окололунную орбиту в 2024 году и потерявший управление.
Если это так, NASA могла удалить запись просто для уточнения классификации.

Но для многих исследователей сам факт исчезновения данных стал тревожным сигналом — уж слишком совпадает по времени с московским небом, озарённым зелёным пламенем.

Пикскильский прецедент: когда метеорит встречает машину

Учёные вспомнили редкий аналог — Пикскильский метеорит, упавший в США в 1992 году.
Он пролетел 40 секунд и пробил багажник старого Chevrolet Malibu, став символом удачи для хозяйки автомобиля, продавшей небесный камень за 50 000 долларов.

Такое продолжительное падение — редкость: большинство метеоров видны не более трёх секунд.
Московское событие с длительностью 25 секунд входит в ту же уникальную категорию, что делает его ценным для изучения — если фрагменты будут найдены.

Когда небеса становятся зеркалом технологий

В последние годы граница между природными и техногенными явлениями в небе размывается.
Запуски спутников Starlink, обломки ступеней ракет, обгорающие солнечные панели — всё это создаёт "искусственные болиды", которые порой невозможно отличить от настоящих.

Спутник DRO-B, если действительно перешёл на ретроградную орбиту (в направлении, противоположном вращению Земли), мог войти в атмосферу с востока на запад — именно так двигался московский объект.

Для России это стало бы не просто красивым зрелищем, а редким примером контролируемого разрушения орбитального аппарата, пусть и чужого происхождения.

Что это значит для науки

Каким бы ни было происхождение болида, событие дало астрономам богатый материал.
25 секунд — достаточно, чтобы рассчитать траекторию по множественным видеозаписям, определить высоту фрагментации и даже оценить химический состав по спектру свечения.

Если подтвердится, что тело имело скорость около 20 км/с, это астероид, вошедший под острым углом.
Если меньше 10 км/с — фрагмент спутника.
Разница между этими сценариями — миллионы лет космической эволюции против десятков лет человеческой инженерии.

Почему NASA могла закрыть доступ

Версия о "заговоре" выглядит эффектно, но научные причины более прозаичны.
NASA регулярно пересматривает каталоги околоземных объектов. Если объект переклассифицируется, данные временно скрываются до проверки новых параметров.
Подобные случаи фиксировались и ранее — например, с объектами, оказавшимися обломками старых миссий.

Кроме того, агентство обязано соблюдать международные соглашения о защите спутниковых данных, если объект имеет вероятное военное или частное происхождение.
Если 2025 US6 оказался китайским аппаратом DRO-B, временное удаление информации закономерно.

Как наблюдать болиды и не спутать их с мусором

  1. Запоминайте время и направление.
    Это поможет астрономам восстановить траекторию.

  2. Фиксируйте цвет и длительность.
    Зелёный и голубой цвета часто указывают на металлы, жёлтый — на натрий, белый — на каменные тела.

  3. Не ищите фрагменты без опыта.
    Падение метеоритов крайне редкое событие, и вероятность найти фрагмент ничтожна. Лучше сообщить данные в планетарную сеть наблюдений.

  4. Не верьте сенсациям без проверки.
    Отсутствие данных в каталоге не означает сокрытия — учёные сами нередко временно "прячут" объекты, чтобы избежать путаницы.

FAQ

Что такое болид?
Болид — это яркий метеор, создающий вспышку, иногда видимую днём. Его яркость сравнима с полной Луной.

Почему болид был зелёным?
Скорее всего, из-за присутствия никеля или меди. Эти металлы излучают зелёный свет при высоких температурах.

Может ли болид быть спутником?
Да. Космический мусор, особенно металлический, может давать яркие вспышки и фрагментироваться при входе в атмосферу.

Почему NASA удаляет данные об астероидах?
Причины технические: уточнение орбит, исправление ошибок или переклассификация объекта как неастероидного.

Стоит ли опасаться подобных явлений?
Нет. Атмосфера Земли — надёжный щит. Большинство тел массой до нескольких тонн полностью сгорают на высоте 70-30 км.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Шоу-бизнес
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Последние материалы
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает
5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет десятки чистящих средств
Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100
Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь
Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным
Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.