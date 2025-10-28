Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы

Утро 27 октября 2025 года. Над Подмосковьем и севером столицы — вспышка, затем длинный, как трассер, зелёный след. Сотни очевидцев фиксируют болид на видео.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН публикуют первые выводы: тело размером около 30 см двигалось со скоростью от 14 до 30 км/с. Оно горело ослепительно ярко и рассыпалось на фрагменты, что, казалось бы, указывает на космический мусор — но скорость типична для астероидов, пишет "Царьград".

Зелёный цвет и химия огня

Почему болид светился зелёным? Цвет — ключ к пониманию состава. Когда небесное тело входит в атмосферу, температура плазмы вокруг него достигает 2000-4000 °C.

При этих условиях атомы металлов из состава метеорита начинают излучать свет определённых длин волн.

Медь и никель дают зелёное свечение;

Натрий — жёлтое;

Железо — бело-оранжевое.

Если вспышка была изумрудной, как отмечают очевидцы, в составе тела наверняка присутствовал никель, типичный элемент для железо-никелевых астероидов. Однако именно такие тела редко распадаются столь обильно — значит, гипотеза о космическом мусоре остаётся в игре.

Метеорит или мусор? Когда границы стираются

Современная орбита Земли — кладбище из более чем 30 000 отслеживаемых фрагментов спутников, ракет и обломков.

Большинство из них сгорает в атмосфере, создавая зрелища, не уступающие настоящим метеорам.

Фрагменты старых спутников часто вращаются, рассыпаясь на множество искр — как московский болид. Но есть нюанс: космический мусор обычно входит в атмосферу под углом 20-25°, гораздо положе, чем астероиды, и потому оставляет след дольше.

Данные ИКИ РАН указывают, что объект летел сравнительно низко и быстро — что типично для природного тела. Но его разрушение "как стекло" намекает на металлический или композитный объект искусственного происхождения.

Парадокс.

Астероид 2025 US6: исчезновение из базы

Дополнительную интригу внесло сообщение, что NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 — небесном теле размером около 2 м, которое, по расчётам, должно было пройти на расстоянии 150 000 км от Земли всего через день после московского события.

До 27 октября траектория была доступна в открытых каталогах Jet Propulsion Laboratory (JPL), но позже страница стала недоступной.

ИКИ РАН предположил, что астероид мог быть связан с наблюдаемым болидом.

Однако позже выяснилось, что под индексом US6 мог скрываться вовсе не астероид, а китайский спутник DRO-B, запущенный на окололунную орбиту в 2024 году и потерявший управление.

Если это так, NASA могла удалить запись просто для уточнения классификации.

Но для многих исследователей сам факт исчезновения данных стал тревожным сигналом — уж слишком совпадает по времени с московским небом, озарённым зелёным пламенем.

Пикскильский прецедент: когда метеорит встречает машину

Учёные вспомнили редкий аналог — Пикскильский метеорит, упавший в США в 1992 году.

Он пролетел 40 секунд и пробил багажник старого Chevrolet Malibu, став символом удачи для хозяйки автомобиля, продавшей небесный камень за 50 000 долларов.

Такое продолжительное падение — редкость: большинство метеоров видны не более трёх секунд.

Московское событие с длительностью 25 секунд входит в ту же уникальную категорию, что делает его ценным для изучения — если фрагменты будут найдены.

Когда небеса становятся зеркалом технологий

В последние годы граница между природными и техногенными явлениями в небе размывается.

Запуски спутников Starlink, обломки ступеней ракет, обгорающие солнечные панели — всё это создаёт "искусственные болиды", которые порой невозможно отличить от настоящих.

Спутник DRO-B, если действительно перешёл на ретроградную орбиту (в направлении, противоположном вращению Земли), мог войти в атмосферу с востока на запад — именно так двигался московский объект.

Для России это стало бы не просто красивым зрелищем, а редким примером контролируемого разрушения орбитального аппарата, пусть и чужого происхождения.

Что это значит для науки

Каким бы ни было происхождение болида, событие дало астрономам богатый материал.

25 секунд — достаточно, чтобы рассчитать траекторию по множественным видеозаписям, определить высоту фрагментации и даже оценить химический состав по спектру свечения.

Если подтвердится, что тело имело скорость около 20 км/с, это астероид, вошедший под острым углом.

Если меньше 10 км/с — фрагмент спутника.

Разница между этими сценариями — миллионы лет космической эволюции против десятков лет человеческой инженерии.

Почему NASA могла закрыть доступ

Версия о "заговоре" выглядит эффектно, но научные причины более прозаичны.

NASA регулярно пересматривает каталоги околоземных объектов. Если объект переклассифицируется, данные временно скрываются до проверки новых параметров.

Подобные случаи фиксировались и ранее — например, с объектами, оказавшимися обломками старых миссий.

Кроме того, агентство обязано соблюдать международные соглашения о защите спутниковых данных, если объект имеет вероятное военное или частное происхождение.

Если 2025 US6 оказался китайским аппаратом DRO-B, временное удаление информации закономерно.

Как наблюдать болиды и не спутать их с мусором

Запоминайте время и направление.

Это поможет астрономам восстановить траекторию. Фиксируйте цвет и длительность.

Зелёный и голубой цвета часто указывают на металлы, жёлтый — на натрий, белый — на каменные тела. Не ищите фрагменты без опыта.

Падение метеоритов крайне редкое событие, и вероятность найти фрагмент ничтожна. Лучше сообщить данные в планетарную сеть наблюдений. Не верьте сенсациям без проверки.

Отсутствие данных в каталоге не означает сокрытия — учёные сами нередко временно "прячут" объекты, чтобы избежать путаницы.

FAQ

Что такое болид?

Болид — это яркий метеор, создающий вспышку, иногда видимую днём. Его яркость сравнима с полной Луной.

Почему болид был зелёным?

Скорее всего, из-за присутствия никеля или меди. Эти металлы излучают зелёный свет при высоких температурах.

Может ли болид быть спутником?

Да. Космический мусор, особенно металлический, может давать яркие вспышки и фрагментироваться при входе в атмосферу.

Почему NASA удаляет данные об астероидах?

Причины технические: уточнение орбит, исправление ошибок или переклассификация объекта как неастероидного.

Стоит ли опасаться подобных явлений?

Нет. Атмосфера Земли — надёжный щит. Большинство тел массой до нескольких тонн полностью сгорают на высоте 70-30 км.