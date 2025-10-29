Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине

Среди бескрайних просторов Сибири есть река, о которой знают меньше, чем о любой другой из крупных водных артерий России. Её редко показывают в новостях, на туристических маршрутах она почти не встречается, а на картах выглядит скромно. Но стоит только узнать о ней чуть больше — и становится ясно: Нижняя Тунгуска не просто река, а целый мир, полный загадок, контрастов и почти мифической красоты.

Характер и масштаб

С первого взгляда Тунгуска кажется обычной сибирской рекой. Но стоит всмотреться — и цифры поражают воображение. По длине она растягивается почти на три тысячи километров (2989 км), а вместе с притоками Непа и Чамбета — более чем на 3170 км. Это больше, чем у Дуная, Амударьи или даже Ориноко. По полноводности (до 4140 м³/с) она делит десятую строчку среди всех рек России, соперничая с Камой и Колымой.

Во время половодья река поднимается на 25 метров — её уровень скачет так резко, что не выдерживает ни одна другая крупная водная система страны. Весенний расход воды превосходит даже среднегодовой уровень Енисея, в который она впадает.

Великий проект, которого боятся

С конца XX века Тунгуска стала предметом внимания гидроэнергетиков. Ещё в 1980-х годах обсуждалась идея строительства Эвенкийской (Туруханской) ГЭС мощностью 12 000 МВт — почти вдвое больше Саяно-Шушенской. Но с такой мощью приходит и цена: планируемое водохранилище затопило бы свыше 9400 квадратных километров, уничтожив Эвенкию как обитаемую землю. Для сравнения, его объём — 401 км³, что в несколько раз больше Братского водохранилища. Именно поэтому проект до сих пор остаётся спорным символом технического могущества и экологического риска.

Река первопроходцев

Нижняя Тунгуска берёт начало в Иркутской области, вблизи Киренска. В XVII веке по ней поднимался землепроходец Пантелеймон Пянда — первый русский, достигший Якутии. Но судьба распорядилась иначе: основные торговые пути вскоре переместились на Лено-Ангарскую систему, и Тунгуска осталась в стороне от "мягкого золота" — мехового промысла. Её берега до сих пор кажутся нетронутыми, словно время здесь остановилось.

Затерянные поселения и следы истории

Сегодня вдоль её русла почти нет населённых пунктов. Сёла Тутончаны и Учами — единственные, куда можно добраться только на вертолёте. А старейший русский посёлок региона — Ногинск — в 2006 году окончательно упразднили. Его история связана с архангельским купцом Михаилом Сидоровым, который в XIX веке искал Северный морской путь и заложил здесь графитовый прииск. Местный графит шёл в Петербург на фабрики, а по реке перевозили его на конно-рельсовых линиях — одних из первых в Сибири.

В советское время Ногинск пережил второе рождение: в 1970-х здесь жило до 700 человек. Но с рыночными реформами посёлок исчез, оставив после себя только фотографии и воспоминания путешественников.

Тайга, ртуть и уголь

Недалеко от места, где Нижняя Тунгуска пересекает угольные горизонты, находится шахта "Кораблик", открывшая в 2004 году крупнейший в мире Тунгусский угольный бассейн. А ещё ближе к устью можно увидеть приток Виви — реку длиной 426 км, известную прежде всего своим истоком из озера Виви. Именно здесь географ Пётр Бакут определил географический центр России. В 1992 году туристы установили на берегу памятный знак, а позже рядом появилась часовня Сергия Радонежского.

Воронка и водовороты

На расстоянии нескольких километров от устья Виви находится загадочное место — Воронка. Это почти идеальный круглый плёс глубиной до 90 метров. Местные уверены, что это метеоритный кратер. В половодье здесь рождается гигантский водоворот, который засасывает стволы деревьев и выбрасывает их ниже по течению уже очищенными от веток и коры. Возможно, именно поэтому Нижнюю Тунгуску называют самой глубокой рекой России.

Призраки Бабкино и холод Севера

Ещё одно исчезнувшее поселение на реке — Бабкино, основанное в честь революционера Филиппа Бабкина. С 1951 года здесь добывали исландский шпат, но в конце XX века посёлок был оставлен. Зимой температура здесь опускается до -32 °C, а ветер, гуляющий вдоль русла, делает даже короткий привал испытанием.

Зато природа вознаграждает красотой: закатные лучи играют на скалах Суслова, выточенных из древней лавы. Эти каменные стены — напоминание о Сибирских траппах, колоссальных извержениях, изменивших атмосферу Земли и вызвавших крупнейшее вымирание в истории планеты.

Следы катастроф и экспериментов

Около притока Люликта в 1970-х годах СССР провёл два подземных ядерных взрыва мощностью 8,5 килотонн каждый. Это делалось не ради испытаний оружия, а для сейсмического зондирования недр. Под землёй до сих пор скрываются идеально круглые полости — безмолвные следы научных экспериментов, которые выдержала лишь суровая Эвенкия.

Люди, кино и язык

Среди редких населённых пунктов особое место занимает Нидым — фактория, где живёт около 150 человек, в основном эвенков. Именно здесь в 1968 году режиссёр Анатолий Ниточкин снял первый и единственный фильм на эвенкийском языке — "Друг Тыманчи". Мальчик Тыманча, приручивший волчонка, стал символом связи человека и природы. Сейчас исполнитель главной роли, Саша Барбасенок, живёт в посёлке Ошарова — почти у географического центра страны.

Таблица "Сравнение"

Показатель Нижняя Тунгуска Енисей Дунай Длина (км) 2989 3487 2850 Средний расход воды (м³/с) 4000 19 800 6500 Перепад уровней при половодье (м) 25 10 6 Количество населённых пунктов <10 >30 >200

Советы путешественникам

Лучше всего посещать регион летом, когда навигация по реке безопасна. Для сплавов подойдут катамараны и лёгкие байдарки. Перед выходом в тайгу стоит оформить разрешение у администрации Эвенкийского округа. Связь в большинстве районов отсутствует — необходим спутниковый телефон. При ночёвках используйте термопалатку и генератор на солнечных панелях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: отправляться в путь без спутникового навигатора.

Последствие: потеря маршрута и риск заблудиться.

Альтернатива: использовать устройства Garmin InReach или российский "ГеоТрек".

Ошибка: брать металлическую лодку.

Последствие: высокая вероятность пробоин на каменистых перекатах.

Альтернатива: лёгкие пластиковые или надувные суда.

Ошибка: игнорировать резкие перепады погоды.

Последствие: переохлаждение.

Альтернатива: многослойная одежда и термокостюм уровня Arctic Pro.

А что если…

Если проект Эвенкийской ГЭС всё же реализуют, Эвенкия исчезнет под водой. Затонут десятки древних стоянок и кладбищ, исчезнут редкие виды рыб и птиц. Поэтому многие считают, что судьба Нижней Тунгуски — остаться дикаркой, свободной и живой.

Таблица "Плюсы и минусы"

Плюсы Минусы Уникальная природа и чистейшая вода Крайне труднодоступные места Историческая ценность региона Резкие перепады климата Богатство полезных ископаемых Экологические риски при добыче Перспектива туризма и экотуров Отсутствие инфраструктуры

FAQ

Как добраться до Нижней Тунгуски?

Самолётом до Туры, затем на вертолёте или по зимнику до ближайших сёл.

Когда лучше всего ехать?

С конца июня по август — навигационный сезон и меньше комаров.

Есть ли туры для туристов?

Да, действуют программы сплавов от компаний из Красноярска и Иркутска.

Можно ли купаться?

Да, но температура воды редко превышает +10 °C.

Что брать с собой?

Тёплую одежду, аптечку, спутниковую связь, запас топлива.

Мифы и правда

Миф: Тунгуска связана с Тунгусским метеоритом.

Правда: взрыв 1908 года произошёл на другой Тунгуске — Подкаменной.

Миф: на реке никто не живёт.

Правда: здесь есть эвенкийские фактории с постоянными жителями.

Миф: вода непригодна для питья.

Правда: она одна из самых чистых в Сибири.

Три интересных факта

Глубина некоторых омутов Тунгуски превышает 100 метров. Озеро Виви признано географическим центром России. На реке проводились ядерные взрывы для сейсморазведки.

Исторический контекст

1623 год — Пантелеймон Пянда первым из русских выходит к Якутии.

1859 год — Михаил Сидоров основывает графитовый прииск.

1977-1979 годы — проведены подземные взрывы "Метеорит-3" и "Кимберлит-3".