Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли

6:33
Наука

Международная команда археологов сделала открытие, способное изменить представления о морской торговле в Восточном Средиземноморье. На дне лагуны Дор у побережья Израиля были найдены три уникальных груза кораблей железного века. Эти артефакты, пролежавшие под песком более 2500 лет, показали, насколько сложной и развитой была сеть экономических и культурных связей древних цивилизаций.

Лагуна Дор, Израиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лагуна Дор, Израиль

Что нашли археологи

Исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Сан-Диего и Хайфского университета, охватило три затопленных грузовых комплекса, датируемых XI-VI веками до н. э… Это — первая подобная находка в южном Леванте, напрямую связанная с древним портом Дор, который в то время был важным узлом торговли между Египтом, Финикией, Ассирией и Вавилоном.

Каждый груз отражает целую эпоху — от становления морских путей до формирования международных торговых систем.

"Эти артефакты — не просто следы кораблекрушений. Они — свидетельство того, как древние народы обменивались технологиями, сырьём и культурой", — подчеркнул археолог, из Хайфского университета, Амир Юрман.

Три груза — три эпохи торговли

Дор M (XI век до н. э.)

Самый древний из комплексов содержал кувшины и якорь с надписями на кипро-минойском языке. Эти находки указывают на активные контакты с Кипром и Египтом, что подтверждает древнеегипетский текст "Сообщение Венамуна" — одно из первых письменных свидетельств морской торговли в регионе.

Дор L1 (IX-VIII века до н. э.)

Груз этого периода включал финикийскую керамику, но без следов связей с Египтом и Кипром. Учёные считают, что он отражает время, когда торговля в регионе ослабла из-за политических изменений, однако морские пути продолжали функционировать.

Дор L2 (VII-VI века до н. э.)

Самый поздний и богатый груз, найденный в лагуне, стал настоящей сенсацией. Среди артефактов — железные крицы (полуфабрикаты металла), амфоры кипрского типа и остатки виноградных косточек. Эти предметы свидетельствуют о развитии промышленной торговли и морских поставок сырья.

Радиоуглеродный анализ показал, что корабль действовал во времена, когда Дор находился под контролем Ассирийской или Вавилонской империй — то есть в период расцвета города как торгового центра.

Что говорят находки о древней экономике

Обнаруженные грузы показывают, что торговля в Восточном Средиземноморье была не просто обменом товарами. Это была организованная система взаимодействия между государствами и культурами.

Археологи отмечают: наличие железных заготовок указывает на ранние формы промышленного производства, а разнообразие керамики — на широкий ассортимент экспортных товаров.

Кроме того, анализ остатков смолы и виноградных косточек в амфорах подтвердил, что суда перевозили вино, масло и смолу — одни из ключевых товаров того времени.

Новые технологии — новый взгляд на прошлое

Все три комплекса исследовались с помощью современных методов киберархеологии. Учёные применили трёхмерную фотограмметрию и многоспектральную съёмку, что позволило воссоздать облик кораблей и их маршруты с поразительной точностью.

На сегодняшний день раскопано лишь около четверти подводного участка. Археологи надеются, что дальнейшие исследования позволят найти фрагменты корпусов судов и, возможно, личные вещи моряков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что торговля в железный век была примитивной.
  • Последствие: недооценка уровня развития древних обществ.
  • Альтернатива: находки показывают существование сложной логистики и морской индустрии.
  • Ошибка: полагать, что Средиземное море было барьером между цивилизациями.
  • Последствие: искажённое восприятие древней геополитики.
  • Альтернатива: море было связующим мостом между Востоком и Западом.
  • Ошибка: игнорировать роль портовых городов, таких как Дор.
  • Последствие: упущенное понимание экономических связей региона.
  • Альтернатива: рассматривать их как центры обмена и культурной интеграции.

Плюсы и минусы подводных раскопок

Аспект Преимущества Сложности
Трёхмерная фотограмметрия Точная реконструкция артефактов Требует сложного оборудования
Подводная археология Позволяет изучить торговлю напрямую Высокая стоимость и риск повреждения находок
Цифровое моделирование Возможность воссоздания древних маршрутов Нужна постоянная калибровка данных

Частые вопросы

Почему находки в лагуне Дор так важны?

Это первые доказательства морской торговли на южном побережье Леванта, связанные с конкретным портом, упомянутым в древних текстах.

Что такое железные крицы?

Это пористые заготовки металла, полуфабрикат, который позже переплавлялся в изделия. Их находка говорит о развитии металлургии и экспорте железа.

Будут ли продолжены исследования?

Да, учёные планируют расширить зону раскопок — возможно, под песком сохранились фрагменты самих кораблей.

3 интересных факта

  1. Город Дор упоминался в египетских и ассирийских источниках как один из главных портов региона.
  2. Найденные амфоры содержат следы смолы и вина — вероятно, это были экспортные товары в Египет и Финикию.
  3. Для фиксации находок археологи использовали технологию трёхкамерной фотосъёмки, которая позволяет создавать объёмные модели под водой.

Открытия в израильской лагуне Дор показали, что древняя торговля была гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Морские пути связывали целый мир — от Кипра до Вавилона, а города вроде Дора служили воротами между культурами. Эти находки не только переписывают историю торговли, но и наполняют её новыми именами, технологиями и маршрутами.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
