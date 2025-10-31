Морское дно заговорило: археологи нашли доказательства забытой цивилизации торговли

Международная команда археологов сделала открытие, способное изменить представления о морской торговле в Восточном Средиземноморье. На дне лагуны Дор у побережья Израиля были найдены три уникальных груза кораблей железного века. Эти артефакты, пролежавшие под песком более 2500 лет, показали, насколько сложной и развитой была сеть экономических и культурных связей древних цивилизаций.
Исследование, проведённое специалистами Калифорнийского университета в Сан-Диего и Хайфского университета, охватило три затопленных грузовых комплекса, датируемых XI-VI веками до н. э… Это — первая подобная находка в южном Леванте, напрямую связанная с древним портом Дор, который в то время был важным узлом торговли между Египтом, Финикией, Ассирией и Вавилоном.
Каждый груз отражает целую эпоху — от становления морских путей до формирования международных торговых систем.
"Эти артефакты — не просто следы кораблекрушений. Они — свидетельство того, как древние народы обменивались технологиями, сырьём и культурой", — подчеркнул археолог, из Хайфского университета, Амир Юрман.
Самый древний из комплексов содержал кувшины и якорь с надписями на кипро-минойском языке. Эти находки указывают на активные контакты с Кипром и Египтом, что подтверждает древнеегипетский текст "Сообщение Венамуна" — одно из первых письменных свидетельств морской торговли в регионе.
Груз этого периода включал финикийскую керамику, но без следов связей с Египтом и Кипром. Учёные считают, что он отражает время, когда торговля в регионе ослабла из-за политических изменений, однако морские пути продолжали функционировать.
Самый поздний и богатый груз, найденный в лагуне, стал настоящей сенсацией. Среди артефактов — железные крицы (полуфабрикаты металла), амфоры кипрского типа и остатки виноградных косточек. Эти предметы свидетельствуют о развитии промышленной торговли и морских поставок сырья.
Радиоуглеродный анализ показал, что корабль действовал во времена, когда Дор находился под контролем Ассирийской или Вавилонской империй — то есть в период расцвета города как торгового центра.
Обнаруженные грузы показывают, что торговля в Восточном Средиземноморье была не просто обменом товарами. Это была организованная система взаимодействия между государствами и культурами.
Археологи отмечают: наличие железных заготовок указывает на ранние формы промышленного производства, а разнообразие керамики — на широкий ассортимент экспортных товаров.
Кроме того, анализ остатков смолы и виноградных косточек в амфорах подтвердил, что суда перевозили вино, масло и смолу — одни из ключевых товаров того времени.
Все три комплекса исследовались с помощью современных методов киберархеологии. Учёные применили трёхмерную фотограмметрию и многоспектральную съёмку, что позволило воссоздать облик кораблей и их маршруты с поразительной точностью.
На сегодняшний день раскопано лишь около четверти подводного участка. Археологи надеются, что дальнейшие исследования позволят найти фрагменты корпусов судов и, возможно, личные вещи моряков.
|Аспект
|Преимущества
|Сложности
|Трёхмерная фотограмметрия
|Точная реконструкция артефактов
|Требует сложного оборудования
|Подводная археология
|Позволяет изучить торговлю напрямую
|Высокая стоимость и риск повреждения находок
|Цифровое моделирование
|Возможность воссоздания древних маршрутов
|Нужна постоянная калибровка данных
Это первые доказательства морской торговли на южном побережье Леванта, связанные с конкретным портом, упомянутым в древних текстах.
Это пористые заготовки металла, полуфабрикат, который позже переплавлялся в изделия. Их находка говорит о развитии металлургии и экспорте железа.
Да, учёные планируют расширить зону раскопок — возможно, под песком сохранились фрагменты самих кораблей.
Открытия в израильской лагуне Дор показали, что древняя торговля была гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Морские пути связывали целый мир — от Кипра до Вавилона, а города вроде Дора служили воротами между культурами. Эти находки не только переписывают историю торговли, но и наполняют её новыми именами, технологиями и маршрутами.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.