Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет

8:07
Наука

Археологи обнаружили уникальный подводный клад: в одном месте у побережья Израиля нашли три древних кораблекрушения, пролежавших под водой около трёх тысяч лет. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на торговые связи Восточного Средиземноморья в эпоху железного века. Место находки — старинный порт Боль на побережье Кармель — стало настоящей сенсацией для историков и исследователей древних морских путей.

затонувшие корабли на дне моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
затонувшие корабли на дне моря

Современные технологии, включая 3D-моделирование, фотограмметрию и цифровое картографирование, помогли учёным восстановить детали событий, произошедших более двух тысяч лет назад. Благодаря сотрудничеству Университета Калифорнии в Сан-Диего и Университета Хайфы, археологам удалось провести точные измерения и визуализацию находок, используя новейшее оборудование для подводных исследований.

"Оборудование для фотограмметрии с трёх камер стало важнейшим инструментом для этого типа подводной археологии", — отметил профессор Томас Леви.

Подводные находки, пролежавшие тысячелетия

Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, описывает три различных кораблекрушения, обозначенные как Боль M, Боль L1 и Боль L2. Каждый из этих грузов относится к разным этапам железного века и отражает экономическую и политическую ситуацию своего времени.

Боль M — самый древний корабль, датируемый XI веком до н. э. На борту были найдены кувшины для хранения и якорь с надписями на кипро-минойском письме. Эти находки указывают на торговые связи региона с Египтом, Кипром и побережьем Финикии.

Боль L1 относится к периоду конца IX — начала VIII века до н. э. Среди находок — финикийские сосуды с тонкими стенками, которые использовались для хранения благовоний и масел. Исследователи отмечают, что даже в периоды упадка международной торговли местные моряки продолжали активно использовать этот порт.

Боль L2 — наиболее хорошо сохранившееся судно, датируемое концом VII — началом VI века до н. э. На нём археологи нашли амфоры кипрского типа и массивные железные слитки, что свидетельствует о промышленной торговле металлами. Именно этот период совпадает с расцветом региона под властью Ассирийской и Вавилонской империй.

Порт, соединяющий цивилизации

Порт Боль располагался в естественной бухте, защищённой от штормов тремя островками. Географическое положение делало его важным звеном между Египтом, Финикией и Месопотамией. В прибрежных водах археологи нашли не только обломки кораблей, но и остатки причальных сооружений, каменных платформ и якорей. Всё это подтверждает, что Боль был активным центром морской торговли на протяжении нескольких веков.

Исследователи предполагают, что раскопки ещё не завершены: под слоем песка могут скрываться десятки других артефактов, способных пролить свет на жизнь древних мореплавателей и торговцев.

Сравнение трёх кораблей

Параметр Боль M Боль L1 Боль L2
Век XI до н. э. IX-VIII до н. э. VII-VI до н. э.
Основной груз Кувшины, якорь Финикийские сосуды Амфоры, железные слитки
Торговые связи Египет, Кипр, Финикия Местная навигация Ассирийская и Вавилонская империи
Особенности Ранняя морская торговля Активность при экономическом спаде Металлургический экспорт

Советы шаг за шагом: как проходят подводные археологические раскопки

  1. Подготовка: исследователи используют гидролокаторы и дроны для определения точного места погружения.

  2. Погружение: водолазы фиксируют местоположение находок и создают карту обломков.

  3. Фотограмметрия: с помощью камер высокого разрешения формируются 3D-модели объектов.

  4. Очистка артефактов: предметы аккуратно освобождаются от песка и ила.

  5. Сканирование и консервация: все находки фиксируются, очищаются и направляются в лаборатории для дальнейшего анализа.

Эти этапы позволяют не только изучить древние корабли, но и сохранить их в цифровом виде для будущих поколений исследователей.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: использование традиционных методов раскопок без современных технологий.
последствие: утрата точных данных о положении артефактов и повреждение находок.
альтернатива: применение 3D-сканеров, фотограмметрии и подводных дронов для фиксации деталей.

ошибка: подъем артефактов без стабилизации структуры.
последствие: разрушение предметов из-за перепада давления или изменения температуры.
альтернатива: использование специальных капсул и систем водной стабилизации.

ошибка: отсутствие международного сотрудничества в исследованиях.
последствие: ограниченность научных данных и отсутствие комплексного анализа.
альтернатива: объединение университетов и исследовательских институтов для совместных экспедиций.

А что если море ещё хранит больше

Учёные предполагают, что в водах у побережья Израиля могут находиться десятки неоткрытых кораблей. При дальнейшем изучении дна могут быть найдены не только остатки торговых судов, но и артефакты, рассказывающие о военных конфликтах, миграциях и культурных обменах.

Плюсы и минусы подводных археологических исследований

Плюсы: позволяют восстановить историю торговли и судоходства; дают доступ к неразграбленным артефактам; создают цифровые копии объектов для музеев.
Минусы: требуют значительных финансовых затрат; зависят от погодных условий; сложны в организации и техническом обеспечении.

FAQ

Как определить возраст затонувшего корабля?
Возраст определяется по радиоуглеродному анализу органических материалов и по стилю керамики.

Сколько стоит подводная экспедиция?
Стоимость варьируется от нескольких миллионов до десятков миллионов рублей, в зависимости от глубины и технологий.

Что происходит с найденными артефактами?
После консервации они передаются в музеи и исследовательские центры.

Мифы и правда

миф: под водой можно легко найти золото и драгоценности.
правда: большинство находок — это керамика, амфоры, металлические слитки и инструменты.

миф: археологи поднимают все предметы на поверхность.
правда: часто артефакты оставляют на месте, создавая цифровые копии.

миф: все древние корабли принадлежат одной культуре.
правда: даже на одной территории находят суда из разных цивилизаций — египетских, финикийских и кипрских.

Интересные факты

  1. В некоторых обломках кораблей археологи нашли остатки оливкового масла и вина, сохранившиеся в амфорах.

  2. Водолазы фиксируют каждый артефакт с точностью до сантиметра.

  3. Для сохранения находок создаются цифровые музеи, где можно изучать модели в 3D-формате.

Исторический контекст

Железный век в Восточном Средиземноморье стал эпохой активной торговли между Египтом, Кипром и Финикией. В это время развивались морские маршруты, соединявшие Африку и Азию. Порты, подобные Болю, играли ключевую роль в обмене металлами, керамикой и продовольствием. Именно в этот период сформировались многие культурные традиции, оказавшие влияние на последующие цивилизации.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
