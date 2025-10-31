Хронология ломается: учёные нашли в мозге механизм, который крадёт у нас ощущение времени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Почему с возрастом время кажется короче: что говорит нейронаука. Новое исследование показало, что с годами мозг регистрирует меньше событий за тот же промежуток времени — и именно это создаёт ощущение ускорения жизни.

Часы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Часы

Каждый хоть раз замечал, что детство кажется бесконечным, а взрослая жизнь — короткой и стремительной. Учёные уже давно пытаются объяснить этот эффект восприятия времени. Недавняя работа нейробиологов из Нидерландов и Великобритании помогла приблизиться к разгадке: с возрастом наш мозг обрабатывает меньше уникальных событий, и поэтому время субъективно "сжимается".

Как изучали восприятие времени

Исследование, опубликованное в журнале Communications Biology, включало 577 участников в возрасте от 18 до 88 лет. Всем им показали восьмиминутный отрывок из классического сериала Альфреда Хичкока "Bang! You're Dead" и при этом проводили функциональное МРТ-сканирование.

Эта сцена уже использовалась в предыдущих экспериментах — известно, что она вызывает синхронные реакции в мозге разных людей, что помогает учёным фиксировать моменты, когда мозг "переключается" между восприятием отдельных событий.

Для анализа применили алгоритм Greedy State Boundary Search (GSBS), который определяет, когда мозг завершает обработку одного события и начинает другое.

Мозг фиксирует меньше событий

Результаты показали чёткую закономерность: у пожилых людей число таких переходов оказалось меньше. Это значит, что их мозг регистрировал меньше изменений в окружающем мире за то же время.

Иными словами, чем меньше "вех" мозг успевает зафиксировать, тем более коротким кажется промежуток в памяти. У молодого человека каждая новая деталь или неожиданное событие становится ориентиром, разбивающим поток времени на участки. С возрастом эти ориентиры становятся редкими.

Почему так происходит

Учёные объясняют этот феномен процессом, называемым нейронной дедефференциацией — снижением различимости между активностями разных областей мозга. В молодости каждая зона чётко специализируется на своём: одни группы нейронов отвечают за распознавание лиц, другие — за обработку звуков или движений. С годами эта специализация размывается.

Когда границы между "состояниями" мозга становятся менее выраженными, человеку сложнее отделить одно событие от другого. Поток восприятия кажется более непрерывным, а значит, время — более быстрым.

Как растянуть субъективное время

Можно ли "замедлить" ощущение времени? По мнению Линды Герлигс из университета Радбауд (Нидерланды), это возможно.

"Новые впечатления, путешествия и обучение помогают мозгу воспринимать больше событий, а значит — расширяют ощущение времени", — пояснила Герлигс.

Она также подчёркивает важность социальных связей и эмоционально насыщенных занятий: meaningful-опыт заставляет мозг активнее фиксировать происходящее.

Сравнение восприятия времени у разных возрастных групп

Возрастная группа Активность мозга Количество событий в минуту Восприятие времени
18-30 лет высокая, сегментированная много время кажется медленным
31-55 лет умеренная среднее ощущение стабильности
56-88 лет сниженная, менее дифференцированная меньше время ощущается ускоренным

Советы шаг за шагом: как ощущать время полнее

  1. Изучайте новое. Освоение навыков (иностранный язык, музыкальный инструмент) активирует разные участки мозга.

  2. Меняйте обстановку. Новые маршруты, города и страны формируют свежие "события" в памяти.

  3. Общайтесь. Эмоциональные взаимодействия усиливают вовлечённость и ощущение насыщенности времени.

  4. Фиксируйте моменты. Ведение дневника или фотографирование помогает осознавать течение жизни.

  5. Откажитесь от рутины. Чем больше привычек и повторяющихся действий, тем быстрее "ускоряется" восприятие.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: считать, что время ускоряется объективно.
последствие: тревожность и ощущение утраты контроля.
альтернатива: помнить, что это субъективный эффект, связанный с работой мозга.

ошибка: избегать новых впечатлений ради стабильности.
последствие: снижение когнитивной активности и чувства насыщенности жизни.
альтернатива: сохранять любопытство и стремление к опыту.

ошибка: замыкаться в узком социальном круге.
последствие: ослабление эмоциональных стимулов, ускорение субъективного времени.
альтернатива: расширять связи и интересы, участвовать в новых сообществах.

А что если время можно "растягивать" эмоциями

Исследователи предполагают, что эмоциональная окраска событий усиливает их след в памяти. Когда человек переживает радость, волнение или удивление, мозг регистрирует больше деталей, а значит — "замедляет" восприятие. Именно поэтому отпуск или новое знакомство кажутся долгими, а однообразные недели пролетают незаметно.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы:
• объясняет феномен ускорения времени на нейронном уровне;
• открывает возможности для поддержания когнитивной активности;
• подчёркивает значение новизны и эмоций в повседневной жизни.

Минусы:
• исследование ограничено видеоматериалом одного типа;
• данные отражают лабораторные условия, не повседневную жизнь;
• эффект может различаться между культурами и индивидуумами.

Три интересных факта о восприятии времени

  1. Мозг воспринимает время неравномерно: во время страха или стресса субъективное время замедляется.

  2. Новые впечатления активируют гиппокамп — область, связанную с формированием памяти и ощущением длительности.

  3. Люди, ведущие насыщенную событиями жизнь, чаще оценивают прошедший год как "долгий", независимо от возраста.

Хотя время объективно течёт одинаково, то, как мы его ощущаем, зависит от работы нашего мозга. И чем больше событий и эмоций мы проживаем, тем дольше и ярче кажется жизнь.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
