Зрение подвело эволюцию: рыбы поддались на иллюзию, доказывая, что мозг ошибается у всех

Могут ли животные попасться на оптические иллюзии? Исследование доказывает, что да
Учёные выяснили, что некоторые рыбы и птицы поддаются визуальным трюкам, которые обманывают даже человеческий мозг.
Оптические иллюзии уже давно интересуют психологов и нейробиологов: они позволяют понять, как мозг интерпретирует визуальные образы. Но способны ли животные воспринимать их так же, как человек? Новое исследование венских учёных показало, что — да, хотя степень восприимчивости сильно зависит от вида и условий обитания.
Один из самых известных зрительных трюков — иллюзия Эббингауза. На изображении две одинаковые окружности помещены в окружение из других кругов: если рядом мелкие, центральный круг кажется больше; если крупные — меньше. Этот визуальный обман связан с особенностями работы мозга, который оценивает размеры не по абсолютным, а по относительным признакам.
Учёные решили проверить, как разные животные реагируют на тот же эффект. Для этого они выбрали два вида — гуппи (Poecilia reticulata) и горлицу (Streptopelia risoria). Эти животные обладают различным образом жизни и тактикой выживания: гуппи обитают в мутных водах с плотной растительностью, где важно быстро принимать решения, а голуби проводят много времени, выбирая зёрна на земле, что требует внимательности к деталям.
Исследователи заменили круги на порции пищи — хлопья для рыб и семена для птиц — и дали животным выбрать между двумя вариантами. Результаты оказались неожиданными.
Гуппи чаще (в более чем 70% случаев) выбирали порцию, окружённую меньшими элементами, то есть ту, что казалась визуально больше, хотя фактически обе были одинаковыми. Голуби же реагировали неоднозначно: одни поддавались иллюзии, другие — нет, а в среднем их выбор был равномерным.
Учёные объясняют разницу в восприятии особенностями эволюции. Для рыб важнее оценивать общую обстановку и быстро реагировать на угрозу или источник корма. Птицы же живут в среде, где внимание к мелким деталям важнее, поэтому их зрительное восприятие более устойчиво к подобным обманам.
Таким образом, даже среди животных восприятие реальности формируется под давлением экологии: каждый вид "видит" свой мир, вырабатывая когнитивные фильтры, помогающие выживать.
|Вид
|Среда обитания
|Реакция на иллюзию Эббингауза
|Интерпретация
|Гуппи
|Водная, непредсказуемая, с угрозами хищников
|Часто поддавались иллюзии
|Быстрая оценка общей картины, не внимание к деталям
|Голуби
|Наземная, с постоянным поиском зерна
|Реакция вариативна
|Концентрация на мелких элементах, устойчивость к визуальному обману
|Человек
|Сложная визуальная среда
|Большинство поддаётся иллюзии
|Относительная оценка размеров
Группу гуппи разместили в аквариуме и обучили выбирать порции корма.
Затем учёные изменили визуальное окружение: вокруг корма помещались круги разного размера.
Рыбы неизменно предпочитали "визуально большую" порцию.
С голубями эксперимент повторили, используя семена в одинаковом количестве, но с разным фоном.
Поведение птиц оказалось разнообразным, что показало индивидуальные различия в зрительном анализе.
ошибка: считать, что только люди способны воспринимать иллюзии.
последствие: недооценка когнитивных возможностей животных.
альтернатива: учитывать сенсорное восприятие при изучении поведения разных видов.
ошибка: трактовать реакцию животных как "ошибку мышления".
последствие: искажение интерпретации результатов.
альтернатива: понимать иллюзии как инструмент познания, а не как дефект восприятия.
ошибка: полагать, что все представители вида реагируют одинаково.
последствие: упрощённые выводы о поведении животных.
альтернатива: исследовать индивидуальные различия и контекст среды.
Если результаты подтвердятся на других видах, станет ясно, что восприятие мира у животных гораздо сложнее, чем считалось. Иллюзии могут стать универсальным инструментом для понимания того, как разные живые существа интерпретируют окружающую действительность — от рыб до приматов.
Плюсы:
• демонстрирует общие когнитивные принципы восприятия;
• помогает понять эволюцию зрения у разных видов;
• открывает перспективы для нейробиологии животных.
Минусы:
• ограниченное количество участников эксперимента;
• не все виды одинаково реагируют на стимулы;
• требуется подтверждение на более широкой выборке.
Некоторые виды осьминогов умеют "обманывать" собственное зрение, меняя цвет кожи в ответ на фон.
Лошади часто реагируют на визуальные иллюзии, воспринимая нарисованные препятствия как реальные.
Пчёлы способны различать симметричные и асимметричные фигуры, что помогает им искать цветы.
Исследование показало, что животные не просто видят мир иначе — они, как и люди, могут ошибаться в его восприятии. Это открывает новые горизонты для изучения эволюции мозга и сенсорных систем.
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.