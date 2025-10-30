Зрение подвело эволюцию: рыбы поддались на иллюзию, доказывая, что мозг ошибается у всех

Могут ли животные попасться на оптические иллюзии? Исследование доказывает, что да

Учёные выяснили, что некоторые рыбы и птицы поддаются визуальным трюкам, которые обманывают даже человеческий мозг.

Оптические иллюзии уже давно интересуют психологов и нейробиологов: они позволяют понять, как мозг интерпретирует визуальные образы. Но способны ли животные воспринимать их так же, как человек? Новое исследование венских учёных показало, что — да, хотя степень восприимчивости сильно зависит от вида и условий обитания.

Что такое иллюзия Эббингауза

Один из самых известных зрительных трюков — иллюзия Эббингауза. На изображении две одинаковые окружности помещены в окружение из других кругов: если рядом мелкие, центральный круг кажется больше; если крупные — меньше. Этот визуальный обман связан с особенностями работы мозга, который оценивает размеры не по абсолютным, а по относительным признакам.

Рыбы и птицы под гипнозом иллюзии

Учёные решили проверить, как разные животные реагируют на тот же эффект. Для этого они выбрали два вида — гуппи (Poecilia reticulata) и горлицу (Streptopelia risoria). Эти животные обладают различным образом жизни и тактикой выживания: гуппи обитают в мутных водах с плотной растительностью, где важно быстро принимать решения, а голуби проводят много времени, выбирая зёрна на земле, что требует внимательности к деталям.

Исследователи заменили круги на порции пищи — хлопья для рыб и семена для птиц — и дали животным выбрать между двумя вариантами. Результаты оказались неожиданными.

Гуппи чаще (в более чем 70% случаев) выбирали порцию, окружённую меньшими элементами, то есть ту, что казалась визуально больше, хотя фактически обе были одинаковыми. Голуби же реагировали неоднозначно: одни поддавались иллюзии, другие — нет, а в среднем их выбор был равномерным.

Почему мозг обманывается

Учёные объясняют разницу в восприятии особенностями эволюции. Для рыб важнее оценивать общую обстановку и быстро реагировать на угрозу или источник корма. Птицы же живут в среде, где внимание к мелким деталям важнее, поэтому их зрительное восприятие более устойчиво к подобным обманам.

Таким образом, даже среди животных восприятие реальности формируется под давлением экологии: каждый вид "видит" свой мир, вырабатывая когнитивные фильтры, помогающие выживать.

Сравнение восприятия иллюзии у разных видов

Вид Среда обитания Реакция на иллюзию Эббингауза Интерпретация Гуппи Водная, непредсказуемая, с угрозами хищников Часто поддавались иллюзии Быстрая оценка общей картины, не внимание к деталям Голуби Наземная, с постоянным поиском зерна Реакция вариативна Концентрация на мелких элементах, устойчивость к визуальному обману Человек Сложная визуальная среда Большинство поддаётся иллюзии Относительная оценка размеров

Как учёные проводили эксперимент

Группу гуппи разместили в аквариуме и обучили выбирать порции корма. Затем учёные изменили визуальное окружение: вокруг корма помещались круги разного размера. Рыбы неизменно предпочитали "визуально большую" порцию. С голубями эксперимент повторили, используя семена в одинаковом количестве, но с разным фоном. Поведение птиц оказалось разнообразным, что показало индивидуальные различия в зрительном анализе.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: считать, что только люди способны воспринимать иллюзии.

последствие: недооценка когнитивных возможностей животных.

альтернатива: учитывать сенсорное восприятие при изучении поведения разных видов.

ошибка: трактовать реакцию животных как "ошибку мышления".

последствие: искажение интерпретации результатов.

альтернатива: понимать иллюзии как инструмент познания, а не как дефект восприятия.

ошибка: полагать, что все представители вида реагируют одинаково.

последствие: упрощённые выводы о поведении животных.

альтернатива: исследовать индивидуальные различия и контекст среды.

А что если животные видят мир совсем иначе

Если результаты подтвердятся на других видах, станет ясно, что восприятие мира у животных гораздо сложнее, чем считалось. Иллюзии могут стать универсальным инструментом для понимания того, как разные живые существа интерпретируют окружающую действительность — от рыб до приматов.

Плюсы и минусы исследования

Плюсы:

• демонстрирует общие когнитивные принципы восприятия;

• помогает понять эволюцию зрения у разных видов;

• открывает перспективы для нейробиологии животных.

Минусы:

• ограниченное количество участников эксперимента;

• не все виды одинаково реагируют на стимулы;

• требуется подтверждение на более широкой выборке.

Три интересных факта о восприятии животных

Некоторые виды осьминогов умеют "обманывать" собственное зрение, меняя цвет кожи в ответ на фон. Лошади часто реагируют на визуальные иллюзии, воспринимая нарисованные препятствия как реальные. Пчёлы способны различать симметричные и асимметричные фигуры, что помогает им искать цветы.

Исследование показало, что животные не просто видят мир иначе — они, как и люди, могут ошибаться в его восприятии. Это открывает новые горизонты для изучения эволюции мозга и сенсорных систем.