Тень древней империи: в горах Герреро обнаружили город, исчезнувший 12 веков назад

7:06
Наука

Затерянный город в Мексике: археологи нашли древний центр с дворцами и спортивной площадкой. На юге Мексики найдено хорошо сохранившееся поселение возрастом более 1200 лет, которое может пролить свет на неизвестную культуру эпохи Эпиклассики.

затерянный город в Мексике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
затерянный город в Мексике

В мексиканском муниципалитете Сочистлауака, штат Герреро, археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили древний город, существовавший в период между 650 и 950 годами нашей эры. Этот археологический комплекс, получивший название Пасо Темпрано (Paso Temprano) или Корал-де-Пьедра, представляет собой хорошо сохранившийся пример доиспанской цивилизации региона Коста-Чика.

Город, переживший века

Поселение расположено в горах, среди террас и холмов. Археологи отмечают, что несмотря на прошедшие века, строения выглядят так, будто их покинули совсем недавно.

"Такое впечатление, что времени просто не прошло — мы видим целые дома, коридоры и планировку пространства", — рассказал археолог INAH Мигель Перес Негрете.

Комплекс Пасо Темпрано занимает площадь около 1,2 километра и включает дворцы, жилые дома, площадку для игры в мяч и оборонительные стены. По мнению исследователей, это свидетельствует о существовании сложного, стратифицированного общества с чёткой организацией.

Архитектура и устройство города

Строительная система Пасо Темпрано основана на чередовании вертикальных каменных блоков и горизонтальных плит — этот метод напоминает технику, использовавшуюся в археологической зоне Теуакалько. Подъём к городу сложен из-за высоты, но по мере продвижения открываются разные сектора: сначала отдельные архитектурные единицы, затем два жилых района, известные как Пуэбло-Вьехо. Здесь сохранились следы комнат, холлов и длинных переходов.

Уникальные находки

Особый интерес вызывает площадка для игры в мяч — важный элемент ритуальной жизни мезоамериканских цивилизаций. Поле имеет форму буквы "L", длину около 49 метров и ширину 8 метров, а его края частично укреплены каменными стенами.

К востоку от этой зоны археологи нашли массивные стены, большую залу размером 4,5 на 11 метров, плоский каменный алтарь и другие архитектурные элементы. Верхняя часть города отличается более тонкой кладкой и тщательной обработкой камня, что, вероятно, указывает на её ритуальное значение.

Город с защитной системой

Учёные установили, что поселение имело мощный оборонительный сектор. Город окружали стены и узкие проходы, ведущие к наблюдательным пунктам и ущельям, что позволяло контролировать подходы к поселению. Такое расположение говорит о том, что жители уделяли большое внимание защите и, возможно, часто отражали нападения.

Негрете отмечает, что выбор места был стратегическим: город строили на горном хребте, где природные преграды усиливали оборону. Люди лишь добавили к ним искусственные укрепления, образовавшие подобие каменной стены.

Неизвестная культура

Местные жители знали о существовании древних руин и называли их "Ciudad Antigua" — "Древний город". Однако точные сведения о народе, построившем Пасо Темпрано, до сих пор отсутствуют. Исследователи предполагают, что в поздний доколумбов период эти земли могли быть заселены народами амузго и миштеков, но первые строители, вероятно, представляли иную, пока неописанную культуру.

"Предстоящие годы исследований помогут определить, какая именно культура расцвела здесь в период между Эпиклассикой и ранней Постклассикой", — пояснил археолог Мигель Перес Негрете.

Сравнение с другими археологическими зонами Мексики

Объект Период Особенности Значение
Пасо Темпрано 650-950 гг. Спортивная площадка, дворцы, укрепления Возможная новая культура Герреро
Теуакалько 700-1100 гг. Пирамиды, каменные платформы Ритуальный центр
Монте-Альбан 500 до н. э. — 800 н. э. Монументальная архитектура Центр миштекской цивилизации

Советы шаг за шагом для путешественников и исследователей

  1. Планируя поездку в Герреро, уточняйте у INAH, открыт ли район Пасо Темпрано для посещений.

  2. Если вы археолог или фотограф, получите официальное разрешение на съёмку и использование дронов.

  3. Избегайте касания каменных стен — они крайне хрупкие.

  4. Используйте удобную обувь и запас воды: путь к горному комплексу занимает несколько часов.

  5. Уважайте местные традиции: для народов региона Ciudad Antigua — священное место.

Ошибки, последствия и альтернативы

ошибка: пытаться посетить археологический объект без разрешения.
последствие: штрафы и запрет на дальнейшее участие в экскурсиях.
альтернатива: присоединиться к официальной группе исследователей INAH.

ошибка: забирать найденные фрагменты или артефакты.
последствие: нарушение закона и уничтожение контекста находки.
альтернатива: сфотографировать объекты и передать информацию археологам.

ошибка: недооценивать трудности маршрута.
последствие: травмы и перегрев при подъёме.
альтернатива: нанять местного гида и следовать утверждённым тропам.

А что если Пасо Темпрано окажется центром новой культуры

Если дальнейшие исследования подтвердят уникальность архитектуры и планировки, Пасо Темпрано может быть признан самостоятельным культурным феноменом региона. Это изменит представления о расселении древних народов Мексики и позволит по-новому взглянуть на эпоху Эпиклассики.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы:
• археологический объект хорошо сохранился;
• открывает новые сведения о культурном разнообразии региона;
• укрепляет интерес к научному и культурному туризму.

Минусы:
• трудный доступ и риск повреждения находок;
• недостаток финансирования для масштабных исследований;
• угроза со стороны мародёров.

Открытие Пасо Темпрано стало одной из самых значимых находок последних лет. Археологи надеются, что с развитием раскопок удастся не только понять, кто жил на этих землях, но и восстановить картину жизни загадочного общества, сумевшего построить город, переживший более двенадцати веков.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
