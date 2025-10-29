Чем сильнее прокалываешь, тем безопаснее: странное свойство новой батарейки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Литий-ионные аккумуляторы давно стали "тихим двигателем" нашей повседневной техники — от смартфонов и ноутбуков до электровелосипедов и электромобилей. Но у их успеха есть оборотная сторона: чувствительность к повреждениям и риски термического разгона. Новая лабораторная разработка предлагает "перевернуть игру": даже при проколе такой элемент не разгорается, а температура почти не растёт. Разберёмся, что именно придумали учёные, как это работает и чего ждать потребителям.

литий-ионные батарейки
Фото: Wikimedia Commons by Mk2010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
литий-ионные батарейки

Почему литий-ионные батареи вообще загораются

Классический литий-ионный аккумулятор хранит энергию в электродах, а перенос заряда обеспечивает жидкий электролит. Когда элемент повреждают (удар, прокол, перегрев), внутри возникают микрокороткие замыкания. Они запускают цепочку событий: нагрев → разрыв химических связей → ещё больше тепла → выход газов и огонь. Это и есть термический разгон — тот самый "порочный круг", которого боятся производители ноутбуков, пауэрбанков и электромобилей.

Инженеры много лет ищут, как "сломать" эту цепочку. Пробовали гели, негорючие добавки, ранние прототипы твёрдотельных электролитов. Но массовая электроника всё ещё полагается на проверенную, хотя и капризную жидкую химию.

Что предложили исследователи

Команда под руководством Юэ Сун пересмотрела сам подход к электролиту. Ключевая идея — заставить анион-компонент смеси не образовывать с литием устойчивых связей при нормальной работе. Пока таких связей нет, нет и той "химической растяжки", которая лопается при перегреве и подстёгивает разгон.

Для этого использовали особую соль/композицию на основе бис(фторсульфонил)имида (часто её обозначают как FSI). В обычных условиях она не комплексирует литий так, как классические рецептуры. А при повышении температуры связывание появляется поздно и кратко — уже после того, как система успевает рассеять локальный всплеск тепла. Результат — внутренняя стабильность даже под грубым механическим стрессом.

Как это работает простыми словами

Представьте, что у вас горючая смесь, которая воспламеняется от малейшей искры. В обычных аккумуляторах искра (короткое замыкание) почти всегда находит "топливо". В новой системе "топлива" гораздо меньше: анион не подыгрывает реакции, тепло не подпитывается разрывом связей, поэтому микровспышка не перерастает в пожар. Это не "броня" против любого ДТП, но шанс на самоподдерживающееся пламя резко падает.

Что показали испытания

Лабораторные тесты впечатляют. При прокалывании гвоздём элементы с новым электролитом показали рост температуры всего на 3,5 °C — слишком мало для разгона. Долговременная стабильность тоже обнадёживает: за 4100 часов работы аккумуляторы сохранили 82 % исходной ёмкости. Для предварительных образцов это сильный результат. Исследователи осторожны в прогнозах, но предполагают, что промышленная адаптация возможна в горизонте трёх-пяти лет, если рецептура "подружится" с линиями массового производства.

Сравнение: классический электролит vs новая композиция

Параметр Классическая жидкая система Новая композиция на основе FSI
Поведение при проколе Высокий риск разгона Температура +3,5 °C, без пламени
Роль аниона Связи с Li легко рвутся при нагреве Устойчивых связей при НК нет; связывание сдвинуто в "верх" по температуре
Совместимость с линиями Полностью отработана Требуется адаптация рецептур и контроля
Ресурс по ёмкости Зависит от химии/режима ~82 % после 4100 ч в тестах
Цена материалов Оптимальна для рынка Поначалу выше из-за новых компонентов
Сферы применения Смартфоны, ноутбуки, Э-велосипеды, ЭМ То же + повышенные требования к безопасности

Как потребителю повысить безопасность уже сегодня

  1. Проверяйте сертификацию. Для пауэрбанков и бытовой электроники ищите отметки UN 38.3, IEC 62133, CE; для зарядок — соответствие требованиям безопасности и ЭМС. Для электровелосипедов уточняйте соответствие батарей требованиям локальных норм.

  2. Выбирайте химии с высоким порогом стабильности. LFP (литий-железо-фосфат), как правило, термически устойчивее NMC/NCA, хоть и тяжелее. Для электромобиля, самоката, электровелосипеда — это плюс в городском быту.

  3. Используйте качественные зарядные устройства. GaN-зарядка с правильным профилем PD, кабели с e-маркером, фирменные блоки для ноутбуков — меньше шансов на перегрев.

  4. Храните правильно. Не оставляйте технику на солнце и под подушкой. Для моделей с съёмными пакетами (дроны, RC-модели) используйте огнестойкие сумки LiPo Safe.

  5. Следите за ПО. Обновления BMS/прошивок у электрокаров, электровелосипедов, ноутбуков нередко улучшают алгоритмы заряд-разряд и диагностику ячеек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива (с потребительскими решениями)

  • Заряжать смартфон "ноунейм" блоком → перегрев и деградация → сертифицированная GaN-зарядка PD/USB-IF.
  • Хранить пауэрбанк в машине летом → вспучивание пакета → чехол-термосумка, хранение при 20-25 °C дома.
  • Использовать нештатный аккумулятор в электровелосипеде → несоответствие BMS → оригинальные батареи, сервисные центры бренда.
  • Прокалывать вздувшийся пакет "ради эксперимента" → возгорание → утилизация в пункте приёма аккумуляторов, замена на новый.
  • Возить дрон с батареями без защиты → механические повреждения → LiPo Safe-сумка и жёсткий кейс.

А что если…

  • …проколоть "новую" батарею? В лабораторных тестах она не разгоралось и нагревалась символически. Но в реальной жизни всё зависит от сборки, плотности упаковки и внешних факторов. Повреждённый элемент в любом случае подлежит замене.
  • …ДТП с электромобилем? Даже устойчивые химии требуют осмотра высоковольтной батареи. Производители применяют кинетические размыкатели и датчики удара; не эксплуатируйте авто до проверки.
  • …мороз или жара? При -10 °C увеличивается внутреннее сопротивление и износ; при +40 °C ускоряется деградация. Заряжайте в "комфортном" диапазоне, избегайте быстрой зарядки в сильную жару.

Плюсы и минусы новой концепции

Плюсы Минусы
Безопасность при механических дефектах Стоимость материалов и стартовая "новизна"
Совместимость с привычной архитектурой ячеек Нужна адаптация техпроцессов производств
Снижение вероятности термического разгона Мало данных по старению в полевых условиях
Потенциал для бытовой электроники и ЭВ транспорта Патентные ограничения и лицензирование

FAQ

Как выбрать "более безопасную" батарею уже сейчас?
Для бытовой техники ориентируйтесь на бренды с сертификацией, выбирайте устройства с LFP-версией, если важнее стабильность, чем масса/объём. В транспорте уточняйте химию батареи и гарантийные условия на модуль.

Сколько будет стоить новая технология?
На старте любые новые рецептуры дороже. Итоговая цена зависит от масштаба внедрения и требований производителей. Потребителю важно смотреть на совокупную стоимость владения: срок службы + безопасность.

Что лучше для электромобиля — LFP или "новая химия"?
LFP уже сейчас распространена благодаря стабильности и ресурсу. Новая система на основе FSI ориентирована на ломку механизма разгона в жидких электролитах и может дополнить линейку, когда дойдёт до серии.

Можно ли "перелить" новый электролит в старую батарею?
Нет. Это заводской уровень вмешательства: состав, сепараторы, BMS — всё подбирается комплексно. Переход возможен только на этапе производства.

Мифы и правда

Миф: "Если аккумулятор безопасен, можно не следить за зарядкой".

Правда: режимы и температура всё равно критичны; BMS не всесильна.

Миф: "Любая литий-ионная батарея опасна по определению".

Правда: риск сильно зависит от химии, качества сборки и эксплуатации.

Миф: "Твёрдотельные аккумуляторы уже в каждом устройстве".

Правда: технология развивается, но массового внедрения в потребительской электронике пока нет.

Исторический контекст: короткая дорожная карта

  • 1991: коммерческий прорыв литий-ионных ячеек в портативной электронике.
  • 2000-е: химии NMC/NCA для высокой энергоёмкости, параллельно растут требования к безопасности.
  • 2010-е: популяризация LFP в транспорте и стационарных хранилищах за счёт устойчивости.
  • 2020-е: волна работ по негорючим электролитам, гелям и твёрдотельным решениям.
  • 2025+: рецептуры, нацеленные на "отключение" самого механизма термического разгона, выходят из лабораторий к пилотам.

Три интересных факта

  1. В ряде тестов "на прокол" у традиционных ячеек всплеск температуры превышает десятки градусов за секунды — именно скорость, а не абсолютное значение, часто критична.
  2. Большая часть инцидентов у потребителей связана не с "плохой химией", а с неправильными зарядками и механическими повреждениями.
  3. Умные BMS в электромобилях умеют уводить батарею в безопасный режим ещё до остановки машины, если датчики фиксируют аномалии.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
