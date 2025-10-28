Зеленый метеор над Подмосковьем: небесное шоу или сигнал из космоса

Зеленый болид, замеченный над Подмосковьем, не свидетельствует о повышении космической активности вблизи Земли. Об этом Pravda.Ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики ГАИШ МГУ имени Ломоносова Марат Абубекеров.

Ранее ТАСС со ссылкой на научного сотрудника физико-астрономического отдела Государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александра Алексеева сообщило, что появление яркого болида в небе над Московской областью может свидетельствовать о возросшей космической активности возле Земли.

Абубекеров пояснил, что термин "возросшая космическая активность" в данном контексте не имеет научного обоснования. По его словам, подобные явления происходят, когда Земля пересекает метеорные потоки — области, где остаются частицы, выброшенные кометами.

"Когда Земля проходит через орбиты комет, в атмосферу попадают их пылевые частицы. Именно они создают видимость метеорных потоков, которые мы наблюдаем на небе. Это обычное явление, не связанное с какими-либо всплесками активности в космосе", — отметил Абубекеров.

Он уточнил, что болидом называют крупный метеор, который входит в нижние слои атмосферы и сгорает, создавая особенно яркую вспышку. По его словам, такие объекты могут состоять из силикатов, железа или смеси этих веществ и иногда проникают глубже, чем обычные метеоры.

"Болид — это большой метеор, который сгорает в атмосфере, не достигая поверхности Земли. Он проникает глубже в атмосферу, чем обычные метеоры, поэтому выглядит ярче и заметнее. Опасности для планеты такие явления не представляют", — добавил ученый.

Абубекеров подчеркнул, что появление болидов относится к редким, но предсказуемым природным явлениям. По его словам, подобные события периодически фиксируются астрономами и не выходят за рамки обычных процессов, происходящих в атмосфере Земли.