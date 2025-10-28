Невидимые следы становятся видимыми: разработан новый метод выявления отпечатков на гильзах

В криминалистике всегда существовала "невидимая граница" — момент выстрела.

Когда пуля покидает ствол, гильза нагревается до сотен градусов, контактирует с пороховыми газами, металлы окисляются. Отпечатки пальцев — главный идентификатор стрелявшего — исчезают.

На протяжении десятилетий эксперты считали, что восстановить биологические следы после выстрела невозможно. Но команда из университета Мэйнут (Maynooth University, Ирландия) под руководством докторов Этни Демпси и Колма МакКивера доказала обратное.

Их метод, опубликованный в журнале Forensic Chemistry, стал одной из самых перспективных разработок в сфере криминалистической идентификации за последние годы.

Наука под выстрелом: что происходит с гильзой

Когда человек заряжает оружие, на гильзу попадают микроскопические следы пота и кожного сала.

Эти невидимые остатки образуют естественную масляную плёнку — тончайший слой органических веществ, который можно рассматривать как естественный шаблон отпечатка.

Проблема в том, что при выстреле гильза нагревается до 600-800 °C.

Тепло, трение, пороховые газы и удар по латунной поверхности уничтожают органические следы.

Традиционные методы — порошки, пары цианоакрилата, нингидрин — не срабатывают на металле, тем более обожжённом.

Электрохимическая революция

Ирландская команда использовала подход, основанный на электрохимическом осаждении полимеров - методе, который применяют в нанотехнологиях и электронике.

Суть в том, чтобы "прочитать" негатив отпечатка — не сами остатки пота, а те участки поверхности, где их нет.

Исследователи поместили гильзу из латуни в слабый электролитный раствор с добавлением особых органических мономеров — 3,4-этилендиокситиофена (EDOT) и ацетата тионина.

На поверхность подавался низкий ток — около 0,1 В в течение 120 секунд.

Реакция начинала формировать тонкий слой полимера на металле, но только там, где не было следов кожи.

В местах контакта пальцев органические вещества блокировали процесс осаждения, оставляя участки "чистыми".

Так возникал отрицательный отпечаток - точная инверсия линий и пор человеческого пальца.

Видимый след невидимого касания

"С помощью сгоревшего материала, который остаётся на поверхности гильзы как трафарет, мы можем визуализировать отпечатки с исключительной детализацией",

— объяснил доктор Колм МакКивер.

Используя комбинацию двух полимеров, исследователи достигли невероятной контрастности и чёткости изображения.

Под микроскопом с увеличением в 1000 раз видно:

ширину гребней отпечатков около 450 мкм ,

детали пор размером до 150 мкм - достаточно для надёжной судебной идентификации.

Выдержал жар и время

Главное открытие — стойкость отпечатков.

Даже после нагревания гильз до 700 °C в течение получаса линии оставались различимыми.

Метод также сработал на образцах, пролежавших до 16 месяцев при комнатной температуре.

На фото, опубликованных исследователями, видны отпечатки на гильзах, прошедших нагрев:

[A] при 300 °C,

[B] при 700 °C — с чёткими гребнями и узорами.

"Мы впервые смогли не только выявить, но и визуализировать уникальные морфологические особенности отпечатка после выстрела", — отметила доктор Этни Демпси.

Безопасность и экологичность

Классические методы выявления отпечатков на металлах используют токсичные реагенты, разрушающие поверхность и часто уничтожающие улики.

Новый подход — экологичен: раствор основан на водной среде, не содержит опасных кислот и не повреждает металл.

Кроме того, процесс требует минимальной подготовки образца и может быть повторён без потери информации, что особенно важно в судебной практике.

От криминалистики к материаловедению

Хотя метод создавался для работы с гильзами, исследователи уверены, что его потенциал значительно шире:

анализ следов на взломанных сейфах , металлических инструментах, автомобилях;

восстановление биологических следов при расследовании поджогов (на металлических контейнерах или арматуре);

применение в археологии и материаловедении для выявления контактных следов на артефактах.

След в истории судебной науки

Сегодня криминалисты могут идентифицировать оружие по микроскопическим царапинам на гильзе, но не всегда — стрелявшего человека.

Если метод Мэйнутского университета будет подтверждён и стандартизирован, он сможет связать гильзу напрямую с тем, кто зарядил оружие - шаг, которого не удавалось достичь десятилетиями.

"Мы надеемся, что наш метод позволит объединить физическое доказательство — гильзу — и биологическое — человека, который держал оружие",

— сказал МакКивер.

FAQ

Можно ли использовать метод на любом оружии?

Да, если гильзы выполнены из латуни или схожих сплавов. Исследователи планируют адаптировать метод и для стали.

Нужно ли специальное оборудование?

Минимум: источник низкого напряжения, полимерный раствор и лабораторное стекло. Это делает метод доступным для судебных лабораторий.

Повредит ли он улики?

Нет. Процесс неразрушающий и совместим с другими криминалистическими анализами (например, баллистикой).

Можно ли подделать отпечатки?

Практически невозможно: электрохимическая реакция воспроизводит микроструктуру пор, которые индивидуальны для каждого человека.

Когда метод внедрят в практику?

Ожидаются многоступенчатые проверки: воспроизводимость, устойчивость и юридическая валидизация. Исследователи оценивают, что это может занять 3-5 лет.