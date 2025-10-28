Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие
Почему горчица — это не только приправа: секреты уборки, которые вас удивят
Западная 4-дневка не для всех: почему Россия пока не может себе это позволить
Холодильник — это западня: вот какие фрукты он превратит в безвкусную массу
Лучшая закуска для худеющих: продукт, в котором больше пользы, чем в овощном салате
Говорит с небом — а деньги идут с земли: что коллеги думают о Кате Лель и сколько она зарабатывает
Без ботокса и пластики: как метод Кэрол Маджио омолаживает лицо за 8 минут в день
Один комплект шин на весь год — и ни единого заноса: как советские водители побеждали гололёд
Один куст — 50 лет восторга: пион, что цветёт, будто в сказке, без пересадок и хлопот

Невидимые следы становятся видимыми: разработан новый метод выявления отпечатков на гильзах

6:15
Наука

В криминалистике всегда существовала "невидимая граница" — момент выстрела.
Когда пуля покидает ствол, гильза нагревается до сотен градусов, контактирует с пороховыми газами, металлы окисляются. Отпечатки пальцев — главный идентификатор стрелявшего — исчезают.

Гильзы
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гильзы

На протяжении десятилетий эксперты считали, что восстановить биологические следы после выстрела невозможно. Но команда из университета Мэйнут (Maynooth University, Ирландия) под руководством докторов Этни Демпси и Колма МакКивера доказала обратное.

Их метод, опубликованный в журнале Forensic Chemistry, стал одной из самых перспективных разработок в сфере криминалистической идентификации за последние годы.

Наука под выстрелом: что происходит с гильзой

Когда человек заряжает оружие, на гильзу попадают микроскопические следы пота и кожного сала.
Эти невидимые остатки образуют естественную масляную плёнку — тончайший слой органических веществ, который можно рассматривать как естественный шаблон отпечатка.

Проблема в том, что при выстреле гильза нагревается до 600-800 °C.
Тепло, трение, пороховые газы и удар по латунной поверхности уничтожают органические следы.
Традиционные методы — порошки, пары цианоакрилата, нингидрин — не срабатывают на металле, тем более обожжённом.

Электрохимическая революция

Ирландская команда использовала подход, основанный на электрохимическом осаждении полимеров - методе, который применяют в нанотехнологиях и электронике.
Суть в том, чтобы "прочитать" негатив отпечатка — не сами остатки пота, а те участки поверхности, где их нет.

Исследователи поместили гильзу из латуни в слабый электролитный раствор с добавлением особых органических мономеров — 3,4-этилендиокситиофена (EDOT) и ацетата тионина.
На поверхность подавался низкий ток — около 0,1 В в течение 120 секунд.

Реакция начинала формировать тонкий слой полимера на металле, но только там, где не было следов кожи.
В местах контакта пальцев органические вещества блокировали процесс осаждения, оставляя участки "чистыми".

Так возникал отрицательный отпечаток - точная инверсия линий и пор человеческого пальца.

Видимый след невидимого касания

"С помощью сгоревшего материала, который остаётся на поверхности гильзы как трафарет, мы можем визуализировать отпечатки с исключительной детализацией",
— объяснил доктор Колм МакКивер.

Используя комбинацию двух полимеров, исследователи достигли невероятной контрастности и чёткости изображения.
Под микроскопом с увеличением в 1000 раз видно:

  • ширину гребней отпечатков около 450 мкм,

  • детали пор размером до 150 мкм - достаточно для надёжной судебной идентификации.

Выдержал жар и время

Главное открытие — стойкость отпечатков.
Даже после нагревания гильз до 700 °C в течение получаса линии оставались различимыми.
Метод также сработал на образцах, пролежавших до 16 месяцев при комнатной температуре.

На фото, опубликованных исследователями, видны отпечатки на гильзах, прошедших нагрев:

  • [A] при 300 °C,

  • [B] при 700 °C — с чёткими гребнями и узорами.

"Мы впервые смогли не только выявить, но и визуализировать уникальные морфологические особенности отпечатка после выстрела", — отметила доктор Этни Демпси.

Безопасность и экологичность

Классические методы выявления отпечатков на металлах используют токсичные реагенты, разрушающие поверхность и часто уничтожающие улики.
Новый подход — экологичен: раствор основан на водной среде, не содержит опасных кислот и не повреждает металл.

Кроме того, процесс требует минимальной подготовки образца и может быть повторён без потери информации, что особенно важно в судебной практике.

От криминалистики к материаловедению

Хотя метод создавался для работы с гильзами, исследователи уверены, что его потенциал значительно шире:

  • анализ следов на взломанных сейфах, металлических инструментах, автомобилях;

  • восстановление биологических следов при расследовании поджогов (на металлических контейнерах или арматуре);

  • применение в археологии и материаловедении для выявления контактных следов на артефактах.

След в истории судебной науки

Сегодня криминалисты могут идентифицировать оружие по микроскопическим царапинам на гильзе, но не всегда — стрелявшего человека.
Если метод Мэйнутского университета будет подтверждён и стандартизирован, он сможет связать гильзу напрямую с тем, кто зарядил оружие - шаг, которого не удавалось достичь десятилетиями.

"Мы надеемся, что наш метод позволит объединить физическое доказательство — гильзу — и биологическое — человека, который держал оружие",
— сказал МакКивер.

FAQ

Можно ли использовать метод на любом оружии?
Да, если гильзы выполнены из латуни или схожих сплавов. Исследователи планируют адаптировать метод и для стали.

Нужно ли специальное оборудование?
Минимум: источник низкого напряжения, полимерный раствор и лабораторное стекло. Это делает метод доступным для судебных лабораторий.

Повредит ли он улики?
Нет. Процесс неразрушающий и совместим с другими криминалистическими анализами (например, баллистикой).

Можно ли подделать отпечатки?
Практически невозможно: электрохимическая реакция воспроизводит микроструктуру пор, которые индивидуальны для каждого человека.

Когда метод внедрят в практику?
Ожидаются многоступенчатые проверки: воспроизводимость, устойчивость и юридическая валидизация. Исследователи оценивают, что это может занять 3-5 лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Садоводство, цветоводство
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Фитофтора — мимо, урожай — горой: сорт томатов, из-за которого дачники скупают семена в ноябре
Последние материалы
Потеряли паспорт — остались без лица: как вернуть себе личность и спокойствие
Почему горчица — это не только приправа: секреты уборки, которые вас удивят
Западная 4-дневка не для всех: почему Россия пока не может себе это позволить
Холодильник — это западня: вот какие фрукты он превратит в безвкусную массу
Лучшая закуска для худеющих: продукт, в котором больше пользы, чем в овощном салате
Говорит с небом — а деньги идут с земли: что коллеги думают о Кате Лель и сколько она зарабатывает
Без ботокса и пластики: как метод Кэрол Маджио омолаживает лицо за 8 минут в день
Невидимые следы становятся видимыми: разработан новый метод выявления отпечатков на гильзах
Один комплект шин на весь год — и ни единого заноса: как советские водители побеждали гололёд
Один куст — 50 лет восторга: пион, что цветёт, будто в сказке, без пересадок и хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.