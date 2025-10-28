Огненная полоса над Москвой: как космический мусор стал небесным шоу

Вечером 27 октября жители нескольких регионов Центральной России заметили яркий зеленовато-оранжевый след, пронзивший ночное небо. Сначала его приняли за метеорит или даже за "нечто инопланетное" — соцсети мгновенно заполнили видео и гипотезы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Телескоп

Однако, как объяснил профессор Уральского федерального университета, член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский, наблюдавшееся явление было, скорее всего, входом в атмосферу фрагмента космического мусора — одного из тысяч искусственных объектов, вращающихся вокруг Земли, пишет "Постньюс".

"Космический мусор не представляет опасности для людей. Обычно он падает в океаны или сгорает в атмосфере. Непонятно, что именно наблюдалось в небе над Москвой, но это не несёт угрозы экологии", — отметил учёный.

Почему это не метеорит

Хотя яркий след и напоминал падение болида, специалисты сразу отметили ряд несоответствий:

Скорость движения была заметно ниже, чем у метеоритов.

Цвет свечения — зелёный, с переходом в желтоватый, характерен не для природных тел, а для окисления меди и титана - типичных компонентов спутников и ракетных обломков.

Траектория — почти горизонтальная, что указывает на вход по касательной, а не под углом, как у метеоритов.

Что такое космический мусор

Сейчас на околоземной орбите вращается более 36 000 крупных объектов (диаметром свыше 10 см) и миллионы более мелких. Это отработавшие ступени ракет, фрагменты спутников и даже потерянные инструменты космонавтов.

Каждый год часть этого материала входит в атмосферу. Около 75 % полностью сгорает, не долетая до поверхности, и лишь небольшие обломки иногда падают в океаны или безлюдные районы.

NASA и Европейское космическое агентство ведут мониторинг орбитального мусора, прогнозируя возможные сходы с орбиты. Однако точное место и время входа заранее определить сложно: плотность атмосферы, солнечная активность и даже магнитные бури могут сместить траекторию на сотни километров.

Почему он светится зелёным

Цвет огненного следа помогает астрономам понять, что именно сгорает.

Зелёный оттенок указывает на ионизацию меди (часто встречается в электрических кабелях спутников).

Синий и фиолетовый — на присутствие титана и алюминия .

Оранжево-красный — результат горения железа и никеля.

Таким образом, наблюдения над Москвой действительно больше соответствуют входу техногенного объекта, чем природного метеорита.

Как отличить метеорит от космического мусора

Признак Метеорит Космический мусор Скорость 15-70 км/с 7-8 км/с Цвет Белый, жёлтый, иногда оранжевый Зелёный, синий Траектория Под углом, быстрое погасание Почти горизонтальная, длительное свечение Остатки Каменные или металлические фрагменты Часто сгорает полностью Частота Несколько десятков болидов в год Ежедневно по всему миру

Опасен ли космический мусор

Падение обломков на населённые пункты — крайне редкое событие.

С 1950-х годов зарегистрировано лишь несколько десятков случаев, когда фрагменты спутников достигали поверхности. Самый известный — падение в 1979 году обломков станции "Скайлэб" в Австралии, где они никого не задели, но стали туристической достопримечательностью.

Современные спутники и ракеты проектируются так, чтобы максимально сгорать при входе в атмосферу, а их орбиты рассчитаны на безопасное снижение.

Наука и космос: взгляд в будущее

Проблема космического мусора остаётся одной из ключевых для астрономии и космонавтики XXI века.

Учёные разрабатывают технологии его активного удаления - от сетей и гарпунов до спутников-"буксиров", которые могут смещать старые объекты в более плотные слои атмосферы для безопасного сгорания.

Китай, Япония и ЕС уже проводят испытания таких систем, а Россия ведёт исследования по созданию лазерных установок для коррекции орбит микрочастиц.

Когда "падающие звёзды" — рукотворные

Интересно, что космический мусор иногда используется… в искусстве.

Японская компания ALE в 2020-х годах разработала проект искусственного метеорного дождя - микросферы из безопасных материалов, которые при входе в атмосферу сгорают, создавая яркие вспышки.

Таким образом, человечество само стало "создателем" звёздного дождя — пусть и временного.

FAQ

Это был метеорит?

Нет, по предварительным данным — фрагмент космического мусора (скорее всего, части спутника или ступени ракеты).

Опасен ли он?

Нет. Такие объекты почти полностью сгорают в атмосфере и не достигают поверхности.

Почему он светился зелёным?

Из-за окисления металлических элементов — меди и титана.

Может ли это повториться?

Да, подобные явления наблюдаются регулярно. Земля окружена тысячами обломков, и часть из них естественно сходит с орбиты.

Можно ли увидеть это снова?

Да, но предсказать точно время и место невозможно. Обычно такие явления видны на закате или в ранние сумерки, когда объект освещён Солнцем.