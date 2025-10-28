Осторожно, ваши данные: 183 млн паролей утекли в сеть — что делать

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали одну из крупнейших утечек данных за последние годы. Более 183 миллионов пар "электронная почта-пароль" были обнародованы, в том числе десятки миллионов учётных записей Gmail.
По словам исследователя Троя Ханта, который ведёт сайт Have I Been Pwned (HIBP), база данных объёмом примерно 3.5 ТБ была составлена за год активности вредоносных сетей-инфостилеров, которые тайно собирают логины и пароли с инфицированных устройств.
Важно отметить: сама инфраструктура Gmail (и других крупных почтовых сервисов) не была целенаправленно взломана. Утечка произошла через заражённые конечные устройства и агрегированные дампы данных.
Причин несколько:
Масштаб: 183 миллиона уникальных записей — цифра, достаточно редкая даже среди крупных утечек.
Свежесть данных: среди прочих, около 16,4 миллионов адресов, которые ранее не фигурировали ни в одной утечке.
Метод добычи: инфостилеры (infostealer-malware) без взлома корпораций, а через заражение пользователей. Это подчёркивает, что угроза исходит не только от хакеров-инфраструктурщиков, но и от обычных устройств пользователей.
Риск повторного использования паролей: если пароль один и тот же используется на разных сервисах — от почты до банков — компрометация почты становится началом цепочки.
Ниже шаги типичной схемы:
Пользователь загружает программу, расширение браузера или файл из непроверенного источника.
На устройство попадает инфостилер-программа, которая записывает логины и пароли — часто захватываются сессии, куки, автозаполнение.
Затем данные продаются на подпольных площадках или передаются в открытый доступ.
Злоумышленники запускают credential stuffing - автоматический перебор украденных логинов/паролей на различных сервисах.
Если пароль был повторно использован, взлом одного аккаунта может дать доступ к нескольким.
Интересно, что многие пользователи даже не подозревают об инфекции своего устройства, потому что входы в почту и сервисы продолжают работать. Тем временем данные утекли.
Даже если вы не получили уведомление о взломе конкретного сервиса — это не гарантирует безопасность.
Повторно использованные пароли значительно повышают риск: один взломанный аккаунт может открыть доступ к другим.
В крупных компаниях это означает риск компрометации корпоративной почты, внутренних документов, персональных данных.
В малом бизнесе и у обычных пользователей — риск финансовых потерь, фишинговых атак, кражи личности.
Зайдите на сайт Have I Been Pwned (HIBP) и введите свой адрес электронной почты. Если он появился в утечках — получите информацию о дате и характере инцидента.
Выберите уникальный, длинный и сложный пароль. Избегайте повтора паролей на разных ресурсах.
Даже если пароль компрометирован — дополнительный фактор может остановить злоумышленника.
Храните пароли в зашифрованном виде, не в браузере, и избегайте автозаполнения на сомнительных устройствах.
Поддерживайте антивирусное ПО, обновляйте программы, избегайте загрузки из непроверенных источников.
Они могут быть источником инфостилеров — особенно если запрашивают доступ к паролям или куки.
По мнению специалистов, ситуация с утечками стала нормой, а не исключением. Например, в июне 2025 года было обнаружено утечка из 16 миллиардов записей логинов/паролей в ряде массивных баз.
"Реальная угроза — самоуспокоенность. Повторное использование паролей — верный путь к катастрофе", — предупреждает Трой Хант.
Каждый пользователь может стать целью автоматизированного перебора украденных пар — и время на реагирование играет ключевую роль.
1. Нужно ли поменять пароль сразу?
Да — если ваш email адрес фигурирует в утечке или вы использовали тот же пароль на других сервисах.
2. Что если у меня включена 2FA?
Это уже хороший шаг. Но всё равно проверьте, не нарушены ли пароли на других сервисах с тем же логином или паролем, и включите 2FA на максимально возможных ресурсах.
3. Могут ли злоумышленники взломать Gmail напрямую?
В данном случае — нет. Gmail не был взломан через серверы. Утечка произошла через инфостилеры на устройствах пользователей.
4. Что такое credential stuffing?
Это атака, при которой украденные пары логин/пароль автоматизированно пробуются на множестве сайтов.
5. Какие сервисы проверяют, были ли скомпрометированы мои данные?
Помимо HIBP, существуют менеджеры паролей с функцией проверки на утечки, инструменты Google Password Manager, а также сервисы мониторинга даркнета.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.