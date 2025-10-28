Вулкан, который считали мёртвым, снова дышит: после 700 000 лет тишины земля начала подниматься

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
7:01
Наука

На юго-востоке Ирана, в пустынной дуге Макран, стоит вулкан Тафтан — массив высотой почти четыре тысячи метров, который считался спящим более 700 000 лет. Учёные долго относили его к категории "потухших", ведь последнее извержение датируется эпохой плейстоцена. Однако недавние спутниковые наблюдения и аномалии газоиспускания заставили исследователей изменить взгляд на этот "молчаливый монстр".

Суперизвержение вулкана Тоба
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Суперизвержение вулкана Тоба

Первые признаки пробуждения

Исследование, проведённое учёными из Национального совета научных исследований Испании (CSIC) и опубликованное в Geophysical Research Letters, показало, что под Тафтаном началось движение.
Данные со спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства (ESA), собранные с помощью технологии радарной интерферометрии (InSAR), выявили подъём поверхности на 9 сантиметров между июлем 2023-го и маем 2024 года.
Подобное "вздутие" указывает на рост давления в подземных камерах, что обычно связано с накоплением газа, магмы или горячих гидротермальных флюидов.

Одновременно в районе зафиксировали увеличение выбросов диоксида серы (SO₂) до 20 тонн в день, тогда как для "спящих" вулканов норма не превышает пяти тонн.

"Такие показатели говорят о реактивации глубинной системы, даже если на поверхности пока нет лавы", — пояснил представитель CSIC Карлос Эрнандес, соавтор исследования.

Сравнение: активный или просто "дышащий" вулкан

Признак Потухший вулкан Реактивированный вулкан Потенциально активный вулкан
Последнее извержение Более 12 000 лет назад Отсутствует, но есть подъём и газы Известная сейсмоактивность
Изменение рельефа Нет Подъём/оседание грунта Незначительное
Выброс SO₂ < 5 т/день 10-30 т/день Переменные значения
Наличие фумарол Нет Да, с серным запахом Да
Вероятность извержения Практически нулевая Повышенная Зависит от глубины магмы

Что значит "просыпание" Тафтана

Учёные пока не фиксируют сейсмических толчков, но сочетание газовой активности и подъёма грунта говорит о перестройке гидротермальной системы. Это может быть:

  • нагрев и расширение подземных резервуаров воды, вызывающих давление;

  • частичный подъём магмы без выхода на поверхность;

  • накапливание газов, способное привести к взрывному выбросу пара и пепла.

Пока сложно сказать, перерастёт ли процесс в настоящее извержение. Однако даже умеренный сценарий может оказаться опасным для близлежащих городов — Хаша, Захедана и пакистанского Тафтана, где проживает более 500 000 человек.

Советы шаг за шагом: как действовать регионам риска

  1. Организовать постоянный мониторинг — установить GPS-станции и сейсмометры, подключить к международной системе наблюдений.

  2. Использовать спутниковые данные — InSAR даёт точность до миллиметра и не требует доступа на место.

  3. Разработать сценарии эвакуации для городов в радиусе 80 км от вулкана.

  4. Подготовить инфраструктуру: очистные сооружения, резервные источники воды, убежища от пеплопадов.

  5. Просветить население — информировать о сигналах тревоги, маршрутах отхода, защите дыхания при пепловом дожде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать вулкан окончательно потухшим.
    Последствие: отсутствие финансирования мониторинга и систем оповещения.
    Альтернатива: классифицировать Тафтан как "спящий, но активный" объект и ввести минимальный надзор.

  • Ошибка: игнорировать газовую активность без извержения.
    Последствие: внезапные фреатические взрывы или выбросы токсичных газов.
    Альтернатива: непрерывное измерение SO₂ и температуры фумарол.

  • Ошибка: полагаться только на данные о сейсмике.
    Последствие: пропуск скрытых гидротермальных процессов.
    Альтернатива: использовать мультипараметрические наблюдения — геохимические, спутниковые и геодезические.

А что если…

А что если Тафтан не извергнется, а просто "выпустит пар"? Тогда наблюдаемые процессы можно считать естественной вентиляцией системы. Но если накопление газа продолжится, даже небольшой взрыв способен разрушить окрестности кратера и вызвать пирокластические потоки — смертоносные смеси пепла и газов, движущиеся со скоростью сотен километров в час.

Плюсы и минусы мониторинга

Плюсы Минусы
Ранняя диагностика изменений под вулканом Высокая стоимость оборудования
Возможность предсказания извержения Требуются стабильные политические условия
Повышение доверия местных жителей Сложность доступа в горную зону

FAQ

Почему Тафтан считали потухшим?
Потому что его последние лавовые потоки датируются 710 000 лет назад, что намного превышает критерий активности в 12 000 лет.

Можно ли предсказать его извержение?
Пока нет точных признаков. Необходима установка сети наблюдений и анализ газов в реальном времени.

Что угрожает жителям региона?
Даже без лавы опасны пеплопады, выбросы SO₂ и загрязнение источников питьевой воды.

Мифы и правда

Миф: если нет извержения, опасности нет.
Правда: активная дегазация и подъём грунта — уже сигналы нестабильности.

Миф: вулкан "просыпается" мгновенно.
Правда: процесс может длиться годы, сопровождаясь малозаметными изменениями.

Миф: спящие вулканы безвредны.
Правда: именно они часто становятся источником неожиданных катастроф.

Три интересных факта

  1. Тафтан — самый высокий активный вулкан Ирана (3940 м).
  2. Его фумаролы содержат редкие минералы серы, используемые в химической промышленности.
  3. Макранская дуга, где он расположен, образовалась из-за столкновения Индийской и Евразийской плит.

Исторический контекст

Вулканическая дуга Макран тянется вдоль границы Ирана и Пакистана. Её формирование связано с субдукцией Индийской плиты под Евразийскую. На протяжении тысячелетий активность вулканов здесь была эпизодической. Последние выбросы серы и газа Тафтана фиксировались в середине XX века, но считались гидротермальными. Современные спутниковые данные впервые указывают на глубинную реактивацию, напоминающую ранние стадии пробуждения известных вулканов, таких как Пинатубо или Монсеррат.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
