Вулкан, который считали мёртвым, снова дышит: после 700 000 лет тишины земля начала подниматься

На юго-востоке Ирана, в пустынной дуге Макран, стоит вулкан Тафтан — массив высотой почти четыре тысячи метров, который считался спящим более 700 000 лет. Учёные долго относили его к категории "потухших", ведь последнее извержение датируется эпохой плейстоцена. Однако недавние спутниковые наблюдения и аномалии газоиспускания заставили исследователей изменить взгляд на этот "молчаливый монстр".
Исследование, проведённое учёными из Национального совета научных исследований Испании (CSIC) и опубликованное в Geophysical Research Letters, показало, что под Тафтаном началось движение.
Данные со спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства (ESA), собранные с помощью технологии радарной интерферометрии (InSAR), выявили подъём поверхности на 9 сантиметров между июлем 2023-го и маем 2024 года.
Подобное "вздутие" указывает на рост давления в подземных камерах, что обычно связано с накоплением газа, магмы или горячих гидротермальных флюидов.
Одновременно в районе зафиксировали увеличение выбросов диоксида серы (SO₂) до 20 тонн в день, тогда как для "спящих" вулканов норма не превышает пяти тонн.
"Такие показатели говорят о реактивации глубинной системы, даже если на поверхности пока нет лавы", — пояснил представитель CSIC Карлос Эрнандес, соавтор исследования.
|Признак
|Потухший вулкан
|Реактивированный вулкан
|Потенциально активный вулкан
|Последнее извержение
|Более 12 000 лет назад
|Отсутствует, но есть подъём и газы
|Известная сейсмоактивность
|Изменение рельефа
|Нет
|Подъём/оседание грунта
|Незначительное
|Выброс SO₂
|< 5 т/день
|10-30 т/день
|Переменные значения
|Наличие фумарол
|Нет
|Да, с серным запахом
|Да
|Вероятность извержения
|Практически нулевая
|Повышенная
|Зависит от глубины магмы
Учёные пока не фиксируют сейсмических толчков, но сочетание газовой активности и подъёма грунта говорит о перестройке гидротермальной системы. Это может быть:
нагрев и расширение подземных резервуаров воды, вызывающих давление;
частичный подъём магмы без выхода на поверхность;
накапливание газов, способное привести к взрывному выбросу пара и пепла.
Пока сложно сказать, перерастёт ли процесс в настоящее извержение. Однако даже умеренный сценарий может оказаться опасным для близлежащих городов — Хаша, Захедана и пакистанского Тафтана, где проживает более 500 000 человек.
Организовать постоянный мониторинг — установить GPS-станции и сейсмометры, подключить к международной системе наблюдений.
Использовать спутниковые данные — InSAR даёт точность до миллиметра и не требует доступа на место.
Разработать сценарии эвакуации для городов в радиусе 80 км от вулкана.
Подготовить инфраструктуру: очистные сооружения, резервные источники воды, убежища от пеплопадов.
Просветить население — информировать о сигналах тревоги, маршрутах отхода, защите дыхания при пепловом дожде.
Ошибка: считать вулкан окончательно потухшим.
Последствие: отсутствие финансирования мониторинга и систем оповещения.
Альтернатива: классифицировать Тафтан как "спящий, но активный" объект и ввести минимальный надзор.
Ошибка: игнорировать газовую активность без извержения.
Последствие: внезапные фреатические взрывы или выбросы токсичных газов.
Альтернатива: непрерывное измерение SO₂ и температуры фумарол.
Ошибка: полагаться только на данные о сейсмике.
Последствие: пропуск скрытых гидротермальных процессов.
Альтернатива: использовать мультипараметрические наблюдения — геохимические, спутниковые и геодезические.
А что если Тафтан не извергнется, а просто "выпустит пар"? Тогда наблюдаемые процессы можно считать естественной вентиляцией системы. Но если накопление газа продолжится, даже небольшой взрыв способен разрушить окрестности кратера и вызвать пирокластические потоки — смертоносные смеси пепла и газов, движущиеся со скоростью сотен километров в час.
|Плюсы
|Минусы
|Ранняя диагностика изменений под вулканом
|Высокая стоимость оборудования
|Возможность предсказания извержения
|Требуются стабильные политические условия
|Повышение доверия местных жителей
|Сложность доступа в горную зону
Почему Тафтан считали потухшим?
Потому что его последние лавовые потоки датируются 710 000 лет назад, что намного превышает критерий активности в 12 000 лет.
Можно ли предсказать его извержение?
Пока нет точных признаков. Необходима установка сети наблюдений и анализ газов в реальном времени.
Что угрожает жителям региона?
Даже без лавы опасны пеплопады, выбросы SO₂ и загрязнение источников питьевой воды.
Миф: если нет извержения, опасности нет.
Правда: активная дегазация и подъём грунта — уже сигналы нестабильности.
Миф: вулкан "просыпается" мгновенно.
Правда: процесс может длиться годы, сопровождаясь малозаметными изменениями.
Миф: спящие вулканы безвредны.
Правда: именно они часто становятся источником неожиданных катастроф.
Вулканическая дуга Макран тянется вдоль границы Ирана и Пакистана. Её формирование связано с субдукцией Индийской плиты под Евразийскую. На протяжении тысячелетий активность вулканов здесь была эпизодической. Последние выбросы серы и газа Тафтана фиксировались в середине XX века, но считались гидротермальными. Современные спутниковые данные впервые указывают на глубинную реактивацию, напоминающую ранние стадии пробуждения известных вулканов, таких как Пинатубо или Монсеррат.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.