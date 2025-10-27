Спирт под запретом? Узнайте, что будет с дезинфекцией, если этанол попадёт под ограничения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:08
Наука

Недавнее предложение Европейского союза признать этанол опасным веществом вызвало оживлённые дискуссии в научных и производственных кругах. Ведь этанол — основа большинства дезинфицирующих средств, от медицинских антисептиков до бытовых спреев.

В лаборатории
Фото: dvidshub.net by Фил Санкел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В лаборатории

Вопрос, который закономерно встал перед экспертами: если этанол уйдёт под строгие ограничения, чем его можно заменить, не потеряв эффективность и безопасность?

Ответ оказался утешительным: таких веществ несколько, и некоторые из них даже лучше переносятся кожей и реже вызывают раздражение.

Этанол: герой, ставший подозреваемым

Этанол, или этиловый спирт, десятилетиями считался золотым стандартом антисептики. Его способность разрушать липидные мембраны бактерий и вирусов делает его чрезвычайно эффективным против широкого спектра микроорганизмов.

Однако регуляторы ЕС обеспокоены его возможным влиянием на кожу и дыхательные пути при длительном или чрезмерном использовании, а также риском пожароопасности при промышленном хранении.

Согласно проекту нового законодательства, этанол может быть классифицирован как вещества повышенной токсичности при вдыхании, что приведёт к ужесточению правил обращения и сертификации средств, содержащих спирт.

Изопропанол: первый и надёжный "дублёр"

По мнению доктора химических наук Леонида Ферштата, заведующего лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, первым кандидатом на замену этанолу является изопропанол - его ближайший химический родственник.

"Для дезинфицирующих средств разницы между ними нет. Гомологи, родственные соединения в органической химии, вполне могут служить доступной альтернативой друг другу", — поясняет учёный.

Изопропанол (или изопропиловый спирт) обладает теми же свойствами, что и этанол:

  • эффективно разрушает бактериальные мембраны,

  • быстро испаряется, не оставляя следов,

  • подавляет активность вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2.

При этом он меньше сушит кожу, что делает его более щадящим для частого применения, особенно в составе гелей и спреев для рук, пишет "Радио 1".

Опасный сосед: почему метанол под запретом

При обсуждении альтернатив нередко всплывает и метанол, но здесь химики единодушны: метанол ядовит и не должен применяться в антисептиках.

Метанол — другой спирт — является страшным ядом и в антисептиках не применяется, подчёркивает Ферштат.

В 2020 году во время пандемии COVID-19 в ряде стран фиксировались отравления метанолом из-за подделок антисептиков. Поэтому во всех международных стандартах он строго запрещён к применению в медицинских и косметических целях.

Антисептики нового поколения: четвертичные аммониевые соединения

Если спирты окажутся под ограничениями, на передний план выйдут четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) - вещества, активно используемые в медицине и фармацевтике.

Классическими представителями этой группы являются:

  • хлоргексидин,

  • мираминистин,

  • бензалкония хлорид.

Эти соединения работают иначе, чем спирты: они нарушают обмен веществ и структуру клеточной стенки бактерий, не испаряясь и обеспечивая длительный остаточный эффект.

ЧАС не раздражают кожу и слизистые, поэтому широко применяются в:

  • стоматологии,

  • хирургии,

  • производстве косметических и детских средств.

Их главный минус — меньшая эффективность против некоторых вирусов (например, норовируса или вируса полиомиелита), однако комбинация ЧАС со спиртами или перекисью водорода компенсирует этот недостаток.

Микс подходов: когда лучше всего работает "гибрид"

Современные производители антисептиков всё чаще создают многокомпонентные формулы, в которых сочетаются:

  • спирт (этанол или изопропанол) для быстрого действия,

  • час — для пролонгированного эффекта,

  • увлажняющие добавки (глицерин, алоэ вера),

  • антисептические кислоты (молочная, борная, лимонная).

Такой подход обеспечивает комплексную защиту без пересушивания кожи и снижает риск развития устойчивости микроорганизмов.

Экономика вопроса: что выгоднее

С точки зрения промышленности, изопропанол остаётся наиболее рациональным решением:

  • он дешёв,

  • доступен в больших объёмах,

  • легко интегрируется в существующие производственные линии.

Четвертичные аммониевые соединения дороже, требуют особых условий хранения, но выигрывают в биосовместимости и маркетинговом имидже ("не содержит спирта").

Эксперты считают, что рынок антисептиков в ближайшие годы разделится на два направления:

  1. профессиональные средства на спиртовой основе;

  2. "мягкие" дезинфектанты для бытового и детского применения.

FAQ

Почему ЕС хочет ограничить этанол?
Регуляторы обеспокоены токсичностью паров при длительном вдыхании и пожароопасностью при массовом производстве.

Насколько безопасен изопропанол?
Он безопасен при наружном применении, не накапливается в организме и менее агрессивен для кожи, чем этанол.

Можно ли полностью заменить спирты другими веществами?
Да, но эффективность без спирта несколько ниже. В медицине обычно используют комбинации.

Что выбрать для дома?
Для повседневного использования — хлоргексидин или мирамистин. Для быстрой дезинфекции — средства с изопропанолом.

Стоит ли бояться этанола?
Нет. По словам учёных, его "опасность сильно преувеличена". При правильном применении он остаётся надёжным и безопасным антисептиком.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
