Спирт под запретом? Узнайте, что будет с дезинфекцией, если этанол попадёт под ограничения

Недавнее предложение Европейского союза признать этанол опасным веществом вызвало оживлённые дискуссии в научных и производственных кругах. Ведь этанол — основа большинства дезинфицирующих средств, от медицинских антисептиков до бытовых спреев.
Вопрос, который закономерно встал перед экспертами: если этанол уйдёт под строгие ограничения, чем его можно заменить, не потеряв эффективность и безопасность?
Ответ оказался утешительным: таких веществ несколько, и некоторые из них даже лучше переносятся кожей и реже вызывают раздражение.
Этанол, или этиловый спирт, десятилетиями считался золотым стандартом антисептики. Его способность разрушать липидные мембраны бактерий и вирусов делает его чрезвычайно эффективным против широкого спектра микроорганизмов.
Однако регуляторы ЕС обеспокоены его возможным влиянием на кожу и дыхательные пути при длительном или чрезмерном использовании, а также риском пожароопасности при промышленном хранении.
Согласно проекту нового законодательства, этанол может быть классифицирован как вещества повышенной токсичности при вдыхании, что приведёт к ужесточению правил обращения и сертификации средств, содержащих спирт.
По мнению доктора химических наук Леонида Ферштата, заведующего лабораторией азотсодержащих соединений Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, первым кандидатом на замену этанолу является изопропанол - его ближайший химический родственник.
"Для дезинфицирующих средств разницы между ними нет. Гомологи, родственные соединения в органической химии, вполне могут служить доступной альтернативой друг другу", — поясняет учёный.
Изопропанол (или изопропиловый спирт) обладает теми же свойствами, что и этанол:
эффективно разрушает бактериальные мембраны,
быстро испаряется, не оставляя следов,
подавляет активность вирусов, включая грипп и SARS-CoV-2.
При этом он меньше сушит кожу, что делает его более щадящим для частого применения, особенно в составе гелей и спреев для рук, пишет "Радио 1".
При обсуждении альтернатив нередко всплывает и метанол, но здесь химики единодушны: метанол ядовит и не должен применяться в антисептиках.
Метанол — другой спирт — является страшным ядом и в антисептиках не применяется, подчёркивает Ферштат.
В 2020 году во время пандемии COVID-19 в ряде стран фиксировались отравления метанолом из-за подделок антисептиков. Поэтому во всех международных стандартах он строго запрещён к применению в медицинских и косметических целях.
Если спирты окажутся под ограничениями, на передний план выйдут четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) - вещества, активно используемые в медицине и фармацевтике.
Классическими представителями этой группы являются:
хлоргексидин,
мираминистин,
бензалкония хлорид.
Эти соединения работают иначе, чем спирты: они нарушают обмен веществ и структуру клеточной стенки бактерий, не испаряясь и обеспечивая длительный остаточный эффект.
ЧАС не раздражают кожу и слизистые, поэтому широко применяются в:
стоматологии,
хирургии,
производстве косметических и детских средств.
Их главный минус — меньшая эффективность против некоторых вирусов (например, норовируса или вируса полиомиелита), однако комбинация ЧАС со спиртами или перекисью водорода компенсирует этот недостаток.
Современные производители антисептиков всё чаще создают многокомпонентные формулы, в которых сочетаются:
спирт (этанол или изопропанол) для быстрого действия,
час — для пролонгированного эффекта,
увлажняющие добавки (глицерин, алоэ вера),
антисептические кислоты (молочная, борная, лимонная).
Такой подход обеспечивает комплексную защиту без пересушивания кожи и снижает риск развития устойчивости микроорганизмов.
С точки зрения промышленности, изопропанол остаётся наиболее рациональным решением:
он дешёв,
доступен в больших объёмах,
легко интегрируется в существующие производственные линии.
Четвертичные аммониевые соединения дороже, требуют особых условий хранения, но выигрывают в биосовместимости и маркетинговом имидже ("не содержит спирта").
Эксперты считают, что рынок антисептиков в ближайшие годы разделится на два направления:
профессиональные средства на спиртовой основе;
"мягкие" дезинфектанты для бытового и детского применения.
Почему ЕС хочет ограничить этанол?
Регуляторы обеспокоены токсичностью паров при длительном вдыхании и пожароопасностью при массовом производстве.
Насколько безопасен изопропанол?
Он безопасен при наружном применении, не накапливается в организме и менее агрессивен для кожи, чем этанол.
Можно ли полностью заменить спирты другими веществами?
Да, но эффективность без спирта несколько ниже. В медицине обычно используют комбинации.
Что выбрать для дома?
Для повседневного использования — хлоргексидин или мирамистин. Для быстрой дезинфекции — средства с изопропанолом.
Стоит ли бояться этанола?
Нет. По словам учёных, его "опасность сильно преувеличена". При правильном применении он остаётся надёжным и безопасным антисептиком.
