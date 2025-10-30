Колыма хранит тайну древних морей: генетики расшифровали историю арктических рыб

Наука

Учёные с Камчатки раскрыли тайну древней арктической рыбы, существовавшей ещё во времена ледниковых миграций. Новое исследование показало, что предки гольцов Колымы — уникальных северных рыб — происходят из разных арктических регионов и пережили несколько волн смешения и адаптации. Эти данные не только открывают страницу эволюционной истории Арктики, но и помогают понять, как рыбы смогут выжить в эпоху стремительных климатических перемен.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктическая река и горы

Как проходило исследование

Экспедиция Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга прошла осенью 2025 года совместно с учёными из Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и Института биологических проблем Севера ДВО РАН.

Участники отправились в бассейн реки Колыма, где исследовали древние популяции озёрных гольцов — реликтовых рыб, сохранивших следы древнейших арктических миграций.

"Нам удалось отловить арктических гольцов и собрать пробы в Эликчанских озёрах и водоёмах верхнего течения рек Омулевка и Берелех", — рассказал доктор биологических наук, сотрудник КамГУ им. Витуса Беринга Евгений Есин.

Параллельно коллеги из ИБПС ДВО РАН собрали образцы из озёр на побережье Охотского моря, чтобы сравнить генетическую структуру популяций.

Что показал геномный анализ

Исследователи провели полное секвенирование ДНК древних рыб и обнаружили, что предки колымских гольцов пришли из разных арктических регионов — с Чукотки, Камчатки и из Сибири.

Это указывает на сложную историю переселений и гибридизаций, происходивших во время ледниковых эпох.

"Колымские озёра — это природный архив, где отражена вся эволюционная история северных рыб", — отметила и. о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Учёные выявили, что в некоторых водоёмах — например, в озёрах Хадды-Хэл-Деги и Уега — древние гибриды разделились на хищные и бентосоядные формы, занимая разные экологические ниши. Такой уровень диверсификации характерен для экосистем, где виды живут изолированно тысячелетиями.

Арктическая генетика: ключ к выживанию

Результаты исследования подтверждают, что арктические рыбы способны к гибкой адаптации. Их геномы сохраняют следы древних межвидовых скрещиваний, что позволило гольцам пережить периоды оледенений и изменения климата.

Эти данные особенно важны сегодня, когда глобальное потепление затрагивает экосистемы Севера. Понимание генетической устойчивости реликтовых популяций поможет прогнозировать, какие виды смогут адаптироваться к новым условиям, а какие рискуют исчезнуть.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Раскрывает историю формирования арктической фауны Сложность доступа к отдалённым районам Колымы Помогает прогнозировать реакцию рыб на климатические изменения Требует дорогостоящих генетических анализов Доказывает миграции между Камчаткой, Сибирью и Чукоткой Не все популяции можно исследовать из-за труднодоступности Укрепляет позиции Камчатки как центра арктических исследований Необходимы дополнительные полевые экспедиции для подтверждения гипотез

3 интересных факта о колымских гольцах

Гольцы — живые реликты ледниковой эпохи.

Их предки существовали ещё 100 тысяч лет назад и пережили несколько ледниковых циклов. Колымские озёра — "музей под открытым небом".

Многие водоёмы региона имеют доледниковое происхождение и сохранили неизменные экосистемы. У гольцов необычное поведение.

В некоторых озёрах одна и та же популяция разделяется на разные формы: одни охотятся на мелкую рыбу, другие питаются донными организмами.

Почему это важно для науки

Исследование гольцов помогает понять, как виды адаптировались к экстремальным условиям на протяжении тысячелетий. Эти знания могут использоваться для охраны биоразнообразия Севера, разработки программ сохранения редких видов и оценки устойчивости экосистем Арктики в условиях потепления.

Кроме того, работа учёных КамГУ выполняется по госзаданию Минобрнауки России (FZSS-2025-0006) и станет базой для новых междисциплинарных проектов, объединяющих биологию, географию и генетику.

Мифы и правда о древних арктических гольцах

Миф 1: гольцы Колымы — это один-единственный вид рыбы, сохранившийся без изменений со времён ледников.

гольцы Колымы — это один-единственный вид рыбы, сохранившийся без изменений со времён ледников. Правда: генетический анализ показал, что колымские гольцы представляют собой сложную смесь нескольких арктических линий — с Камчатки, Чукотки и Сибири, которые многократно скрещивались и адаптировались.

генетический анализ показал, что колымские гольцы представляют собой сложную смесь нескольких арктических линий — с Камчатки, Чукотки и Сибири, которые многократно скрещивались и адаптировались. Миф 2: ледниковые миграции уничтожили большинство северных рыб.

ледниковые миграции уничтожили большинство северных рыб. Правда: напротив, именно во время ледников гольцы сумели выжить благодаря способности к гибридизации и приспособлению к разным экосистемам.

напротив, именно во время ледников гольцы сумели выжить благодаря способности к гибридизации и приспособлению к разным экосистемам. Миф 3: современные популяции гольцов — это прямые потомки древних без изменений.

современные популяции гольцов — это прямые потомки древних без изменений. Правда: за тысячи лет изоляции в озёрах Колымы у гольцов сформировались разные формы — хищные и бентосоядные. Эволюция продолжается до сих пор.

за тысячи лет изоляции в озёрах Колымы у гольцов сформировались разные формы — хищные и бентосоядные. Эволюция продолжается до сих пор. Миф 4: климатические изменения обязательно приведут к вымиранию северных рыб.

климатические изменения обязательно приведут к вымиранию северных рыб. Правда: арктические виды, включая гольцов, обладают высокой генетической пластичностью и уже доказали способность адаптироваться к экстремальным колебаниям климата.

Древние гольцы Колымы оказались потомками арктических мигрантов, прошедших длинный путь от Камчатки до Сибири. Их генетическая история — это летопись адаптации к суровым климатическим переменам.

Раскрытая тайна древней рыбы помогает учёным не только понять прошлое Арктики, но и предсказать её будущее.