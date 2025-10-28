Рассвет превратился в шоу НЛО: жители Подмосковья увидели необъяснимое — гость прямо из космоса

На рассвете 27 октября небо над Подмосковьем осветилось странным светящимся шаром с длинным зеленоватым шлейфом. Многие жители приняли его за метеор, но позже выяснилось, что это был техногенный объект, вероятнее всего, фрагмент космического мусора. Российские учёные собрали данные наблюдений и составили карту полёта, чтобы определить природу феномена.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Зелёное свечение в небе

Когда небо зажглось зелёным пламенем

Яркий светящийся объект появился около 6:30 утра. Его видели жители Мытищ, Дубны, Одинцова и других районов. По словам очевидцев, тело двигалось медленно, словно сгорая слоями. Записи с камер видеонаблюдения быстро разошлись по соцсетям, породив версии — от болида до сбитого дрона.

Астрономический портал AstroAlert сопоставил десятки видеороликов и определил: полёт длился около 35 секунд, а финальная фаза прошла на высоте около 70 километров. Траектория движения — с востока на запад, примерно в 500 километрах севернее Москвы, над Вологодской областью.

"Любое плотное крупное тело, включая природный метеороид, при входе в атмосферу может так долго падать из-за длительного сгорания", — пояснил старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков.

Учёный отметил, что такое падение возможно при относительно пологом угле входа в атмосферу — около 15-20 градусов. Однако подобное явление именно над Москвой, по его словам, наблюдалось впервые.

Версии специалистов: природный объект или космический мусор

Многие специалисты сомневаются в метеорном происхождении объекта. В Институте прикладной математики имени Келдыша РАН пришли к выводу, что это, скорее всего, техногенный предмет — возможно, обломок спутника.

"Мы видим угловую скорость, характерную для сгорания космического мусора", — заявил руководитель Международной сети оптических телескопов ИПМ РАН Виктор Воропаев.

По его словам, метеоры входят в атмосферу со скоростью не менее 11 км/с, тогда как наблюдаемый объект двигался значительно медленнее. Это указывает на искусственное происхождение — возможно, части спутника или разгонного блока, к примеру, Starlink.

На вопрос, могли ли части объекта достичь земли, Воропаев ответил, что выжить могли лишь мелкие фрагменты, но если это действительно спутник Илона Маска, то шансы минимальны — такие аппараты рассчитаны на почти полное сгорание в атмосфере.

Что говорит химический след

Наблюдатели отметили характерный зеленоватый оттенок шлейфа, что сразу вызвало интерес специалистов.

"Слышал от коллег, что это был никелевый сплав. Я бы не стал говорить только про никель — это мог быть и другой лёгкий сплав, применяемый в космической промышленности", — сказал Воропаев.

По его словам, подобный цвет характерен для сгорания металлов, содержащих никель и магний.

Карта полёта и анализ

AstroAlert представил карту траектории полёта, на которой видно, как объект двигался с востока на запад, пересекал несколько регионов и, предположительно, полностью разрушился над Вологодской областью.

Учёные также заметили короткую вспышку примерно в середине пути. Многие пользователи соцсетей связали её с действием систем ПВО, однако специалисты уверены, что это обычная физика.

"Некоторые связали вспышку с действием ПВО. Но я не думаю, что речь шла об ударном взрыве", — отметил Нароенков. — "Скорее всего, в объекте кинетическая энергия перешла в тепловую".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: путать медленно движущийся светящийся объект с болидом.

Последствие: распространение неверной информации и паники.

Альтернатива: доверять проверенным источникам данных — астрономическим порталам и РАН.

А что если

А что если подобные явления участятся? С ростом числа спутников и старта ракет вероятность схода отработанных частей увеличивается. Уже сейчас на орбите Земли — свыше 30 тысяч отслеживаемых объектов космического мусора. По данным NASA, ежегодно в атмосферу входит до 200 тонн обломков, которые сгорают почти полностью.

FAQ

Что видели жители Подмосковья утром 27 октября?

Скорее всего, это был фрагмент космического аппарата, сгоревший в атмосфере.

Мог ли объект быть частью спутника Starlink?

Да, это одна из версий. Эти спутники нередко сходят с орбиты и полностью сгорают при входе в плотные слои атмосферы.

Почему свечение было зелёным?

Такой цвет появляется при горении сплавов, содержащих никель, магний или медь — металлов, применяемых в космической технике.

Мифы и правда

Миф: над Москвой сбили НЛО.

Правда: специалисты уверены — это фрагмент спутника или ракеты, а не внеземной корабль.

Миф: обломки могли упасть на землю.

Правда: вероятность этого крайне мала — большинство подобных объектов полностью сгорает.

Миф: такие явления редкость.

Правда: фрагменты космических аппаратов входят в атмосферу почти ежедневно, просто не всегда видимы.

3 интересных факта

На орбите Земли вращается более 10 тысяч неработающих спутников. Первый документированный случай падения космического мусора зарегистрировали в 1960-х. По оценкам ESA, к 2030 году количество объектов на орбите увеличится на 50 %.

Исторический контекст

С тех пор как началась космическая эра, человечество вывело в космос более 15 тысяч аппаратов. После завершения миссий большинство остаётся на орбите и постепенно разрушается. Падения их обломков фиксировались над Австралией, Канадой, Бразилией, а теперь — и над Россией.

"Это могла быть часть отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока", — предположил руководитель Центра проектной деятельности по беспилотным системам МФТИ Александр Родин.

Таинственный "московский НЛО" оказался не внеземным гостем, а напоминанием о другой проблеме — накоплении космического мусора. То, что когда-то помогало человечеству изучать космос, теперь возвращается на Землю огненными следами.