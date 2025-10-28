Рассвет превратился в шоу НЛО: жители Подмосковья увидели необъяснимое — гость прямо из космоса

На рассвете 27 октября небо над Подмосковьем осветилось странным светящимся шаром с длинным зеленоватым шлейфом. Многие жители приняли его за метеор, но позже выяснилось, что это был техногенный объект, вероятнее всего, фрагмент космического мусора. Российские учёные собрали данные наблюдений и составили карту полёта, чтобы определить природу феномена.
Яркий светящийся объект появился около 6:30 утра. Его видели жители Мытищ, Дубны, Одинцова и других районов. По словам очевидцев, тело двигалось медленно, словно сгорая слоями. Записи с камер видеонаблюдения быстро разошлись по соцсетям, породив версии — от болида до сбитого дрона.
Астрономический портал AstroAlert сопоставил десятки видеороликов и определил: полёт длился около 35 секунд, а финальная фаза прошла на высоте около 70 километров. Траектория движения — с востока на запад, примерно в 500 километрах севернее Москвы, над Вологодской областью.
"Любое плотное крупное тело, включая природный метеороид, при входе в атмосферу может так долго падать из-за длительного сгорания", — пояснил старший научный сотрудник Института астрономии РАН Сергей Нароенков.
Учёный отметил, что такое падение возможно при относительно пологом угле входа в атмосферу — около 15-20 градусов. Однако подобное явление именно над Москвой, по его словам, наблюдалось впервые.
Многие специалисты сомневаются в метеорном происхождении объекта. В Институте прикладной математики имени Келдыша РАН пришли к выводу, что это, скорее всего, техногенный предмет — возможно, обломок спутника.
"Мы видим угловую скорость, характерную для сгорания космического мусора", — заявил руководитель Международной сети оптических телескопов ИПМ РАН Виктор Воропаев.
По его словам, метеоры входят в атмосферу со скоростью не менее 11 км/с, тогда как наблюдаемый объект двигался значительно медленнее. Это указывает на искусственное происхождение — возможно, части спутника или разгонного блока, к примеру, Starlink.
На вопрос, могли ли части объекта достичь земли, Воропаев ответил, что выжить могли лишь мелкие фрагменты, но если это действительно спутник Илона Маска, то шансы минимальны — такие аппараты рассчитаны на почти полное сгорание в атмосфере.
Наблюдатели отметили характерный зеленоватый оттенок шлейфа, что сразу вызвало интерес специалистов.
"Слышал от коллег, что это был никелевый сплав. Я бы не стал говорить только про никель — это мог быть и другой лёгкий сплав, применяемый в космической промышленности", — сказал Воропаев.
По его словам, подобный цвет характерен для сгорания металлов, содержащих никель и магний.
AstroAlert представил карту траектории полёта, на которой видно, как объект двигался с востока на запад, пересекал несколько регионов и, предположительно, полностью разрушился над Вологодской областью.
Учёные также заметили короткую вспышку примерно в середине пути. Многие пользователи соцсетей связали её с действием систем ПВО, однако специалисты уверены, что это обычная физика.
"Некоторые связали вспышку с действием ПВО. Но я не думаю, что речь шла об ударном взрыве", — отметил Нароенков. — "Скорее всего, в объекте кинетическая энергия перешла в тепловую".
Ошибка: путать медленно движущийся светящийся объект с болидом.
Последствие: распространение неверной информации и паники.
Альтернатива: доверять проверенным источникам данных — астрономическим порталам и РАН.
А что если подобные явления участятся? С ростом числа спутников и старта ракет вероятность схода отработанных частей увеличивается. Уже сейчас на орбите Земли — свыше 30 тысяч отслеживаемых объектов космического мусора. По данным NASA, ежегодно в атмосферу входит до 200 тонн обломков, которые сгорают почти полностью.
Что видели жители Подмосковья утром 27 октября?
Скорее всего, это был фрагмент космического аппарата, сгоревший в атмосфере.
Мог ли объект быть частью спутника Starlink?
Да, это одна из версий. Эти спутники нередко сходят с орбиты и полностью сгорают при входе в плотные слои атмосферы.
Почему свечение было зелёным?
Такой цвет появляется при горении сплавов, содержащих никель, магний или медь — металлов, применяемых в космической технике.
С тех пор как началась космическая эра, человечество вывело в космос более 15 тысяч аппаратов. После завершения миссий большинство остаётся на орбите и постепенно разрушается. Падения их обломков фиксировались над Австралией, Канадой, Бразилией, а теперь — и над Россией.
"Это могла быть часть отработавшей ракеты-носителя, спутника или разгонного блока", — предположил руководитель Центра проектной деятельности по беспилотным системам МФТИ Александр Родин.
Таинственный "московский НЛО" оказался не внеземным гостем, а напоминанием о другой проблеме — накоплении космического мусора. То, что когда-то помогало человечеству изучать космос, теперь возвращается на Землю огненными следами.
