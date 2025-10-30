Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Из глубин прошлого: в египетской пустыне нашли первого морского крокодила Земли

5:11
Наука

Находка в египетской пустыне заставила учёных по-новому взглянуть на происхождение древних морских хищников. Команда палеонтологов из Египта и США обнаружила окаменелости самого древнего представителя семейства дирозавридов — предков морских крокодилов, населявших планету миллионы лет назад.

Древний морской крокодил в египетской пустыне
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Древний морской крокодил в египетской пустыне

Находка, изменившая представления об эволюции

Исследователи из университета Мансура, Асьютского университета и университета штата Огайо нашли останки рептилии в Западной пустыне Египта, недалеко от оазиса Харга.
После тщательного анализа костей и компьютерной томографии учёные установили, что перед ними новый вид, получивший название Wadisuchus kassabi.

"Эта находка доказывает, что диверсификация дирозаврид началась гораздо раньше, чем считалось", — отметил руководитель египетской группы, палеонтолог из университета "Мансура" Омар Салем.

По расчётам исследователей, животное обитало около 80 миллионов лет назад — в позднем меловом периоде, когда на Земле господствовали динозавры.

Как выглядел Wadisuchus kassabi

Обнаруженный дирозаврид представлял собой впечатляющего хищника длиной до четырёх метров.

Его отличали

  • длинная, узкая морда;
  • острые зубы, идеально приспособленные для ловли рыбы;
  • высоко расположенные ноздри, позволявшие дышать над водой;
  • мощные челюсти и гибкое тело.

По строению черепа Wadisuchus kassabi сочетал черты как наземных, так и морских крокодилов. Учёные предполагают, что он жил на мелководье и прибрежных зонах, охотясь в устьях рек и лагунах.

"Этот крокодил был ловким охотником, способным быстро двигаться в воде и на суше", — добавил сотрудник университета штата Огайо Джордж Эриксон.

Африка — колыбель морских крокодилов

До сих пор считалось, что дирозавриды появились в Южной Америке или Азии. Однако египетская находка указывает на другое — их родиной могла быть Африка.
Анализ породы, в которой были найдены кости, показал: возраст слоёв составляет 87-83 миллиона лет, что делает Wadisuchus kassabi старейшим представителем семейства.

Отсюда дирозавриды, вероятно, распространились по другим континентам, заняв прибрежные экосистемы от Карибского бассейна до Индии.

Технологии, позволившие "заглянуть в прошлое"

Команда палеонтологов использовала компьютерную томографию высокой точности, чтобы воссоздать анатомию черепа и строение зубов.
Это помогло установить, что структура челюсти Wadisuchus kassabi отличалась от всех известных видов и позволяла удерживать скользкую добычу — рыбу и мелких морских животных.

Эта технология также помогла учёным смоделировать, как крокодил двигался и охотился, и подтвердить его принадлежность к ранним дирозавридам.

Плюсы и минусы открытия для науки

Плюсы Минусы / вызовы
Уточняет хронологию эволюции крокодилообразных Требуются новые экспедиции для подтверждения гипотезы
Подтверждает роль Африки как центра эволюции дирозавридов Ограниченные образцы затрудняют полное описание вида
Демонстрирует возможности современных технологий сканирования Необходимо финансирование для дальнейших исследований
Расширяет знания о морских экосистемах мелового периода Высокая стоимость полевых работ в пустынных условиях

3 интересных факта о находке

  1. Пустыня — бывшее море.
    Место, где нашли Wadisuchus kassabi, 80 миллионов лет назад было мелководным морем, богатым рыбой и другими морскими обитателями.
  2. Зубы-хищники.
    По форме зубов палеонтологи смогли определить рацион крокодила — он питался исключительно рыбой, как современные морские крокодилы.
  3. Дирозавриды пережили динозавров.
    После вымирания динозавров их потомки существовали ещё около 20 миллионов лет, прежде чем исчезли окончательно.

Исторический контекст

Открытие египетских палеонтологов вписывается в серию исследований, которые постепенно восстанавливают эволюционную картину древних рептилий.
Дирозавриды занимали важное место в экосистемах позднего мела, сочетая черты современных крокодилов и морских хищников.
Теперь, благодаря находке в пустыне Харга, учёные могут уточнить время и место зарождения этих уникальных существ.

Находка Wadisuchus kassabi — не просто пополнение музейной коллекции, а ключ к пониманию того, как формировались современные крокодилы. Египетская пустыня, некогда дно древнего моря, подарила миру доказательство того, что родина морских крокодилов — Африка.
Это открытие подтверждает, что даже в самых сухих уголках планеты может скрываться след океанской жизни, изменившей ход эволюции.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
