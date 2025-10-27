Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник на тарелке: салат с салями и моцареллой, который готовится быстрее, чем звенит бокал
Ждёшь зелёных листьев, а получаешь жёлтые? Виновата не погода, а то, что скрыто в земле
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Киркоров больше не король: певец сам придумал себе неожиданное звание
Математика объяснила тайну узоров: почему у зебр полосы, а у леопардов пятна
Белокуриха выходит на новый уровень: 4 проекта, которые изменят облик Алтая
Западноевропейские правительства все больше желают прекращения американской экономической помощи... — писала газета Известия 28 октября 1952 года
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови

Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне

5:42
Наука

Жители Тюмени всё чаще жалуются на перебои с мобильным интернетом. Если раньше связь "проседала" лишь в ночное время, то теперь сбои фиксируются в течение дня, нарушая привычный ритм жизни города. Без стабильной сети страдают повседневные операции: оплата проезда, покупки, навигация, банковские приложения и дистанционная работа.

Растерянность перед экраном смартфона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Растерянность перед экраном смартфона

Официальная позиция: меры безопасности

Власти региона подтверждают: ограничения связи действительно введены, но подчеркивают их временный и превентивный характер.

По данным ведомства, стационарный интернет и городские Wi-Fi-точки работают в штатном режиме. Сейчас в регионе функционирует 186 точек бесплатного доступа, в том числе в библиотеках, МФЦ и на транспортных узлах, пишет nashgorod.ru.

Однако официальные источники не уточняют, о какой именно угрозе идёт речь и когда ограничения будут сняты.

Недовольство жителей: "это парализует город"

Реакция горожан — острая. В соцсетях обсуждают не только неудобства, но и отсутствие ясности. Жители возмущаются, что отключения происходят в районах, где нет стратегических объектов - жилые кварталы, торговые центры, университеты.

Многие предприниматели отмечают падение продаж: системы эквайринга не работают, а клиенты без наличных не могут расплатиться. Для фрилансеров и удалённых сотрудников временные меры превращаются в потерю дохода.

Конспирологии и домыслы

Когда официальной информации мало, на её место приходит фантазия. В мессенджерах и чатах обсуждают версии — от "глобальных отключений" до "тестирования цифровой изоляции".

Однако специалисты призывают не поддаваться панике. IT-аналитик Герман Клименко поясняет, что ограничения связи вводятся не на региональном, а на федеральном уровне. Главная причина — борьба с угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов. Для управления дронами часто используются мобильные сети, особенно 4G и 5G.

По его словам, правительство рассматривает возможность создания "белых списков" сайтов - перечня ресурсов, которые будут доступны даже при ограничениях (банки, госуслуги, образовательные платформы).

Техническая сторона вопроса: как отключают мобильный интернет

С инженерной точки зрения, речь идёт не о полном отключении, а о блокировке передачи мобильных данных (mobile data shutdown) в конкретных зонах покрытия.

  • Голосовые звонки (2G/3G) при этом сохраняются,

  • но трафик 4G и LTE блокируется на уровне базовых станций.

  • Иногда оператору достаточно изменить приоритет частот или маршрутизацию, чтобы снизить пропускную способность.

Эти меры позволяют минимизировать риски дистанционного управления беспилотниками, не лишая пользователей базовой связи.

Контекст: ограничения по всей стране

Согласно данным сервиса "Сбой.РФ", проблемы с мобильным интернетом зафиксированы в большинстве регионов России. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Красноярского и Хабаровского краев, Свердловской, Ростовской, Новосибирской областей.

Всё чаще сбои сопровождаются официальными заявлениями о "мероприятиях безопасности". По словам специалистов по беспилотной авиации, отключение связи в районах повышенной чувствительности — мировая практика.

Социальное измерение: цена цифровой безопасности

Современный город живёт на цифровой инфраструктуре — от оплаты проезда до медицинских сервисов. Когда она перестаёт работать, даже короткие перебои вызывают социальное напряжение.

Психологи отмечают: частые отключения связи усиливают чувство тревожности и утраты контроля.

Будущее: баланс между свободой и безопасностью

Эксперты сходятся во мнении, что тотальное отключение мобильного интернета не может быть долгосрочным решением. Возможный выход — создание многоуровневой системы фильтрации, где будут доступны безопасные сервисы, а потенциально опасные протоколы связи временно ограничены.

Власти обещают, что как только угроза минует, связь восстановят полностью. Но пока жители Тюмени учатся жить в "режиме офлайн", как в начале 2000-х: звонить, встречаться лично, пользоваться Wi-Fi и наличными.

FAQ

Почему именно мобильный интернет отключают, а не Wi-Fi?
Потому что мобильная сеть (4G/5G) может использоваться для управления дронами на больших расстояниях. Стационарный интернет — менее гибкий и проще контролируется.

Когда вернут интернет?
Сроки не называются. Всё зависит от уровня угрозы и решений федеральных структур.

Можно ли обойти ограничения с помощью VPN?
Нет. VPN требует доступа к мобильным данным, которых сейчас нет. Он работает только через Wi-Fi.

Можно ли пожаловаться оператору?
Операторы выполняют распоряжения органов безопасности и не несут ответственности за масштабные ограничения.

Что делать сейчас?
Пользоваться Wi-Fi, заранее загружать навигационные карты и держать под рукой наличные средства оплаты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Домашние животные
Самые крупные кошки: лигр против тигoна, чем отличаются гибриды львов и тигров и зачем их скрещивают
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Гормон счастья у собаки включается не от еды: вот что нужно питомцу для настоящей эйфории
Укусы, которые сводят с ума и не дают спать ночами: как снять зуд и не расчесать кожу до крови
Война под землёй: как распознать и чем обработать почву, чтобы избавиться от личинок майского жука
Машина замолчала на холоде: простые приёмы, которые вернут её к жизни
В поисках чёрного золота без геополитики: Индия бросает вызов энергетическим правилам мира
Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне
Мошенники знали психологию лучше всех: как они использовали главную слабость Ларисы Долиной
Пышный, как облако, и сладкий, как воспоминание: манник, который не черствеет
Тренерский крах: турецкий клуб вышвырнул Личку после 10 туров — что случилось
28 октября: День освобождения Украины, сухой закон и загадка взрыва линкора
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.