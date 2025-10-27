Битва за тюменское небо: как дроны заставляют регион жить в офлайне

5:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Жители Тюмени всё чаще жалуются на перебои с мобильным интернетом. Если раньше связь "проседала" лишь в ночное время, то теперь сбои фиксируются в течение дня, нарушая привычный ритм жизни города. Без стабильной сети страдают повседневные операции: оплата проезда, покупки, навигация, банковские приложения и дистанционная работа.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Растерянность перед экраном смартфона

Официальная позиция: меры безопасности

Власти региона подтверждают: ограничения связи действительно введены, но подчеркивают их временный и превентивный характер.

По данным ведомства, стационарный интернет и городские Wi-Fi-точки работают в штатном режиме. Сейчас в регионе функционирует 186 точек бесплатного доступа, в том числе в библиотеках, МФЦ и на транспортных узлах, пишет nashgorod.ru.

Однако официальные источники не уточняют, о какой именно угрозе идёт речь и когда ограничения будут сняты.

Недовольство жителей: "это парализует город"

Реакция горожан — острая. В соцсетях обсуждают не только неудобства, но и отсутствие ясности. Жители возмущаются, что отключения происходят в районах, где нет стратегических объектов - жилые кварталы, торговые центры, университеты.

Многие предприниматели отмечают падение продаж: системы эквайринга не работают, а клиенты без наличных не могут расплатиться. Для фрилансеров и удалённых сотрудников временные меры превращаются в потерю дохода.

Конспирологии и домыслы

Когда официальной информации мало, на её место приходит фантазия. В мессенджерах и чатах обсуждают версии — от "глобальных отключений" до "тестирования цифровой изоляции".

Однако специалисты призывают не поддаваться панике. IT-аналитик Герман Клименко поясняет, что ограничения связи вводятся не на региональном, а на федеральном уровне. Главная причина — борьба с угрозами со стороны беспилотных летательных аппаратов. Для управления дронами часто используются мобильные сети, особенно 4G и 5G.

По его словам, правительство рассматривает возможность создания "белых списков" сайтов - перечня ресурсов, которые будут доступны даже при ограничениях (банки, госуслуги, образовательные платформы).

Техническая сторона вопроса: как отключают мобильный интернет

С инженерной точки зрения, речь идёт не о полном отключении, а о блокировке передачи мобильных данных (mobile data shutdown) в конкретных зонах покрытия.

Голосовые звонки (2G/3G) при этом сохраняются,

но трафик 4G и LTE блокируется на уровне базовых станций.

Иногда оператору достаточно изменить приоритет частот или маршрутизацию, чтобы снизить пропускную способность.

Эти меры позволяют минимизировать риски дистанционного управления беспилотниками, не лишая пользователей базовой связи.

Контекст: ограничения по всей стране

Согласно данным сервиса "Сбой.РФ", проблемы с мобильным интернетом зафиксированы в большинстве регионов России. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Красноярского и Хабаровского краев, Свердловской, Ростовской, Новосибирской областей.

Всё чаще сбои сопровождаются официальными заявлениями о "мероприятиях безопасности". По словам специалистов по беспилотной авиации, отключение связи в районах повышенной чувствительности — мировая практика.

Социальное измерение: цена цифровой безопасности

Современный город живёт на цифровой инфраструктуре — от оплаты проезда до медицинских сервисов. Когда она перестаёт работать, даже короткие перебои вызывают социальное напряжение.

Психологи отмечают: частые отключения связи усиливают чувство тревожности и утраты контроля.

Будущее: баланс между свободой и безопасностью

Эксперты сходятся во мнении, что тотальное отключение мобильного интернета не может быть долгосрочным решением. Возможный выход — создание многоуровневой системы фильтрации, где будут доступны безопасные сервисы, а потенциально опасные протоколы связи временно ограничены.

Власти обещают, что как только угроза минует, связь восстановят полностью. Но пока жители Тюмени учатся жить в "режиме офлайн", как в начале 2000-х: звонить, встречаться лично, пользоваться Wi-Fi и наличными.

FAQ

Почему именно мобильный интернет отключают, а не Wi-Fi?

Потому что мобильная сеть (4G/5G) может использоваться для управления дронами на больших расстояниях. Стационарный интернет — менее гибкий и проще контролируется.

Когда вернут интернет?

Сроки не называются. Всё зависит от уровня угрозы и решений федеральных структур.

Можно ли обойти ограничения с помощью VPN?

Нет. VPN требует доступа к мобильным данным, которых сейчас нет. Он работает только через Wi-Fi.

Можно ли пожаловаться оператору?

Операторы выполняют распоряжения органов безопасности и не несут ответственности за масштабные ограничения.

Что делать сейчас?

Пользоваться Wi-Fi, заранее загружать навигационные карты и держать под рукой наличные средства оплаты.