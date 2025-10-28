1674 километра в час под ногами: тайна движения Земли, которое делает жизнь возможной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Земля не стоит на месте ни на секунду — она непрерывно движется, вращаясь вокруг своей оси и одновременно обращаясь вокруг Солнца. Эти два процесса определяют всё: от чередования дня и ночи до смены времён года. Даже если мы этого не чувствуем, каждая точка на планете каждую секунду преодолевает километры в космосе.

Земля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Земля

Как Земля вращается вокруг Солнца и своей оси

Земля совершает два типа вращения: вокруг оси и вокруг Солнца. Эти движения происходят одновременно, но имеют разную природу и длительность.

  • Вращение вокруг оси - это суточное движение планеты. Воображаемая ось проходит через Северный и Южный полюсы и наклонена к плоскости орбиты на 23,44°. Из-за этого Земля не просто крутится, а как бы "кренится" в пространстве. Один полный оборот занимает 23 часа 56 минут 4 секунды - это звёздные сутки. Относительно Солнца вращение длится 24 часа, что и определяет привычный день.

  • Движение вокруг Солнца - это орбитальное вращение. Земля движется по эллиптической орбите, среднее расстояние до Солнца составляет около 150 млн км, а полный оборот занимает 365,25 суток.

Интересно, что оба движения направлены с запада на восток. Поэтому Солнце для наблюдателя на Земле кажется восходящим на востоке и заходящим на западе.

Скорость вращения Земли

Скорость вращения Земли зависит от широты: у экватора она максимальна, а к полюсам уменьшается.

  • На экваторе длина окружности Земли — примерно 40 075 км, а скорость вращения — около 1674 км/ч (465 м/с).

  • В средней полосе России, например в районе Москвы, скорость падает до около 260 м/с.

  • У полюсов вращение почти не ощущается — точки находятся близко к оси и совершают минимальное движение.

Одновременно с этим Земля несётся по орбите вокруг Солнца со скоростью около 29,78 км/с (107 200 км/ч).

Почему Земля не вращается с одинаковой скоростью

На больших промежутках времени вращение Земли медленно замедляется - примерно на 1,7 миллисекунды за столетие. Это происходит из-за приливного взаимодействия с Луной: энергия, возникающая при движении океанов, частично рассеивается и "тормозит" планету.

Однако последние десятилетия показали обратное — временное ускорение вращения. Учёные зафиксировали, что сутки стали короче примерно на 1-1,5 миллисекунды. Это объясняется изменениями в атмосфере и океанах, перераспределением массы из-за таяния ледников и процессами внутри Земли.

Чтобы компенсировать расхождения между вращением планеты и точным атомным временем, с 1972 года вводят так называемые високосные секунды. За последние десятилетия их добавили 27, последняя — в ночь с 31 декабря 2016 года.

Почему сменяются день и ночь

Суточное вращение Земли вокруг оси приводит к тому, что одна сторона планеты освещается Солнцем, а другая находится в тени. Это и создаёт чередование дня и ночи.

Так как Земля вращается с запада на восток, Солнце кажется движущимся в противоположном направлении. Каждая точка поверхности последовательно проходит через освещённую и теневую стороны, формируя суточный цикл, к которому приспособлены живые организмы.

Почему меняются времена года

Сезонные изменения происходят не из-за расстояния до Солнца, а из-за наклона земной оси. Когда одно полушарие наклонено к Солнцу, в нём больше солнечного света — наступает лето. В противоположном полушарии в это время зима.

  • Когда Северное полушарие наклонено к Солнцу — на Земле лето на севере и зима на юге.

  • Через полгода ситуация меняется — наступает зимнее солнцестояние, и южное полушарие получает больше света.

  • Дважды в год, во время равноденствий, оба полушария освещаются одинаково — день и ночь длятся примерно одинаково.

Сравнение движений Земли

Параметр Вращение вокруг оси Вращение вокруг Солнца
Длительность 23 ч 56 мин 4 с (звёздные сутки) 365,25 суток
Направление С запада на восток С запада на восток
Скорость 1674 км/ч (у экватора) 107 200 км/ч
Последствия День и ночь Смена времён года

Как вращение влияет на Землю

  • Форма планеты. Центробежная сила делает Землю сплюснутой у полюсов и слегка расширенной у экватора.

  • Движение океанов и воздуха. Эффект Кориолиса, вызванный вращением, заставляет ветры и океанские течения закручиваться в разных направлениях в каждом полушарии.

  • Полярный день и ночь. Из-за наклона оси у полюсов летом Солнце не заходит, а зимой не поднимается над горизонтом.

  • Високосные годы. Поскольку Земля обходит Солнце за 365,2422 дня, каждые четыре года в календарь добавляют 29 февраля, чтобы компенсировать разницу.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать, что времена года зависят от расстояния Земли до Солнца.
Последствие: неверное понимание климатических процессов.
Альтернатива: знать, что причина — наклон земной оси.

Ошибка: думать, что сутки всегда одинаковы.
Последствие: неточности в расчётах времени.
Альтернатива: учитывать добавление високосных секунд.

Ошибка: считать, что Земля вращается строго равномерно.
Последствие: накопление расхождений с атомным временем.
Альтернатива: корректировать измерения с помощью атомных часов.

Плюсы и минусы вращения планеты

Плюсы:
• создаёт циклы дня и ночи;
• обеспечивает климатическую стабильность;
• формирует магнитное поле и атмосферные потоки.

Минусы:
• вызывает приливы и эрозию;
• приводит к постепенному замедлению планеты.

FAQ

Почему человек не ощущает вращения Земли?
Из-за постоянной скорости движения. Всё, включая атмосферу, движется вместе с планетой.

Что было бы, если бы Земля перестала вращаться?
Один полушарий оказался бы под постоянным солнцем, другой — во тьме. Это привело бы к катастрофическим климатическим изменениям.

Можно ли зафиксировать ускорение или замедление вращения?
Да, современные атомные часы позволяют регистрировать отклонения даже в одну миллисекунду.

Мифы и правда

Миф: Земля вращается ровно за 24 часа.
Правда: звёздные сутки короче на 4 минуты.

Миф: времена года связаны с расстоянием до Солнца.
Правда: причина — наклон земной оси.

Миф: вращение Земли со временем ускоряется.
Правда: в целом оно замедляется, но с временными колебаниями.

3 интересных факта о движении Земли

  1. Каждый день планета проходит по орбите почти 2,6 миллиона километров.

  2. Если бы Земля перестала вращаться, океаны мгновенно сместились бы к полюсам.

  3. С момента её образования скорость вращения снизилась почти вдвое.

Исторический контекст

Идея вращения Земли вокруг Солнца была революционной: её впервые сформулировал Николай Коперник в XVI веке, опровергнув геоцентрическую модель Птолемея. Позднее Иоганн Кеплер уточнил форму орбиты как эллипс, а Исаак Ньютон объяснил движение планет законом всемирного тяготения.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
