Новая соседка Земли: суперземля GJ 251c может стать первым подтверждением внеземной жизни

9:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы сообщили об открытии новой экзопланеты, которая может оказаться пригодной для жизни. Суперземля под названием GJ 251c находится всего в 18 световых годах от нас и обращается вокруг красного карлика в пределах его обитаемой зоны. Этот мир стал одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземных биосигнатур — химических признаков существования жизни за пределами Земли.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рождение новой планеты

Новая глава в каталоге соседних миров

Сегодня известно более 6000 экзопланет, и лишь немногие из них находятся в зоне, где возможно существование жидкой воды. К числу наиболее интересных относятся суперземля HD 20794d, всего в 20 световых годах от нас, и две потенциальные "двойницы" Земли у звезды Тигардена — на расстоянии 12 световых лет. Даже ближайшая к нам звезда Проксима Центавра имеет потенциально обитаемую суперземлю. Теперь к этому списку добавился ещё один объект — планета GJ 251c.

Открытие сделали астрономы под руководством Кори Бирда из Калифорнийского университета в Ирвайне, наблюдая за красным карликом Gliese 251 (GJ 251). Ещё в 2020 году возле этой звезды обнаружили первую планету GJ 251b — примерно в 1,8 раза больше Земли, но расположенную слишком близко к своему светилу, чтобы быть пригодной для жизни. Новое исследование показало, что вокруг той же звезды вращается вторая планета, которая совершает полный оборот за 54 дня — именно это расстояние помещает её в "золотую зону" обитаемости.

"Экзопланета GJ 251c находится точно в золотой зоне — на таком расстоянии от звезды, где вода может существовать в жидком состоянии при наличии подходящей атмосферы", — отметил профессор Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания.

Как нашли новую суперземлю

Обнаружить GJ 251c удалось с помощью высокоточного инфракрасного спектрометра HPF, установленного в обсерватории Макдоналд (Техас). Прибор фиксирует малейшие сдвиги в спектре света звезды, вызванные гравитационным притяжением орбитальной планеты. Однако задача была непростой: красные карлики часто производят вспышки и магнитные возмущения, создающие ложные сигналы, похожие на планетарные.

Чтобы отделить шум от реального сигнала, команда проанализировала данные, накопленные за 20 лет наблюдений, и объединила их с новыми измерениями. Только после этого удалось подтвердить, что обнаруженные колебания действительно вызваны гравитацией планеты, а не активностью звезды.

Что известно о планете

По расчётам, GJ 251c в четыре раза тяжелее Земли и, вероятно, относится к классу каменистых планет. Она получает от своего светила примерно столько же энергии, сколько Земля — от Солнца. Это позволяет предположить, что на её поверхности возможны умеренные температуры и, при наличии атмосферы, жидкая вода.

Хотя наличие газовой оболочки пока не подтверждено, учёные называют GJ 251c одним из самых перспективных объектов для последующих наблюдений с помощью космических телескопов нового поколения.

"Мы пока не можем точно сказать, есть ли атмосфера у GJ 251c, но эта планета — отличная цель для будущих миссий", — подчеркнул Махадеван.

Сравнение: известные суперземли

Планета Расстояние от Земли Орбитальный период Условия обитаемости Proxima b 4,2 св. года 11 дней потенциально обитаема Teegarden b 12 св. лет 4,9 дня в обитаемой зоне HD 20794d 20 св. лет 89 дней возможно умеренная температура GJ 251c 18 св. лет 54 дня в золотой зоне, возможна вода

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что только "земные" условия могут поддерживать жизнь.

Последствие: упускаются миры с иными формами устойчивости биосферы.

Альтернатива: изучать экзопланеты с разными атмосферами и климатами.

Последствие: упускаются миры с иными формами устойчивости биосферы. Альтернатива: изучать экзопланеты с разными атмосферами и климатами. Ошибка: недооценивать активность звёзд-карликов.

Последствие: возможные ложные сигналы в данных.

Альтернатива: комбинировать оптические и инфракрасные наблюдения.

Последствие: возможные ложные сигналы в данных. Альтернатива: комбинировать оптические и инфракрасные наблюдения. Ошибка: ожидать быстрых подтверждений обитаемости.

Последствие: завышенные ожидания от первых миссий.

Альтернатива: рассматривать GJ 251c как долгосрочную цель для телескопов JWST и ELT.

А что если…

Если GJ 251c действительно обладает плотной атмосферой, то она может защищать поверхность от радиации своего красного карлика, обеспечивая стабильный климат. А если на ней есть вода, это делает планету главным кандидатом на поиск биосигнатур — соединений, которые могут указывать на жизнь. Возможно, именно там человечество впервые найдёт убедительные доказательства существования живых организмов за пределами Земли.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Планета близка и доступна для наблюдений Активность звезды может мешать измерениям Находится в обитаемой зоне Неизвестно, есть ли атмосфера Подтверждена надёжными данными спектрометрии Требуются дополнительные миссии

Советы шаг за шагом: как следить за открытиями экзопланет

Проверяйте, каким методом найден объект — спектрометрия, транзит или микролинзирование. Сравнивайте массу и радиус планеты: именно это определяет, каменистая она или газовая. Обращайте внимание, находится ли она в обитаемой зоне и есть ли у неё атмосфера. Следите за публикациями NASA Exoplanet Archive — база обновляется каждую неделю. Не путайте "потенциально обитаемую" с "обитаемой" — это лишь возможность, а не факт.

FAQ

Что такое суперземля?

это планета, по массе превышающая Землю, но уступающая гигантам вроде Нептуна.

Можно ли на ней жить?

если у GJ 251c есть атмосфера и вода, то теоретически — да.

Почему открытие важно?

эта планета — ближайшая к нам каменистая суперземля с умеренной орбитой.

Как её нашли?

по крошечным изменениям спектра света звезды, вызванным гравитационным влиянием планеты.

Что дальше?

миссии JWST и будущий телескоп ELT смогут проверить состав атмосферы GJ 251c.

Мифы и правда

Миф: каждая планета в обитаемой зоне подходит для жизни.

Правда: без атмосферы даже в золотой зоне планета будет пустыней.

Миф: красные карлики непригодны для обитаемых миров.

Правда: при умеренной активности они способны поддерживать стабильный климат.

Миф: суперземли — это просто большие Земли.

Правда: их плотность, состав и гравитация могут значительно отличаться.

Три интересных факта

GJ 251c обращается вокруг своей звезды всего за 54 дня — год на этой планете длится меньше двух земных месяцев. Несмотря на близость к звезде, температура на поверхности GJ 251c может быть сопоставима с земной благодаря слабому излучению красного карлика. Планета находится всего в 18 световых годах от нас — настолько близко, что будущие телескопы смогут изучить её атмосферу и, возможно, впервые выявить признаки внеземной жизни.

Исторический контекст

Идея поиска экзопланет активно развилась в конце XX века. Первые подтверждённые открытия появились в 1995 году, а в 2010-х спутники Kepler и TESS превратили поиск в массовую науку. Суперземли стали особой категорией — они чаще всего оказываются каменистыми и похожими на наш мир. Открытие GJ 251c — шаг к пониманию того, насколько разнообразна жизнь во вселенной.