Сокрушительный укус древности: археологи нашли на Кавказе следы древних гиен-убийц

7:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Около 10 миллионов лет назад на территории современного Кавказа обитали гигантские хищники, которые могли соперничать по силе и свирепости с медведями и саблезубыми тиграми. Учёные из Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из Китая и Азербайджана установили, что в регионе обитали ужасные гиены — Dinocrocuta gigantea. Эти животные весили до 400 килограммов и считались одними из самых опасных хищников Евразии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки гиены на Кавказе

Следы древнего охотника

Подтверждение присутствия гигантских гиен на Кавказе учёные получили, исследуя фрагменты челюстей, найденные в верхнемиоценовом местонахождении Эльдари в Азербайджане. Хотя кости были обнаружены ещё в первой половине XX века, только современные методы позволили точно определить их принадлежность к Dinocrocuta gigantea.

"В нашей работе впервые описываются гиены динокрокута с территории Кавказа. Остальные находки этого вида известны из Южной Европы и Северного Китая. Наша работа заполняет пробел в понимании распространения динокрокут, которые были одними из ключевых хищников миоцена", — рассказал лаборант-исследователь Данияр Хантемиров.

Кто такие "ужасные гиены"

Несмотря на название, динокрокуты не были предками современных гиен. Это древние хищники, внешне похожие на своих сегодняшних "родственников" лишь по совпадению — схожесть возникла в результате конвергентной эволюции, когда разные виды развивают одинаковые черты под действием похожих условий.

По размерам Dinocrocuta gigantea значительно превосходили всех современных гиен. Вес взрослой особи мог достигать 400 килограммов — столько же весят крупные медведи. Для сравнения, амурский тигр весит до 320 кг, а белый медведь — около 450 кг.

На протяжении более миллиона лет динокрокуты занимали вершину пищевой пирамиды Евразии, оставаясь сильнейшими хищниками континента.

Анатомия и образ жизни

Изучение ископаемых челюстей показало, что зубы Dinocrocuta были чрезвычайно крепкими и массивными — идеально приспособленными для разгрызания костей и плотной шкуры добычи.

"Его зубы и череп были исключительно крепкими, чтобы наносить сокрушительные укусы. По строению челюсти мы определили, что это типичный представитель Dinocrocuta", — пояснил Хантемиров.

Учёные предполагают, что эти гиены питались крупными травоядными, населяющими Евразию в позднем миоцене. В их рацион могли входить безрогие "носороги" — хилотерии, "древние лошади" гиппарионы, а также оленеподобные, жирафовые (элладотерии и палеотрагусы), древние свиньи (Microstonyx major) и антилопы трагоцерусы.

При этом остаётся загадкой, охотились ли динокрокуты в одиночку или стаями, как современные пятнистые гиены. Исследователи не исключают, что они могли быть социальными животными, делившими добычу между членами клана.

Кавказ — забытое звено миоценовой фауны

До этого открытия прямых доказательств существования Dinocrocuta на Кавказе не было. Учёные лишь предполагали, что регион мог быть одним из маршрутов миграции крупных млекопитающих между Европой и Азией в позднем миоцене. Теперь эти догадки получили материальное подтверждение.

Факт находки говорит о том, что Кавказ был не периферийной зоной, а активной частью экосистемы древней Евразии, где обитали мощные хищники и крупные травоядные.

Более того, теперь можно проследить непрерывную цепочку распространения гигантских гиен — от западных районов Европы до северного Китая, с Кавказом в центре этой арки.

Сравнение с другими хищниками эпохи

Хищник Вес, кг Основная добыча Особенности Dinocrocuta gigantea до 400 крупные травоядные, падаль сильные челюсти, разгрызание костей Саблезубый тигр (Smilodon) до 300 копытные длинные клыки, охота из засады Амфицион (медвесобака) до 250 всеядный смесь черт медведя и волка Гигантская гиена (Pachycrocuta brevirostris) до 350 падаль короткая морда, мощные мышцы шеи

Судя по строению черепа, динокрокута могла перекусывать кости, как современные гиены, но делала это в куда больших масштабах. Вероятно, она занимала экологическую нишу между тигром и медведем — сочетая силу и выносливость.

Плюсы и минусы открытия динокрокут на Кавказе

Плюсы Минусы Заполняет географический пробел в распространении вида Ограниченное количество образцов Подтверждает активную миграцию млекопитающих через Кавказ Невозможно точно определить поведение животных Помогает реконструировать экосистему позднего миоцена Датировка требует дополнительной проверки Расширяет знания о хищниках Евразии Сложность сравнения с другими находками Подтверждает роль Кавказа в биологической истории континента Неизвестны причины исчезновения вида

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Кавказ второстепенным регионом миоценовой фауны.

считать Кавказ второстепенным регионом миоценовой фауны. Последствие: искажение представлений о миграциях животных.

искажение представлений о миграциях животных. Альтернатива: рассматривать Кавказ как ключевой переходный регион между Азией и Европой.

рассматривать Кавказ как ключевой переходный регион между Азией и Европой. Ошибка: приравнивать динокрокут к современным гиенам.

приравнивать динокрокут к современным гиенам. Последствие: неверная реконструкция поведения.

неверная реконструкция поведения. Альтернатива: учитывать независимую эволюцию и адаптацию к схожим условиям.

учитывать независимую эволюцию и адаптацию к схожим условиям. Ошибка: недооценивать роль органических остатков старых коллекций.

недооценивать роль органических остатков старых коллекций. Последствие: потеря важных находок.

потеря важных находок. Альтернатива: пересматривать музейные фонды с применением новых методов анализа.

Новые планы учёных

Исследователи планируют провести морфологический анализ и других гиеновых, найденных на территории России. Среди них — гигантские короткомордые гиены из пещеры Таврида в Крыму и пещерные гиены с Урала и из Сибири. Это позволит создать более полную картину эволюции хищников, господствовавших на континенте миллионы лет назад.

В работе участвовали специалисты УрФУ, Института экологии растений и животных УрО РАН, Института палеонтологии КНР и Музея естественной истории Азербайджана.

Открытие Dinocrocuta gigantea на Кавказе стало важным звеном в изучении эволюции хищников Евразии. Эти гигантские "гиены" оказались не просто экзотическими животными древности, а ключевыми хищниками своего времени — сильнее саблезубых тигров и опаснее многих современных зверей.

Теперь Кавказ прочно вошёл в карту древних экосистем, где миллионы лет назад правили мощные и грозные динокрокуты.