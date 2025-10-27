Океан перестал быть вечным очистителем: даже через сто лет он не забудет пластиковой эпохи

Когда-то океан считался символом вечного обновления и безграничной чистоты. Сегодня он стал зеркалом человеческой деятельности — в каждой волне прячется след пластиковой бутылки, пакета или обёртки. Новое исследование Лондонского университета королевы Марии показывает: даже если мир немедленно прекратит сброс пластика, океану потребуется более ста лет, чтобы избавиться от уже накопленного мусора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Загрязнение океана пластиком

Что показала новая модель

Учёные создали уникальную модель, объясняющую, как пластиковые обломки ведут себя в воде. Она показала, что даже крупные частицы, плавающие на поверхности, не исчезают быстро, а разрушаются постепенно, теряя массу и превращаясь в микропластик. Этот процесс может длиться десятилетиями, а иногда и целые столетия.

Исследование стало финальной частью трилогии, в которой команда последовательно изучала судьбу пластиковых отходов в океане. Предыдущие работы, опубликованные в Nature Water и Limnology & Oceanography, описывали, как пластик попадает в океаны и распространяется течениями. Новая публикация связывает все этапы: от попадания мусора на поверхность до его оседания в донных отложениях.

Как пластик движется в морской воде

Модель описывает судьбу кусочка полиэтилена размером около 10 миллиметров — типичного представителя океанического мусора. Сначала фрагмент дрейфует на поверхности, постепенно уменьшаясь в размере. Становясь легче, он начинает взаимодействовать с так называемым "морским снегом" — липкой органической массой, которая медленно опускается на дно. В итоге частицы пластика прикрепляются к этому материалу и проникают вглубь океана.

"Люди часто думают, что пластик просто тонет или исчезает. Но наша модель показывает, что большая часть крупных обломков десятилетиями разрушается на поверхности", — сказала доктор Нэн Ву из Лондонского университета королевы Марии.

"Даже спустя 100 лет на поверхности остаётся около 10 % исходного пластика", — добавила она.

По словам исследовательницы, пластик не исчезает — он лишь меняет форму, переходя из одного состояния в другое и создавая иллюзию очищения.

Как проходит разрушение

По расчётам, каждый месяц пластиковое изделие теряет около 0,45 % массы. За десять лет исчезает треть исходного материала, а через 30 лет остаются лишь микрочастицы. К концу века лишь малая доля исходного пластика продолжает плавать на поверхности. Эти частицы не оседают сразу: часть временно опускается на дно, часть поднимается обратно, когда "морской снег" разрушается. Остальные остаются взвешенными в толще воды. Именно этот постоянный обмен объясняет, почему видимый пластик исчезает, но загрязнение остаётся.

Почему океан не может очиститься сам

"Это часть нашего исследования, которое показывает, как мелкие липкие частицы управляют перемещением микропластика", — отметила профессор Кейт Спенсер, руководитель проекта.

Учёные пришли к выводу, что загрязнение микропластиком — проблема на века. Даже если производство и использование пластика прекратятся сегодня, его следы останутся в океанской памяти. Исследования показали: частицы размером 25-75 микрометров оседают за несколько месяцев, но их путь к морскому дну сложен и многократен. К концу моделирования 90 % массы исходного пластика оказывается в донных отложениях, остальное продолжает разрушаться или взвешено в воде.

Куда исчезает пластик

"Это объясняет, почему на поверхности океана не так много мусора, как ожидалось", — пояснил профессор Эндрю Мэннинг из HR Уоллингфорд.

Когда крупные фрагменты распадаются, они становятся достаточно лёгкими, чтобы соединяться с морским снегом и уходить на глубину. Этот процесс длится десятки лет. Даже спустя век в воде продолжают плавать обломки, невидимые невооружённым глазом. По словам Мэннинга, для борьбы с загрязнением нужно мыслить в масштабах столетий, а не годов — иначе очистные программы останутся символическими.

Что влияет на скорость очистки

Моделирование показало, что при замедлении разрушения пластика крупные обломки могут десятилетиями оставаться на плаву. При увеличении скорости течений мусор быстрее исчезает с поверхности, но быстрее попадает на дно. Ключевым фактором оказывается не расстояние, а время. Чем дольше пластик подвергается солнечному свету, волнам и солёной воде, тем активнее он фрагментируется, создавая всё новые микрочастицы. Это объясняет, почему технологии, работающие только с поверхностным слоем, не решают проблему.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что прекращение сброса пластика решит проблему загрязнения.

Последствие: иллюзия очищения при продолжающемся разрушении старых отходов.

Альтернатива: развивать технологии сбора микропластика и замедлять его образование.

Последствие: иллюзия очищения при продолжающемся разрушении старых отходов. Альтернатива: развивать технологии сбора микропластика и замедлять его образование. Ошибка: полагаться на программы по очистке поверхности океана.

Последствие: большая часть микрочастиц остаётся в толще воды или на дне.

Альтернатива: сочетать удаление мусора с мониторингом донных отложений.

Последствие: большая часть микрочастиц остаётся в толще воды или на дне. Альтернатива: сочетать удаление мусора с мониторингом донных отложений. Ошибка: недооценивать влияние морского снега.

Последствие: непонимание глубинных процессов накопления пластика.

Альтернатива: учитывать биологические и химические взаимодействия при моделировании.

А что если…

Если пластик действительно влияет на естественный "биологический насос" океана, он может ослаблять способность моря поглощать углерод. Микрочастицы, смешиваясь с морским снегом, нарушают транспорт углерода вглубь и, следовательно, меняют баланс климата. Понимание этого эффекта поможет оценить не только экологический, но и климатический ущерб от пластика. Тогда очистка океанов станет не просто вопросом эстетики, а ключевой задачей по сохранению углеродного равновесия планеты.

Плюсы и минусы модели

Плюсы Минусы Учитывает взаимодействие пластика и морского снега Требует уточнения параметров течений и температуры Помогает оценить долговременные эффекты загрязнения Не учитывает все типы пластиков Даёт основу для разработки стратегий очистки Нуждаются валидации полевые данные

Советы шаг за шагом: как уменьшить пластиковый след

Снижайте потребление одноразового пластика: выбирайте стеклянную или металлическую тару. Поддерживайте инициативы по переработке отходов: сортировка действительно сокращает попадание мусора в океан. Следите за составом косметики и чистящих средств — микрогранулы тоже микропластик. Используйте тканевые сумки и многоразовые бутылки. Поддерживайте организации, разрабатывающие технологии сбора микропластика.

FAQ

Почему пластик не исчезает быстро?

потому что солнечный свет и волны лишь измельчают его, не разрушая до конца.

Сколько пластика уже осело на дне?

по оценке исследователей, около 90 % всего когда-либо сброшенного пластика находится в донных отложениях.

Можно ли очистить океан полностью?

технически возможно, но потребуется несколько столетий и комплексная стратегия.

Как микропластик влияет на климат?

он нарушает работу "биологического насоса", снижая способность океана удерживать углерод.

Мифы и правда

Миф: если прекратить использование пластика, океан очистится.

Правда: старые отходы будут разрушаться и циркулировать ещё столетие.

Миф: мусор просто тонет и исчезает.

Правда: большинство частиц долго плавает и взаимодействует с морским снегом.

Миф: очистка поверхности решает проблему.

Правда: основная масса загрязнения скрыта в глубине.

Исторический контекст

Пластик появился в середине XX века как символ прогресса. Первые тревожные данные о его накоплении в океанах появились лишь в 1970-х, когда учёные начали находить фрагменты в морских отложениях. С тех пор объёмы загрязнения выросли в десятки раз, а современные модели впервые позволяют оценить, как долго океан будет хранить следы пластиковой эпохи.