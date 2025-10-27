Океан перестал быть вечным очистителем: даже через сто лет он не забудет пластиковой эпохи

Когда-то океан считался символом вечного обновления и безграничной чистоты. Сегодня он стал зеркалом человеческой деятельности — в каждой волне прячется след пластиковой бутылки, пакета или обёртки. Новое исследование Лондонского университета королевы Марии показывает: даже если мир немедленно прекратит сброс пластика, океану потребуется более ста лет, чтобы избавиться от уже накопленного мусора.
Учёные создали уникальную модель, объясняющую, как пластиковые обломки ведут себя в воде. Она показала, что даже крупные частицы, плавающие на поверхности, не исчезают быстро, а разрушаются постепенно, теряя массу и превращаясь в микропластик. Этот процесс может длиться десятилетиями, а иногда и целые столетия.
Исследование стало финальной частью трилогии, в которой команда последовательно изучала судьбу пластиковых отходов в океане. Предыдущие работы, опубликованные в Nature Water и Limnology & Oceanography, описывали, как пластик попадает в океаны и распространяется течениями. Новая публикация связывает все этапы: от попадания мусора на поверхность до его оседания в донных отложениях.
Модель описывает судьбу кусочка полиэтилена размером около 10 миллиметров — типичного представителя океанического мусора. Сначала фрагмент дрейфует на поверхности, постепенно уменьшаясь в размере. Становясь легче, он начинает взаимодействовать с так называемым "морским снегом" — липкой органической массой, которая медленно опускается на дно. В итоге частицы пластика прикрепляются к этому материалу и проникают вглубь океана.
"Люди часто думают, что пластик просто тонет или исчезает. Но наша модель показывает, что большая часть крупных обломков десятилетиями разрушается на поверхности", — сказала доктор Нэн Ву из Лондонского университета королевы Марии.
"Даже спустя 100 лет на поверхности остаётся около 10 % исходного пластика", — добавила она.
По словам исследовательницы, пластик не исчезает — он лишь меняет форму, переходя из одного состояния в другое и создавая иллюзию очищения.
По расчётам, каждый месяц пластиковое изделие теряет около 0,45 % массы. За десять лет исчезает треть исходного материала, а через 30 лет остаются лишь микрочастицы. К концу века лишь малая доля исходного пластика продолжает плавать на поверхности. Эти частицы не оседают сразу: часть временно опускается на дно, часть поднимается обратно, когда "морской снег" разрушается. Остальные остаются взвешенными в толще воды. Именно этот постоянный обмен объясняет, почему видимый пластик исчезает, но загрязнение остаётся.
"Это часть нашего исследования, которое показывает, как мелкие липкие частицы управляют перемещением микропластика", — отметила профессор Кейт Спенсер, руководитель проекта.
Учёные пришли к выводу, что загрязнение микропластиком — проблема на века. Даже если производство и использование пластика прекратятся сегодня, его следы останутся в океанской памяти. Исследования показали: частицы размером 25-75 микрометров оседают за несколько месяцев, но их путь к морскому дну сложен и многократен. К концу моделирования 90 % массы исходного пластика оказывается в донных отложениях, остальное продолжает разрушаться или взвешено в воде.
"Это объясняет, почему на поверхности океана не так много мусора, как ожидалось", — пояснил профессор Эндрю Мэннинг из HR Уоллингфорд.
Когда крупные фрагменты распадаются, они становятся достаточно лёгкими, чтобы соединяться с морским снегом и уходить на глубину. Этот процесс длится десятки лет. Даже спустя век в воде продолжают плавать обломки, невидимые невооружённым глазом. По словам Мэннинга, для борьбы с загрязнением нужно мыслить в масштабах столетий, а не годов — иначе очистные программы останутся символическими.
Моделирование показало, что при замедлении разрушения пластика крупные обломки могут десятилетиями оставаться на плаву. При увеличении скорости течений мусор быстрее исчезает с поверхности, но быстрее попадает на дно. Ключевым фактором оказывается не расстояние, а время. Чем дольше пластик подвергается солнечному свету, волнам и солёной воде, тем активнее он фрагментируется, создавая всё новые микрочастицы. Это объясняет, почему технологии, работающие только с поверхностным слоем, не решают проблему.
Если пластик действительно влияет на естественный "биологический насос" океана, он может ослаблять способность моря поглощать углерод. Микрочастицы, смешиваясь с морским снегом, нарушают транспорт углерода вглубь и, следовательно, меняют баланс климата. Понимание этого эффекта поможет оценить не только экологический, но и климатический ущерб от пластика. Тогда очистка океанов станет не просто вопросом эстетики, а ключевой задачей по сохранению углеродного равновесия планеты.
|Плюсы
|Минусы
|Учитывает взаимодействие пластика и морского снега
|Требует уточнения параметров течений и температуры
|Помогает оценить долговременные эффекты загрязнения
|Не учитывает все типы пластиков
|Даёт основу для разработки стратегий очистки
|Нуждаются валидации полевые данные
Снижайте потребление одноразового пластика: выбирайте стеклянную или металлическую тару.
Поддерживайте инициативы по переработке отходов: сортировка действительно сокращает попадание мусора в океан.
Следите за составом косметики и чистящих средств — микрогранулы тоже микропластик.
Используйте тканевые сумки и многоразовые бутылки.
Поддерживайте организации, разрабатывающие технологии сбора микропластика.
Почему пластик не исчезает быстро?
потому что солнечный свет и волны лишь измельчают его, не разрушая до конца.
Сколько пластика уже осело на дне?
по оценке исследователей, около 90 % всего когда-либо сброшенного пластика находится в донных отложениях.
Можно ли очистить океан полностью?
технически возможно, но потребуется несколько столетий и комплексная стратегия.
Как микропластик влияет на климат?
он нарушает работу "биологического насоса", снижая способность океана удерживать углерод.
Миф: если прекратить использование пластика, океан очистится.
Правда: старые отходы будут разрушаться и циркулировать ещё столетие.
Миф: мусор просто тонет и исчезает.
Правда: большинство частиц долго плавает и взаимодействует с морским снегом.
Миф: очистка поверхности решает проблему.
Правда: основная масса загрязнения скрыта в глубине.
Пластик появился в середине XX века как символ прогресса. Первые тревожные данные о его накоплении в океанах появились лишь в 1970-х, когда учёные начали находить фрагменты в морских отложениях. С тех пор объёмы загрязнения выросли в десятки раз, а современные модели впервые позволяют оценить, как долго океан будет хранить следы пластиковой эпохи.
