Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины

Под толщей океанских вод скрываются области, куда не осмеливаются зайти даже самые совершенные субмарины. Эти места остаются белыми пятнами на карте — не из-за страха моряков, а из-за физической невозможности выжить в их условиях. Океан — не просто стихия: это древняя система со своими законами, где даже техника XXI века может оказаться бессильной.
Между Исландией и Гренландией притаился Датский пролив — одно из самых коварных мест Мирового океана. Здесь происходит мощнейшее в мире падение воды: подводный водопад высотой около 3,5 км и скоростью потока свыше 3 млн кубометров в секунду. Для сравнения, Ниагара переносит в десятки раз меньше.
Под толщей воды встречаются два океанских гиганта — холодные арктические массы и теплое течение Атлантики. Контраст температур создаёт невообразимые перепады плотности, и любая субмарина, оказавшаяся в этой зоне, рискует быть затянутой вниз.
В середине XX века США установили здесь сеть акустического наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System) для отслеживания советских подлодок. До сих пор этот район считается стратегически закрытым — не только из-за природы, но и по политическим причинам. Даже атомные субмарины обходят его стороной.
Между Огненной Землей и Антарктидой пролегает пролив Дрейка, который моряки называют "воротами в ад". Здесь встречаются холодные антарктические и теплые тихоокеанские воды, рождая Антарктическое циркумполярное течение — самое мощное на планете.
Волны нередко достигают 15 метров, а подводные вихри способны выбросить лодку на поверхность. Подводные горы и впадины создают турбулентность, сбивающую приборы и нарушающую работу гирокомпасов. Навигация в таких условиях становится невозможной.
Старые морские карты отмечали этот пролив черепами и надписью Hic sunt dracones — "Здесь обитают драконы". Сегодня там нет чудовищ, но риск утраты корабля остаётся прежним.
Южнее Чили и Аргентины находится мыс Горн — природная граница между Тихим и Атлантическим океанами. Даже надводные суда проходят этот участок с опаской.
Здесь бушуют ветра до 200 км/ч и рождаются шторма с волнами более 10 метров. Резкие перепады давления и направление течений способны втянуть судно в водоворот или выбросить на камни. Для подлодок это место — сплошная зона риска: любая ошибка в расчетах глубины может обернуться гибелью экипажа.
Ни один опытный капитан не поведёт лодку к Горну без крайней необходимости. Эта точка — испытание для смелых, но даже они предпочитают держаться на расстоянии.
Фьорды Норвегии кажутся идеальным убежищем: узкие, глубокие, защищенные скалами. В реальности это опасная ловушка.
Смешение пресной воды рек и солёной морской приводит к аномалиям плотности, сбивающим гидролокаторы и сонары. Звуковые волны отражаются от стенок фьорда непредсказуемо, превращая систему навигации в хаос.
Кроме того, эти воды активно используются гражданским флотом — торговыми и рыболовными судами. Любая подлодка, даже скрытная, быстро будет обнаружена. Поэтому субмарины НАТО и России заходят сюда только во время учений, и то с риском.
Самая удалённая точка планеты, точка Немо, находится в южной части Тихого океана. До ближайшего клочка суши — более 2600 километров. Здесь нет судоходных маршрутов, нет рыбаков, нет маяков.
Субмарины избегают этого района по трём причинам:
в нём отсутствует стратегический интерес — нечего охранять или исследовать;
малейшая поломка означает гибель экипажа — помощь слишком далеко;
сюда сбрасывают отработавшие спутники и космические аппараты, превращая океанское дно в кладбище технологий.
Это место — воплощение безмолвия. Даже радиосигналы сюда доходят с трудом. Неудивительно, что моряки называют его "точкой без возврата".
|Локация
|Глубина / особенность
|Основная угроза
|Датский пролив
|3,5 км подводный водопад
|мощные потоки
|Пролив Дрейка
|бурное течение
|волны 15 м
|Мыс Горн
|пересечение океанов
|шторма, ветра
|Норвежские фьорды
|перемешивание вод
|акустическая дезориентация
|Точка Немо
|полная изоляция
|отсутствие связи и помощи
Используют инерциальную навигацию, не зависящую от внешних сигналов.
Корректируют маршрут по гидроакустическим картам течений.
Избегают зон с перепадом плотности и температур.
Держат постоянный контакт с центром мониторинга для контроля глубины.
При сбоях связи — всплывают в безопасной точке, вне штормовых районов.
Ошибка: погружение без учёта градиента солёности.
→ Последствие: сбой навигации.
→ Альтернатива: калибровка гидролокаторов перед переходом.
Ошибка: использование стандартных маршрутов в зонах сильных течений.
→ Последствие: потеря управления.
→ Альтернатива: расчёт траектории по данным метео- и гидрослужб.
Ошибка: экономия энергии на системах стабилизации.
→ Последствие: внезапный крен.
→ Альтернатива: использование резервного питания и гидравлики.
А что если глубины скрывают не только природные явления, но и нечто искусственное? Некоторые океанографы предполагают, что в районах повышенной турбулентности есть аномальные магнитные поля, которые могут влиять на приборы. Доказательств пока нет, но сама мысль заставляет смотреть на океан с новым уважением.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность разведки в труднодоступных районах
|Ограничение по глубине (до 600 м)
|Минимальная заметность
|Уязвимость к течениям
|Независимость от поверхности
|Опасность при поломке
|Технологическая автономность
|Сложность эвакуации
Какова максимальная глубина погружения современных подлодок?
Большинство субмарин способны безопасно погружаться до 600-800 метров. Рекорд принадлежит экспериментальной лодке "Komsomolets" — около 1000 метров.
Можно ли преодолеть Датский пролив с помощью новых технологий?
Нет. Даже современные материалы не выдержат разницы давлений и силы подводных потоков.
Почему точку Немо выбрали для "кладбища спутников"?
Из-за удаленности: даже при падении обломков они не угрожают людям или судам.
Миф: подлодки могут обойти любую преграду.
Правда: существует множество природных зон, где течение сильнее мощности двигателей.
Миф: современные системы навигации исключают ошибки.
Правда: акустические и магнитные помехи по-прежнему сбивают приборы.
Миф: океан полностью изучен.
Правда: исследовано лишь около 20% мирового дна.
Некоторые океанские впадины остаются неизученными с момента открытия в XIX веке.
Подводные водопады впервые были зафиксированы лишь в 1989 году у берегов Гренландии.
Военные карты НАТО до сих пор хранятся в секрете из-за неизвестных зон течений.
1950-е годы — создание системы SOSUS, изменившей стратегию подводного наблюдения.
1977 год — первое документированное прохождение подлодки через пролив Дрейка.
1992 год — международное признание точки Немо как полюса недоступности.
