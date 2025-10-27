Подводное кладбище звёзд: более 260 кораблей покоятся в сердце океана — финальная точка маршрута

В сердце южной части Тихого океана, где нет ни судов, ни островов, скрыто одно из самых загадочных мест планеты — Кладбище космических кораблей. Здесь, на глубине около четырех километров, нашли свой покой сотни гигантов, некогда бороздивших орбиту. Это не просто участок океана — это финальный порт для машин, которые служили человечеству в самых дальних уголках космоса.
Это место называют точкой Немо, или океаническим полюсом недоступности. Ближайшая суша — более чем в 2600 километрах. Такое уединение делает регион идеальным для безопасного затопления космических аппаратов, завершивших миссию. Слишком большие, чтобы полностью сгореть при входе в атмосферу, они направляются именно сюда — под контролем инженеров и навигационных систем.
Идея проста: предотвратить превращение старых спутников и станций в космический мусор и не допустить их неконтролируемого падения на Землю. После управляемого спуска аппараты входят в атмосферу, сгорают частично, а оставшиеся обломки опускаются в безлюдные воды точки Немо.
Список того, что лежит на этом подводном кладбище, впечатляет. С 1971 года сюда отправлены более 260 аппаратов. Среди них — легендарная орбитальная станция "Мир", шесть станций серии "Салют", десятки грузовых кораблей "Прогресс", японские H-II Transfer Vehicle и европейские Automated Transfer Vehicle. Россия занимает первое место по количеству отправленных сюда аппаратов — почти две сотни объектов.
Но самое громкое имя, которое вскоре появится в этом списке, — Международная космическая станция. После завершения службы она также совершит управляемый спуск и опустится в эти воды, завершив эпоху пилотируемых орбитальных баз.
Не все возвращения проходят идеально. Китайская станция "Тяньгун-1" должна была попасть в точку Немо, но потеря питания сделала это невозможным. Станция вышла из-под контроля и рухнула в океан в другом месте. Этот случай стал напоминанием, что даже при современных технологиях космос умеет удивлять.
Помимо географической удаленности, точка Немо примечательна юридически. Она находится за пределами территориальных вод какой-либо страны. Это значит, что формально она принадлежит никому. Здесь действует международное космическое право, включая Договор о космосе ООН, по которому каждая страна несет ответственность за ущерб, нанесенный её аппаратами. Однако в реальности доказать принадлежность обломков на морском дне почти невозможно.
Несмотря на безопасность с точки зрения людей, океанографы и экологи не в восторге. При спуске аппаратов сохраняется риск попадания на дно токсичных веществ — в первую очередь гидразина, используемого в ракетных двигателях. Этот яд опасен для морской жизни, особенно если топливные баки достигают дна целыми. Кроме того, в некоторых космических аппаратах могли использоваться радиоактивные материалы, что вызывает дополнительные опасения.
Пока ни одно исследование не зафиксировало масштабного загрязнения, ученые всё же предупреждают: накопление даже малых доз токсинов на дне может со временем отразиться на экосистеме Южного океана.
Ученые утверждают, что этот участок океана способен вместить тысячи аппаратов без риска. Площадь региона огромна, а глубина — около 4000 метров. Но в будущем количество спусков будет расти, и международные агентства уже обсуждают создание новых зон утилизации или переработку аппаратов на орбите.
|Плюсы
|Минусы
|Безопасность для людей
|Потенциальное загрязнение океана
|Контролируемость процесса
|Отсутствие международного надзора
|Минимизация космического мусора
|Высокая стоимость операций
|Возможность планирования спуска
|Риск ошибок и технических сбоев
|Отсутствие геополитических конфликтов
|Накопление токсичных веществ
Как выбрать место для спуска аппарата?
Главный критерий — удаленность от судоходных маршрутов и населенных пунктов. Именно поэтому используется точка Немо.
Сколько стоит управляемый спуск?
Цена зависит от размера и массы аппарата. В среднем — от 10 до 80 миллионов долларов.
Что произойдет с МКС после завершения службы?
Станция будет сведена с орбиты и направлена в точку Немо, где соединится с другими "покойниками" космоса.
Кладбище космических кораблей в точке Немо — не просто географическая аномалия, а символ эпохи, когда человечество научилось не только покорять космос, но и нести ответственность за последствия своих достижений.
Это место напоминает: у каждой миссии, каким бы грандиозным ни был её старт, есть финал. И даже самые мощные творения инженерной мысли однажды находят покой — в самой тихой и безмолвной точке планеты, где металл встречается с бездной, а история — с океаном.
