Марс в крови человека: загадочные наноны связывают внеземную жизнь с нашими болезнями

Нанобактерии — одна из самых загадочных тем современной микробиологии. Эти микроскопические структуры, размером всего 50-300 нанометров, на грани между живым и неживым. Их трудно классифицировать — слишком малы для клеточной жизни, но слишком активны для обычных минеральных образований. Исследования последних десятилетий показывают: они могут быть не просто редкостью, а повсеместным феноменом — от марсианских метеоритов до человеческого организма.
История началась в 1996 году, когда Дэвид Маккей из Космического центра НАСА в Хьюстоне исследовал метеорит ALH84001, найденный в Антарктиде. Внутри него ученые обнаружили структуры, напоминающие крошечные ископаемые клетки. Эти наноразмерные образования напоминали микробные следы, что стало поводом для сенсационного заявления: возможно, жизнь существовала на Марсе.
"Мы видим в этих микроструктурах признаки древней биологической активности", — заявлял Маккей.
В то время даже президент США Билл Клинтон выступил с официальным обращением, назвав находку доказательством возможной внеземной жизни. Хотя позже ученые усомнились, что это именно живые формы, факт открытия наноструктур в марсианских породах стал поворотным моментом в астробиологии.
Позже похожие микроструктуры нашли и на Земле — в почве, пыли, водоемах, атмосфере и даже питьевой воде. Исследования российских ученых показали, что нанобактерии присутствуют практически во всех видах воды, включая бутилированную, и только родниковая вода оказалась свободна от них.
Нанобактерии устойчивы к хлорированию и другим методам очистки. Эксперименты показали, что они выживают даже после фильтрации и термообработки, что делает их потенциально опасными для человека.
Более того, аналогичные структуры были выделены из человеческих тканей и крови, что привело к предположению: нанобактерии могут участвовать в развитии хронических заболеваний, особенно связанных с отложением солей кальция — камнеобразованием и атеросклерозом.
С научной точки зрения нанобактерии не укладываются в рамки привычной биологии. Их диаметр — 50-300 нанометров, а это меньше, чем у некоторых вирусов. В таких размерах просто не помещается полноценный набор клеточных структур — рибосом, ДНК и ферментов.
Исследования показали, что поверхность нанобактерий покрыта минеральной оболочкой из апатита, содержащей белок фетуин-А. Следов ДНК внутри не обнаружено, и потому ученые предложили новое название — наноны или бионы, подчеркивая их небиологическую природу.
|Объект
|Размер
|Наличие ДНК
|Устойчивость к условиям среды
|Способность к размножению
|Бактерии
|1000-5000 нм
|Есть
|Средняя
|Активное деление
|Вирусы
|20-300 нм
|Есть
|Высокая
|Только в клетке-хозяине
|Наноны
|50-300 нм
|Нет
|Очень высокая
|Медленное саморазмножение
Наноны выдерживают нагревание до экстремальных температур, радиацию и воздействие антисептиков. Их "клеточный" цикл занимает 3-5 дней, а рост в 10 000 раз медленнее, чем у обычных бактерий. Для их размножения необходимы ионы магния и белки плазмы крови, такие как альбумин.
При этом в невесомости, как выяснили в НАСА, скорость их роста увеличивается почти в пять раз. Это вызывает тревогу у специалистов по космической медицине: наноны могут представлять угрозу для здоровья астронавтов.
Учёные подозревают, что наноны участвуют в развитии заболеваний, связанных с кальцификацией тканей:
мочекаменная и желчнокаменная болезнь;
атеросклероз сосудов;
подагра, кариес, пародонтоз;
хронический простатит;
диабетическая ангиопатия.
Исследования показали, что у 92% пациентов с мочекаменной болезнью в крови обнаруживаются наноны, тогда как у здоровых людей — нет.
"Эти структуры способны синтезировать вокруг себя кальций-фосфатные оболочки, которые со временем превращаются в камни", — отмечает врач Константин Крамаренко.
Интересно, что антибиотик тетрациклин, обладающий способностью связывать ионы металлов, блокирует их рост, а сочетание с препаратом ЭДТА усиливает эффект. Такое лечение оказалось успешным у пациентов, которые долго не могли избавиться от хронического простатита.
Учёные попытались создать наноны искусственно. Добавив к раствору карбоната кальция и фосфата белки альбумин и фетуин-А, они получили частицы, способные расти и делиться. Эти "бионы" не имеют ДНК, но проявляют признаки самоорганизации — формируют оболочки, делятся и даже напоминают живые клетки.
Такое открытие заставило исследователей пересмотреть понятие "жизни". Возможно, миллиарды лет назад подобные минерально-органические комплексы стали предшественниками первых клеток на Земле.
|Плюсы (для науки)
|Минусы (для здоровья)
|Помогают понять происхождение жизни
|Провоцируют кальцификацию органов
|Устойчивы к экстремальным условиям
|Трудно уничтожаются обычными методами
|Демонстрируют границу живого и неживого
|Могут вызывать хронические воспаления
Ошибка: считать нанобактерии просто загрязнениями или артефактами.
Последствие: недооценка возможной роли нанонов в патогенезе болезней.
Альтернатива: признание нанонов особым типом самоорганизующихся минеральных структур.
Ошибка: относить нанонов к классическим микроорганизмам.
Последствие: неэффективность стандартных схем лечения.
Альтернатива: использование хелатирующих препаратов (тетрациклин, ЭДТА).
Если наноны действительно замедляют или ускоряют процессы старения, контролируя минерализацию тканей, то борьба с ними может стать шагом к продлению жизни. Некоторые исследователи рассматривают старение как инфекционный процесс, где именно наноны мешают клеткам реализовать свой "генетический потенциал".
Можно ли увидеть нанобактерии под обычным микроскопом?
Нет, их размер 50-300 нм позволяет разглядеть их только в электронный микроскоп.
Есть ли доказательства, что наноны живые?
Пока нет. Они проявляют признаки самоорганизации, но не обладают генетическим материалом.
Можно ли заразиться нанонами?
Да, они обнаруживаются в крови и моче, а также могут передаваться через воду.
Можно ли вылечиться от нанонов?
Эффективность показали тетрациклин и ЭДТА, но исследований пока мало.
Нанобактерии впервые обнаружили в марсианском метеорите.
Они встречаются даже в минеральных источниках и питьевой воде.
При невесомости их рост ускоряется в 5 раз.
Их наличие связано с образованием почечных камней у людей.
Искусственные "бионы" ведут себя как живые, но не содержат ДНК.
С момента открытия метеорита ALH84001 споры о нанобактериях не утихают. Для одних это первые "инопланетные микробы", для других — пример того, как небиологическая химия может имитировать жизнь. Возможно, именно они представляют недостающую ступень между неживым веществом и первой клеткой на Земле.
