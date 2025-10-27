Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гости уже звонят в дверь: десерт ресторанного уровня, который готовится всего за час
Пушистый хаос под контролем: секреты клинеров для тех, кто живёт с хвостатыми друзьями
Идеальный климат и спокойная жизнь: 3 страны для пенсионеров, которые любят солнце
Возвратные заморозки — не приговор: приёмы, которые оживляют даже обмороженные грядки
Футбольный бог поможет: защитник Крыльев Советов назвал главное условие победы в РПЛ
Василиса Володина раскрыла тайну: какие знаки зодиака получат билет на удачу в 2026 году
Газон переживёт зиму, а сорняки — нет: осенняя атака спасёт участок от весеннего кошмара
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина

Марс в крови человека: загадочные наноны связывают внеземную жизнь с нашими болезнями

8:29
Наука

Нанобактерии — одна из самых загадочных тем современной микробиологии. Эти микроскопические структуры, размером всего 50-300 нанометров, на грани между живым и неживым. Их трудно классифицировать — слишком малы для клеточной жизни, но слишком активны для обычных минеральных образований. Исследования последних десятилетий показывают: они могут быть не просто редкостью, а повсеместным феноменом — от марсианских метеоритов до человеческого организма.

Микромир под микроскопом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Микромир под микроскопом

Тайна марсианского метеорита

История началась в 1996 году, когда Дэвид Маккей из Космического центра НАСА в Хьюстоне исследовал метеорит ALH84001, найденный в Антарктиде. Внутри него ученые обнаружили структуры, напоминающие крошечные ископаемые клетки. Эти наноразмерные образования напоминали микробные следы, что стало поводом для сенсационного заявления: возможно, жизнь существовала на Марсе.

"Мы видим в этих микроструктурах признаки древней биологической активности", — заявлял Маккей.

В то время даже президент США Билл Клинтон выступил с официальным обращением, назвав находку доказательством возможной внеземной жизни. Хотя позже ученые усомнились, что это именно живые формы, факт открытия наноструктур в марсианских породах стал поворотным моментом в астробиологии.

Космические нанобактерии среди нас

Позже похожие микроструктуры нашли и на Земле — в почве, пыли, водоемах, атмосфере и даже питьевой воде. Исследования российских ученых показали, что нанобактерии присутствуют практически во всех видах воды, включая бутилированную, и только родниковая вода оказалась свободна от них.

Нанобактерии устойчивы к хлорированию и другим методам очистки. Эксперименты показали, что они выживают даже после фильтрации и термообработки, что делает их потенциально опасными для человека.

Более того, аналогичные структуры были выделены из человеческих тканей и крови, что привело к предположению: нанобактерии могут участвовать в развитии хронических заболеваний, особенно связанных с отложением солей кальция — камнеобразованием и атеросклерозом.

Слишком малы, чтобы быть живыми

С научной точки зрения нанобактерии не укладываются в рамки привычной биологии. Их диаметр — 50-300 нанометров, а это меньше, чем у некоторых вирусов. В таких размерах просто не помещается полноценный набор клеточных структур — рибосом, ДНК и ферментов.

Исследования показали, что поверхность нанобактерий покрыта минеральной оболочкой из апатита, содержащей белок фетуин-А. Следов ДНК внутри не обнаружено, и потому ученые предложили новое название — наноны или бионы, подчеркивая их небиологическую природу.

Сравнение нанонов с другими микроскопическими структурами

Объект Размер Наличие ДНК Устойчивость к условиям среды Способность к размножению
Бактерии 1000-5000 нм Есть Средняя Активное деление
Вирусы 20-300 нм Есть Высокая Только в клетке-хозяине
Наноны 50-300 нм Нет Очень высокая Медленное саморазмножение

Удивительная живучесть

Наноны выдерживают нагревание до экстремальных температур, радиацию и воздействие антисептиков. Их "клеточный" цикл занимает 3-5 дней, а рост в 10 000 раз медленнее, чем у обычных бактерий. Для их размножения необходимы ионы магния и белки плазмы крови, такие как альбумин.

При этом в невесомости, как выяснили в НАСА, скорость их роста увеличивается почти в пять раз. Это вызывает тревогу у специалистов по космической медицине: наноны могут представлять угрозу для здоровья астронавтов.

Наноны и болезни человека

Учёные подозревают, что наноны участвуют в развитии заболеваний, связанных с кальцификацией тканей:

  • мочекаменная и желчнокаменная болезнь;

  • атеросклероз сосудов;

  • подагра, кариес, пародонтоз;

  • хронический простатит;

  • диабетическая ангиопатия.

Исследования показали, что у 92% пациентов с мочекаменной болезнью в крови обнаруживаются наноны, тогда как у здоровых людей — нет.

"Эти структуры способны синтезировать вокруг себя кальций-фосфатные оболочки, которые со временем превращаются в камни", — отмечает врач Константин Крамаренко.

Интересно, что антибиотик тетрациклин, обладающий способностью связывать ионы металлов, блокирует их рост, а сочетание с препаратом ЭДТА усиливает эффект. Такое лечение оказалось успешным у пациентов, которые долго не могли избавиться от хронического простатита.

Искусственные наноны: шаг к пониманию жизни

Учёные попытались создать наноны искусственно. Добавив к раствору карбоната кальция и фосфата белки альбумин и фетуин-А, они получили частицы, способные расти и делиться. Эти "бионы" не имеют ДНК, но проявляют признаки самоорганизации — формируют оболочки, делятся и даже напоминают живые клетки.

Такое открытие заставило исследователей пересмотреть понятие "жизни". Возможно, миллиарды лет назад подобные минерально-органические комплексы стали предшественниками первых клеток на Земле.

Плюсы и минусы существования нанонов

Плюсы (для науки) Минусы (для здоровья)
Помогают понять происхождение жизни Провоцируют кальцификацию органов
Устойчивы к экстремальным условиям Трудно уничтожаются обычными методами
Демонстрируют границу живого и неживого Могут вызывать хронические воспаления

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать нанобактерии просто загрязнениями или артефактами.
Последствие: недооценка возможной роли нанонов в патогенезе болезней.
Альтернатива: признание нанонов особым типом самоорганизующихся минеральных структур.

Ошибка: относить нанонов к классическим микроорганизмам.
Последствие: неэффективность стандартных схем лечения.
Альтернатива: использование хелатирующих препаратов (тетрациклин, ЭДТА).

А что если наноны — ключ к бессмертию

Если наноны действительно замедляют или ускоряют процессы старения, контролируя минерализацию тканей, то борьба с ними может стать шагом к продлению жизни. Некоторые исследователи рассматривают старение как инфекционный процесс, где именно наноны мешают клеткам реализовать свой "генетический потенциал".

Часто задаваемые вопросы

Можно ли увидеть нанобактерии под обычным микроскопом?
Нет, их размер 50-300 нм позволяет разглядеть их только в электронный микроскоп.

Есть ли доказательства, что наноны живые?
Пока нет. Они проявляют признаки самоорганизации, но не обладают генетическим материалом.

Можно ли заразиться нанонами?
Да, они обнаруживаются в крови и моче, а также могут передаваться через воду.

Можно ли вылечиться от нанонов?
Эффективность показали тетрациклин и ЭДТА, но исследований пока мало.

Интересные факты

  1. Нанобактерии впервые обнаружили в марсианском метеорите.

  2. Они встречаются даже в минеральных источниках и питьевой воде.

  3. При невесомости их рост ускоряется в 5 раз.

  4. Их наличие связано с образованием почечных камней у людей.

  5. Искусственные "бионы" ведут себя как живые, но не содержат ДНК.

Исторический контекст

С момента открытия метеорита ALH84001 споры о нанобактериях не утихают. Для одних это первые "инопланетные микробы", для других — пример того, как небиологическая химия может имитировать жизнь. Возможно, именно они представляют недостающую ступень между неживым веществом и первой клеткой на Земле.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Авто
Даже через 10 лет стоят как новые: эксперты назвали кроссоверы, которые не теряют цену
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Она знает, когда вы устали и где притормозить: автомобиль превращается в цифрового напарника
Курорт, где можно услышать, как звучит тишина
Открыли окно — получили болото: как привычное проветривание делает квартиру влажной
Сентябрьский шопинг на 410 млрд: какие марки авто выбирали россияне
Шеф-повара раскрыли секрет: готовим баклажаны с мягким вкусом без грамма лишнего масла
Хотели укрепить иммунитет — получили интоксикацию: как мода на БАДы превращается в риск для здоровья
Возвращение призрака Азова: исчезнувшая рыба снова напомнила о себе спустя 70 лет
От вымерших гигантов до живых идей: как мамонты, славяне и мозг связаны одной эволюцией
Анна Хилькевич с дочкой погрузились в будущее: что их поразило в музее в Дубае
Тепло уходит сквозь щели: причина, по которой даже новые окна начинают дуть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.