Бизнес и биотехнологии заговорили на одном языке: Владивосток создаёт фабрику кадров будущего

Как соединить научные разработки и реальные потребности рынка? В Дальневосточном федеральном университете нашли ответ. Здесь создали серию уникальных образовательных программ, которые помогают специалистам и предпринимателям применять научные знания в практике — от лаборатории до экспортного контракта.
В ДВФУ разработали десять современных программ дополнительного образования в области биотехнологий. Они рассчитаны на специалистов, руководителей и предпринимателей, которые хотят идти в ногу с технологическим развитием и использовать науку как ресурс для роста бизнеса.
Проекты реализуются в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" и направлены на интеграцию новейших технологий в производство и управление. Обучение проводится в очно-заочном формате, длится от 2 до 8 недель и не требует отрыва от работы.
"Сегодня биотехнологии становятся языком современного бизнеса. Мы создаем пространство, где инженерное мышление, цифровые технологии и научные открытия помогают развивать регионы и отрасли. Наши программы — это шаг к профессиональному росту и конкурентоспособности", — отметила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.
Каждая программа построена вокруг практики и современных технологий. Слушатели не просто изучают теорию, а работают с реальными кейсами компаний, современным лабораторным оборудованием и цифровыми инструментами.
Что особенно ценно:
обучение помогает сразу внедрять полученные знания в производственные процессы;
курсы подойдут и для повышения квалификации, и для старта новой карьеры;
программы разработаны при участии учёных и представителей отрасли, что делает их максимально прикладными.
Среди ключевых курсов — как традиционные биотехнологические направления, так и новейшие цифровые решения:
Контроль качества и безопасность морепродуктов — система управления качеством по международным стандартам;
Молекулярно-генетические методы и экспертиза биобезопасности — практическое освоение ПЦР-анализа и молекулярных технологий;
Промышленная микробиология — управление процессами биопроизводства и предотвращение контаминаций;
Правила работы с ПБА и лицензирование лабораторий — обеспечение биобезопасности и подготовка к проверкам;
Экспортная деятельность — инструменты выхода продукции на международные рынки;
Переработка промысловых видов крабов — современные технологии и стандартизация процессов;
Искусственный интеллект в биоэкономике — анализ биологических данных с помощью ИИ;
Английский язык для специалистов в биотехнологиях — развитие профессиональной коммуникации;
Инновационная упаковка продукции — экологичные и современные решения;
Рекомбинантные клеточные технологии — генно-инженерные разработки и документационное сопровождение.
Одно из ключевых преимуществ программ ДВФУ — гибкая образовательная траектория. Слушатели могут начать с краткого курса, а затем перейти к углублённым направлениям или магистратуре. Такой подход позволяет формировать индивидуальный профессиональный маршрут — от повышения квалификации до получения новой профессии.
Программы реализует Передовая инженерная школа "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем” ДВФУ, объединяющая учёных, инженеров и представителей бизнеса. Здесь создаются образовательные решения, которые напрямую влияют на развитие отраслей — пищевой, агропромышленной, экологической и биотехнологической.
Передовая инженерная школа ДВФУ — участник федеральной программы развития инженерных школ. Все проекты направлены на подготовку кадров для экономики будущего и развитие технологических направлений России на Дальнем Востоке.
