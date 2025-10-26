Бизнес и биотехнологии заговорили на одном языке: Владивосток создаёт фабрику кадров будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:24
Наука

Как соединить научные разработки и реальные потребности рынка? В Дальневосточном федеральном университете нашли ответ. Здесь создали серию уникальных образовательных программ, которые помогают специалистам и предпринимателям применять научные знания в практике — от лаборатории до экспортного контракта.

Лаборатория биотехнологий
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лаборатория биотехнологий

Новые программы — для тех, кто движет экономику знаний

В ДВФУ разработали десять современных программ дополнительного образования в области биотехнологий. Они рассчитаны на специалистов, руководителей и предпринимателей, которые хотят идти в ногу с технологическим развитием и использовать науку как ресурс для роста бизнеса.

Проекты реализуются в рамках национального проекта "Новые материалы и химия" и направлены на интеграцию новейших технологий в производство и управление. Обучение проводится в очно-заочном формате, длится от 2 до 8 недель и не требует отрыва от работы.

"Сегодня биотехнологии становятся языком современного бизнеса. Мы создаем пространство, где инженерное мышление, цифровые технологии и научные открытия помогают развивать регионы и отрасли. Наши программы — это шаг к профессиональному росту и конкурентоспособности", — отметила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

Чем уникальны программы ДВФУ

Каждая программа построена вокруг практики и современных технологий. Слушатели не просто изучают теорию, а работают с реальными кейсами компаний, современным лабораторным оборудованием и цифровыми инструментами.

Что особенно ценно:

  • обучение помогает сразу внедрять полученные знания в производственные процессы;

  • курсы подойдут и для повышения квалификации, и для старта новой карьеры;

  • программы разработаны при участии учёных и представителей отрасли, что делает их максимально прикладными.

10 направлений, которые помогают расти бизнесу

Среди ключевых курсов — как традиционные биотехнологические направления, так и новейшие цифровые решения:

  • Контроль качества и безопасность морепродуктов — система управления качеством по международным стандартам;

  • Молекулярно-генетические методы и экспертиза биобезопасности — практическое освоение ПЦР-анализа и молекулярных технологий;

  • Промышленная микробиология — управление процессами биопроизводства и предотвращение контаминаций;

  • Правила работы с ПБА и лицензирование лабораторий — обеспечение биобезопасности и подготовка к проверкам;

  • Экспортная деятельность — инструменты выхода продукции на международные рынки;

  • Переработка промысловых видов крабов — современные технологии и стандартизация процессов;

  • Искусственный интеллект в биоэкономике — анализ биологических данных с помощью ИИ;

  • Английский язык для специалистов в биотехнологиях — развитие профессиональной коммуникации;

  • Инновационная упаковка продукции — экологичные и современные решения;

  • Рекомбинантные клеточные технологии — генно-инженерные разработки и документационное сопровождение.

Возможность выстроить свой путь обучения

Одно из ключевых преимуществ программ ДВФУ — гибкая образовательная траектория. Слушатели могут начать с краткого курса, а затем перейти к углублённым направлениям или магистратуре. Такой подход позволяет формировать индивидуальный профессиональный маршрут — от повышения квалификации до получения новой профессии.

Где рождаются решения для будущего

Программы реализует Передовая инженерная школа "Институт биотехнологий, биоинженерии и пищевых систем” ДВФУ, объединяющая учёных, инженеров и представителей бизнеса. Здесь создаются образовательные решения, которые напрямую влияют на развитие отраслей — пищевой, агропромышленной, экологической и биотехнологической.

Справка

Передовая инженерная школа ДВФУ — участник федеральной программы развития инженерных школ. Все проекты направлены на подготовку кадров для экономики будущего и развитие технологических направлений России на Дальнем Востоке.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
