Дели под ливневым куполом: Индия готовится к своему первому искусственному дождю

7:26
Наука

Столица Индии готовится к событию, которое уже называют историческим. В небе над северо-западным Дели 29 октября пройдёт первый в истории страны искусственный дождь, созданный не природой, а наукой.

ливень
Фото: freepik.com by nuraghies is licensed under Free More info
ливень

Проект — совместная инициатива правительства Дели, Индийского технологического института Канпура (IIT-Kanpur), Индийского метеорологического департамента (IMD) и Института тропической метеорологии Пуны (IITM Pune).

Цель — не эксперимент ради эксперимента, а попытка справиться с ежегодной бедой мегаполиса: смога после праздника Дивали.

Смог как сезонный ритуал

Каждую осень после Дивали Дели накрывает густая пелена дыма и пыли. Причины — множественные костры на сельскохозяйственных полях соседних штатов, сгорание пиротехники и выхлопы миллионов автомобилей. В 2024-м индекс качества воздуха в столице не раз превышал 500 единиц AQI, что считается "опасным" уровнем для здоровья.

"Когда обычные методы — запрет костров, ограничения транспорта, водяные пушки — не справляются, остаётся обратиться к самой атмосфере", — говорит профессор Маниндра Агравал из IIT-Kanpur, научный руководитель программы.

Принцип работы: физика дождя в действии

1. Что такое засев облаков

Засев облаков — это метод инициирования осадков, основанный на создании искусственных центров конденсации. В облако распыляют частицы, вокруг которых водяной пар конденсируется, превращаясь в капли дождя.

2. Чем "засеивают"

Для индийского эксперимента используются йодид серебра (AgI) и хлорид натрия (NaCl) - химические вещества, которые имитируют естественные кристаллы льда и соли. Эти частицы становятся ядрами для образования капель воды.

3. Как это делают

Самолёт, оборудованный системой пиротехнических ракет, поднимается в зону облаков с достаточной влажностью — не менее 50%. После команды инженеров ракеты выпускают вещество, которое равномерно рассеивается в воздушных потоках. Через несколько минут, если условия благоприятны, начинается конденсация и выпадение осадков.

Экспериментальный масштаб

На первом этапе запланировано пять полётов над районами Бурари, Нараяна и Нанглои. Полёты проводятся с разрешения Генерального управления гражданской авиации (DGCA) и под контролем служб воздушного движения. Важно: искусственный дождь не "создаёт" воду из ничего, а лишь помогает существующим облакам "отдать" влагу.

Испытательный полёт уже прошёл успешно: над Бурари самолёт выпустил йодид серебра, после чего приборы зафиксировали локальное увеличение концентрации влаги. Это стало сигналом к старту полномасштабных экспериментов в конце октября.

Почему именно сейчас: борьба с постдивалийским смогом

Период с конца октября по ноябрь — пик загрязнения воздуха в Северной Индии. Ветер стихает, температура падает, а инверсионный слой "запирает" пыль и дым вблизи земли. В этих условиях даже кратковременные осадки способны вымыть из атмосферы твёрдые частицы PM2.5 и PM10, которые проникают глубоко в лёгкие.

Согласно расчётам IIT-Kanpur, даже 3-5 мм осадков способны временно снизить концентрацию частиц на 30-40 %. Это даст "окно чистого воздуха" длиной в несколько дней — достаточно, чтобы школы, больницы и предприятия могли работать без чрезвычайных мер.

Мир и облака: от Китая до ОАЭ

Индия — не первая страна, решившая вмешаться в атмосферные процессы.

  • Китай проводит засев облаков уже более 20 лет, включая Олимпиаду-2008, когда технологии использовались, чтобы предотвратить дождь во время церемонии открытия.

  • Объединённые Арабские Эмираты применяют засев для увеличения запасов пресной воды.

  • США используют его в Калифорнии для борьбы с засухой и пополнения водохранилищ.

Но в Дели цель иная — экологическая гигиена мегаполиса, а не сельское хозяйство.

Научные споры: решение или символ

Критики напоминают, что эффективность засева облаков зависит от множества факторов — температуры, влажности, структуры облаков, ветра. Если воздух сухой или облаков мало, эксперимент не даст результата. Кроме того, йодид серебра остаётся химическим соединением, и при частом использовании может накапливаться в почве.
Сторонники парируют: масштабы малы, экологический риск минимален, а выигрыш — чистый воздух для 30 миллионов человек.

"Это не панацея, — говорит метеоролог Аруна Радж, — но это шанс протестировать управляемую физику атмосферы в реальном мегаполисе".

Практическая сторона: что ждёт горожан 29 октября

Жителям северо-западных районов столицы рекомендовано:

  1. Следить за предупреждениями IMD - во время эксперимента возможны кратковременные осадки.

  2. Ограничить нахождение на улицах в момент полётов: мелкие аэрозоли хоть и безопасны, но могут вызывать раздражение глаз.

  3. Не парковать автомобили под открытым небом - вода с частицами пыли может оставлять налёт.

  4. Отмечать визуальные наблюдения: IIT-Kanpur просит жителей делиться фото и видео дождя для верификации данных.

Что дальше: будущее управляемых осадков

Если эксперимент подтвердит эффективность, проект планируется масштабировать — сначала на другие районы Национального столичного региона (Гургаон, Нойда, Газиабад), затем на промышленные кластеры Пунджаба и Харьяны. В долгосрочной перспективе Индия может создать национальную программу искусственных осадков - аналог китайской, но с экологическим уклоном.

Пока же 29 октября станет символическим днём, когда Дели впервые доверит небу не молитву, а технологию.

FAQ

Зачем нужен искусственный дождь в Дели?
Чтобы временно снизить уровень загрязнения воздуха, "вымывая" из атмосферы частицы пыли и сажи.

Безопасен ли йодид серебра?
В применяемых концентрациях — да. Его количество в тысячу раз меньше порога токсичности, установленных ВОЗ.

Будет ли дождь сильным?
Нет. Обычно это кратковременные осадки продолжительностью 15-30 минут, которые очищают воздух, но не вызывают подтоплений.

Можно ли повторить дождь несколько раз?
Да, но только при наличии подходящих облаков. Поэтому эксперименты распределены на пять возможных "окон" между 28 и 31 октября.

Почему после Дивали?
Потому что именно после праздника уровень смога максимален из-за пиротехники и сельхозпожогов — искусственный дождь позволит частично компенсировать этот пик загрязнения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
