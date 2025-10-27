Глаза выдают, сколько вам лет на самом деле — и не по паспорту

Понять, как стареет организм, теперь можно буквально "заглянув в глаза". Новое исследование учёных из Университета Макмастера и Института исследований здоровья населения (PHRI) показало: структура кровеносных сосудов сетчатки отражает скорость биологического старения и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Этот подход обещает стать простым, безопасным и доступным способом ранней диагностики возрастных изменений.
Учёные проанализировали данные более 74 тысяч человек из четырёх крупных международных проектов — от британского биобанка до канадских лонгитюдных исследований старения. С помощью алгоритмов машинного обучения они сравнили изображения сетчатки с генетическими и биохимическими показателями крови. Выяснилось, что чем менее разветвлённые сосуды в глазах, тем выше риск раннего старения и болезней сердца. По сути, глаз оказался зеркалом состояния всей сосудистой системы.
Сканирование сетчатки — процедура безболезненная и неинвазивная. Она занимает всего несколько минут и может стать частью обычного профилактического осмотра, наряду с измерением давления и уровня холестерина. Если технология войдёт в практику, врачи смогут определять биологический возраст сосудов и прогнозировать риски инфарктов и инсультов задолго до появления симптомов.
Сетчатка — это единственное место в организме, где сосуды можно наблюдать напрямую без хирургического вмешательства. Они реагируют на давление, уровень кислорода, воспаление и гормональные изменения, что делает их идеальным индикатором общего состояния сосудистой системы. Учёные отметили, что особое внимание заслуживают два белка — MMP12 и рецептор IIb IgG-Fc. Оба участвуют в воспалительных процессах и связаны с ускоренным старением сосудов. Эти биомаркеры могут стать мишенями для будущих лекарств.
|Параметр
|Традиционные методы (анализ крови, давление)
|Сканирование сетчатки
|Инвазивность
|Требует забора крови
|Полностью неинвазивно
|Скорость
|До нескольких часов
|Несколько минут
|Частота проведения
|Ограничена
|Может проводиться регулярно
|Ранняя диагностика старения
|Ограничена
|Возможна
|Стоимость оборудования
|Высокая
|Снижается благодаря цифровым камерам
Пациент садится перед оптическим прибором — фундус-камерой.
Камера делает снимок сетчатки с высоким разрешением.
Изображение анализируется с помощью алгоритма, который оценивает форму, толщину и ветвление сосудов.
Результаты сравниваются с эталонными показателями биологического возраста.
Врач интерпретирует данные и при необходимости назначает дополнительные обследования.
Такие устройства уже используются в офтальмологии, а значит, внедрение технологии потребует лишь обновления программного обеспечения.
Если сканирование сетчатки войдёт в стандартный медосмотр, это поможет выявлять заболевания на десятилетие раньше. Для пожилых людей и пациентов с диабетом или гипертонией такая технология может стать спасением: изменения в сетчатке появляются раньше, чем в сердце или мозге. В будущем даже смартфоны смогут определять возраст сосудов по фото глаза, делая мониторинг здоровья таким же простым, как измерение пульса.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро и безболезненно
|Требует точной настройки оборудования
|Подходит для массового скрининга
|Зависит от качества изображения
|Раннее выявление сердечных рисков
|Нужна база данных для сравнения
|Может помочь разработке новых лекарств
|Пока не входит в стандарт диагностики
Как часто нужно проходить сканирование сетчатки?
Оптимально — раз в год, особенно если вам больше 40 лет или есть хронические заболевания.
Можно ли пройти такую процедуру в обычной клинике?
Пока нет, но некоторые офтальмологические центры и исследовательские лаборатории уже внедряют цифровое сканирование.
Поможет ли это продлить жизнь?
Косвенно — да. Раннее выявление сосудистых изменений позволяет вовремя скорректировать питание, физическую активность и лечение, что напрямую влияет на долголетие.
Миф: Сканирование сетчатки нужно только людям с проблемами зрения.
Правда: Даже у полностью здоровых глаз сосуды могут показывать первые признаки старения и риска болезней сердца.
Миф: Процедура опасна для глаз.
Правда: Сканирование использует безопасный свет и не воздействует на ткани глаза.
Миф: Достаточно сделать анализ крови, чтобы узнать всё о здоровье сосудов.
Правда: Кровь показывает состояние систем в целом, но не структуру сосудов. Сетчатка дополняет картину.
Каждый глаз содержит около миллиона нервных волокон, соединяющих сетчатку с мозгом.
Диабет и гипертония первыми проявляются именно через изменения сосудов глаз.
По снимкам сетчатки уже сейчас можно определять пол, возраст и даже привычку курить с точностью до 80%.
Первое исследование связи состояния сетчатки и старения провели японские офтальмологи в 1980-х годах. Тогда снимки делали на плёнку, а анализ занимал недели. Современные цифровые камеры и искусственный интеллект сократили процесс до секунд. Теперь то, что раньше требовало лабораторий, можно сделать в кабинете терапевта.
