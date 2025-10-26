Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин

В последние месяцы в крошечных круглосуточных магазинах Японии — тех самых конбини, что стали неотъемлемой частью уличного ритма, — на смену обычным работникам пришли механические помощники.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Человек и робот за ноутбуком

К 2025 году их сеть разрастётся до 58 тысяч точек, усыпав Токио, Осаку и другие города. Лидеры рынка — Seven-Eleven с 21,5 тысячами филиалов, FamilyMart и Lawson — задают тон, а мелкие игроки вроде Ministop, Daily Yamazaki и NewDays добавляют разнообразия. Но в подсобках сотен таких лавок теперь царит автоматизированный хаос: роботы ловко расставляют товары, а люди… остаются за кадром.

Эти устройства, оснащённые системами распознавания от токийской фирмы Telexistence и работающие на платформах Nvidia с Microsoft, начали внедряться с 2022 года. Уже более 300 точек FamilyMart и Lawson в столице обзавелись ими, а скоро очередь дойдёт до 7-Eleven. Забудьте о локальных операторах: управление ведётся издалека, и не из соседнего офиса, а с другого континента. Журнал Rest of World описал сцену в многоэтажном здании мановского делового квартала: там, за экранами, шестьдесят молодых филиппинцев — парней и девушек — следят за "танцем" машин в далёкой стране.

Переброска контроля на юг объясняется просто: Япония тонет в кадровом голоде. Основатель Telexistence Хуан Паоло Виллонко отметил в беседе с изданиям, что нанять местных для рутинной укладки товаров — задача почти невыполнимая, а если и удастся, то цена взлетит до небес из-за высокой минималки.

В Маниле же всё иначе: компания Astro Robotics нанимает "пилотов", которые в VR-очках и с джойстиками берут бразды правления. Если механизм роняет товар, оператор мгновенно вмешивается, поправляя промах. Каждый специалист курирует до полусотни единиц одновременно, работая посменно круглые сутки.

Такая схема даёт филиппинской молодёжи шанс на техработу, но с подвохом: контракты временные, оплата скромная — от 250 до 315 долларов ежемесячно, на уровне колл-центров. Зато минусы на лицо: от долгого ношения гарнитур возникает тошнота и потеря ориентации, известная как кибер-укачивание. Операторы жалуются, что за день приходится корректировать до пятидесяти сбоев, и тело не выдерживает такой нагрузки.

В долгосрочной перспективе это не просто аутсорсинг — это школа для машин. Данные о движениях и ошибках накапливаются, чтобы "вырастить" полную автономию. Telexistence делится ноу-хау с калифорнийским Physical Intelligence, где на основе этих записей создают ИИ-модели, имитирующие человеческие рефлексы: хватать, сортировать, ориентироваться без подсказок.

Генеральный секретарь профсоюза IT-специалистов Филиппин Сиань Геварра в комментарии Rest of World подчеркнул: инновации обязаны облегчать труд местных, а не служить инструментом для обогащения иностранных фирм. Вопрос в том, заменят ли роботы своих "учителей" раньше, чем те заметят перемены?