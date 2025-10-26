Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда колёса стоят, а мотор рвётся вперёд: как битва газа и тормоза убивает трансмиссию
Один шаг — метр, один след — история: цетиозавр оставил Британии подарок из юрского периода
Битва за бюджет страны: Фицо идёт против системы Евросоюза
Четыре правды о коллагене: что на самом деле помогает коже и суставам
Эти закуски обманывают голод и сжигают жир: ешьте чаще и теряйте вес без усилий
Сеул, где смартфоны рождаются быстрее идей: как найти гаджеты будущего уже сегодня
И я бы воровал: Кушанашвили обратился к Славе так, что стало неловко даже зрителям
Бананово-карамельный чизкейк: этот простой трюк сделает вкус незабываемым
Интерьер выглядит на миллион: способ отделки, который раньше был доступен только во дворцах

Межзвёздный гость: ученые обнаружили у Солнца нечто из другой звёздной системы

3:04
Наука

С октября по середину ноября комета 3I/ATLAS прячется в ослепительном ореоле Солнца, делая её почти недоступной для земных телескопов.

Солнечный протуберанец
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Солнечный протуберанец

В эти недели объект проходит слишком близко к нашей звезде, и обычным наблюдателям остаётся только гадать о его судьбе. Однако тайский энтузиаст-астрофотограф Ворачат Бунплод сумел разглядеть её на снимках, сделанных специальным инструментом.

По данным сайта Spaceweather. com, специализирующегося на космической погоде, он вычислил траекторию гостьи по кадрам с коронографа CCOR-1 на борту спутника GOES-19 от Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Этот аппарат, кружащий на околоземной орбите, предназначен для мониторинга солнечной короны — той яркой оболочки вокруг диска звезды. Благодаря встроенному фильтру, который гасит основной свет, прибор фиксирует тенистые силуэты: от корональных вспышек до редких прохожих вроде комет. Именно так и удалось запечатлеть 3I/ATLAS — как размытое пятно в левом квадрате изображения, окружённое лёгким свечением комы, но без видимого хвоста. Такие снимки дают шанс проследить за динамикой объекта, пока он маневрирует вблизи Солнца.

Обнаруженная в июле 2025-го, эта комета стала третьим подтверждённым пришельцем из-за пределов нашей системы.

Её предшественники — загадочный астероид 1I/'Oumuamua в 2017-м и комета 2I/Борисов в 2019-м — тоже сеяли волны споров. Оба вызвали шумиху вокруг теорий о внеземных артефактах, но специалисты из NASA быстро развеяли сомнения, классифицировав их как естественные скитальцев из других уголков галактики. Аналогично, 3I/ATLAS недавно обзавелась антихвостом — признаком, что она не из местных.

Сейчас странник спешит к перигелию, точке максимального сближения с Солнцем, где жар может разогреть лёд и вызвать распад, выбрасывая потоки пыли и газов. Это зрелище особенно ценно: анализ выбросов раскроет химический состав кометы, подобно тому, как это произошло с Борисовым. В отличие от планетарных тел на эллиптических путях, 3I/ATLAS несётся по гиперболе — траектории, ведущей прямиком из межзвёздной бездны и обратно. По расчётам NASA, после кульминации она постепенно отойдёт от Солнца и снова мелькнёт в поле зрения землян — но ненадолго, до марта следующего года, прежде чем раствориться в космическом вакууме.

Такие визиты — редкий подарок для науки, позволяющий заглянуть в состав далёких звёздных систем. Пока коронограф GOES-19 держит комету в фокусе, астрономы фиксируют её блеск и поведение, готовясь к возможным сюрпризам у солнечного края.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Домашние животные
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
Необычная договорённость в семье Пересильд: как дедушка стал водителем для звезды Слова пацана
Скрипит, но не просит пощады: когда звук тормозов становится сигналом беды
Бизнес и биотехнологии заговорили на одном языке: Владивосток создаёт фабрику кадров будущего
Голова не помойка: сохранение чистоты и блеска волос зимой без потери защиты
Короли саванны не сдаются: тайная жизнь львов раскрывает цену власти и выживания
Ветки живы, а корни мертвы: незаметная ошибка, которая губит грушу уже в октябре
Урал в золоте и тумане: как не промокнуть, не замёрзнуть и не потерять педали в осеннем походе
История с неприятным запахом: учёные выяснили, что сделало человека человеком
Вы с рогатыми дружите: Лера Кудрявцева обругала мошенников после чудовищной лжи о себе
Давление под контролем: 9 шагов к здоровому сердцу и сосудам — гипертония под прицелом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.