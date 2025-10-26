Межзвёздный гость: ученые обнаружили у Солнца нечто из другой звёздной системы

С октября по середину ноября комета 3I/ATLAS прячется в ослепительном ореоле Солнца, делая её почти недоступной для земных телескопов.

Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Солнечный протуберанец

В эти недели объект проходит слишком близко к нашей звезде, и обычным наблюдателям остаётся только гадать о его судьбе. Однако тайский энтузиаст-астрофотограф Ворачат Бунплод сумел разглядеть её на снимках, сделанных специальным инструментом.

По данным сайта Spaceweather. com, специализирующегося на космической погоде, он вычислил траекторию гостьи по кадрам с коронографа CCOR-1 на борту спутника GOES-19 от Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Этот аппарат, кружащий на околоземной орбите, предназначен для мониторинга солнечной короны — той яркой оболочки вокруг диска звезды. Благодаря встроенному фильтру, который гасит основной свет, прибор фиксирует тенистые силуэты: от корональных вспышек до редких прохожих вроде комет. Именно так и удалось запечатлеть 3I/ATLAS — как размытое пятно в левом квадрате изображения, окружённое лёгким свечением комы, но без видимого хвоста. Такие снимки дают шанс проследить за динамикой объекта, пока он маневрирует вблизи Солнца.

Обнаруженная в июле 2025-го, эта комета стала третьим подтверждённым пришельцем из-за пределов нашей системы.

Её предшественники — загадочный астероид 1I/'Oumuamua в 2017-м и комета 2I/Борисов в 2019-м — тоже сеяли волны споров. Оба вызвали шумиху вокруг теорий о внеземных артефактах, но специалисты из NASA быстро развеяли сомнения, классифицировав их как естественные скитальцев из других уголков галактики. Аналогично, 3I/ATLAS недавно обзавелась антихвостом — признаком, что она не из местных.

Сейчас странник спешит к перигелию, точке максимального сближения с Солнцем, где жар может разогреть лёд и вызвать распад, выбрасывая потоки пыли и газов. Это зрелище особенно ценно: анализ выбросов раскроет химический состав кометы, подобно тому, как это произошло с Борисовым. В отличие от планетарных тел на эллиптических путях, 3I/ATLAS несётся по гиперболе — траектории, ведущей прямиком из межзвёздной бездны и обратно. По расчётам NASA, после кульминации она постепенно отойдёт от Солнца и снова мелькнёт в поле зрения землян — но ненадолго, до марта следующего года, прежде чем раствориться в космическом вакууме.

Такие визиты — редкий подарок для науки, позволяющий заглянуть в состав далёких звёздных систем. Пока коронограф GOES-19 держит комету в фокусе, астрономы фиксируют её блеск и поведение, готовясь к возможным сюрпризам у солнечного края.