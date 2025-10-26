Солнце после смерти: стартап решил одолжить у космоса свет для Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Калифорнийский проект Reflect Orbital мечтает о революции в энергетике и повседневной жизни, предлагая запустить на орбиту тысячу зеркал размером с футбольное поле.

Космос
Фото: nasa.gov by NASA, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Космос

Эти конструкции должны ловить солнечные лучи и перенаправлять их на Землю даже в тёмное время суток, продлевая производство электричества на солнечных фермах. Кроме того, разработчики видят в них помощников для фермеров — чтобы освещать посевы в полярной ночи, — или спасателей в кризисах, когда нужно срочно подсветить районы после стихий.

Перед полным развёртыванием команда планирует пробный запуск прототипа под кодовым именем Earendil-1 в 2026 году. Этот аппарат развернёт полотнище 18 на 18 метров и протестирует точность фокусировки света на выбранный участок.

Финансирование уже поступило: 1,25 миллиона долларов от инновационной программы ВВС США, а спрос на услуги превысил 250 тысяч заявок. Если всё сработает, к 2030-му в небе появится эскадрилья из четырёх тысяч таких устройств, способных на время осветить круг диаметром около пяти километров, а потом переориентироваться на новые цели, избегая ненужного блика.

Однако энтузиазм изобретателей встречает яростное сопротивление от научного мира. Астрономы и экологи предрекают хаос: в отличие от случайного свечения от спутников вроде Starlink, здесь свет будет целенаправленным и постоянным.

Тысячи искусственных "лун" на солнечно-синхронной траектории, следящей за сменой дня и ночи превратят ночное небо в дневной прожектор, уничтожая видимость созвездий. Роберт Мэсси из Королевского астрономического общества назвал идею чистой катастрофой для наблюдений, подчёркивая, что даже малейшее повреждение — скажем, от микрометеорита — превратит зеркало в неконтролируемый фонарь, как предупредил Зигфрид Эггл из Университета Иллинойса.

Вред распространится дальше звёздных карт: яркие лучи, вчетверо интенсивнее лунного света, плюс атмосферный смог, размоют горизонт для мигрирующих птиц и нарушат биологические часы у бесчисленных существ. Ночные ритмы животных, и без того под угрозой от городских огней, окончательно собьются, что спровоцирует цепную реакцию в экосистемах. Астрономы подчёркивают: это не просто потеря романтики под звёздами, а удар по фундаментальным процессам природы и отдыха человечества.

Скептики ставят под сомнение саму осуществимость. Отражённый поток рассеется в атмосфере, теряя до 15 тысяч раз в яркости по сравнению с полуденным солнцем. Чтобы добиться хотя бы трети дневного сияния в одном секторе, потребуется свыше трёх тысяч аппаратов — и то с сомнительным эффектом. Реализация обещает быть головоломкой, полной технических ловушек и этических дилемм.

Идея не нова: в 1993-м россияне запустили "Зеркало-2", создавшее гигантский конус света над территорией, но спутник быстро сгорел в плотных слоях воздуха. С тех пор подобные замыслы всплывают регулярно, маня обещаниями прогресса, но неизменно натыкаясь на риски.

Разработчики Reflect Orbital уверяют, что учтут экологический фактор, но пока баланс склоняется к опасности: попытка "продлить день" рискует стереть ночь, ценную для восстановления и размышлений. Может, стоит сперва освоить имеющийся свет, прежде чем хвататься за небесные прожекторы?

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
