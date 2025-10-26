Датчики смерти или вы обречены: комары нашли способ обходить все ловушки и репелленты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:11
Наука

Лето — время пикников и вечерних посиделок под звёздами, но для многих оно омрачается назойливым жужжанием.

Комар
Фото: commons.wikimedia.org by James Gathany is licensed under Centers for Disease Control and Prevention's
Комар

Эти мелкие летающие хищники не просто раздражают: они разносят серьёзные угрозы здоровью, включая малярию, денге и жёлтую лихорадку. Что позволяет им так безошибочно находить жертву в толпе? Новое исследование, размещённое в престижном издании Cell, раскрывает хитрый механизм их восприятия запахов, который может радикально изменить подходы к защите от этих вредителей.

Особенно коварны комары вида Aedes aegypti, чья система распознавания ароматов кардинально отличается от привычных моделей у других существ.

В типичном случае нервная клетка несёт ответственность за один-единственный тип датчика запахов, но у этих насекомых несколько рецепторов сосуществуют в одной ячейке — феномен, известный как совместная активация генов. Такая схема создаёт множественные каналы для фиксации человеческих феромонов, делая поиск хозяина похожим на многоуровневую сеть безопасности.

На практике это означает невероятную живучесть: даже если вывести из строя отдельные элементы восприятия, комар не потеряет ориентиры. Американские лаборатории провели тесты, подтвердившие эту стойкость — насекомые продолжали настигать цели, несмотря на генетические модификации ключевых сенсоров. Именно такая избыточность объясняет их феноменальную точность в хаосе летних вечеров, где один неверный шаг мог бы стоить им ужина.

Эта особенность не просто любопытный факт: она намекает на слабости традиционных средств отпугивания.

Пока репелленты фокусируются на блокировке изолированных путей, комары обходят препятствия через запасные маршруты. Учёные предполагают, что понимание этой "резервной" архитектуры позволит разработать более хитрые барьеры — возможно, комбинированные формулы, которые ударят по всей системе разом. В итоге, лето без зуда может стать ближе, чем кажется.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
