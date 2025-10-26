Яйцо апокалипсиса: человечество нашло сохранившийся эмбрион динозавра

В далёкой провинции Рио-Негро, на просторах аргентинской Патагонии, палеонтологи наткнулись на артефакт, который выглядит так, будто его только что снесли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Динозавр

Это окаменевшее яйцо, возраст которого оценивается в 70 миллионов лет, принадлежало одному из видов древних рептилий — вероятно, небольшому тероподу из рода Bonapartenykus. Такие находки поражают воображение: размером с яйцо страуса, оно сохранилось в идеальном состоянии, что само по себе редкость для окаменелостей позднего мелового периода.

Эксперты по всему миру замерли в изумлении перед этим открытием. Яйца динозавров в этом регионе обнаруживали и раньше, но столь хорошо сохранившийся экземпляр — настоящая сенсация.

Исследователи предполагают, что внутри может скрываться фетальный материал, и для проверки планируют провести детальные сканирования. Если подтвердится наличие зародыша, это войдёт в историю как одно из ключевых событий в южноамериканской палеонтологии, проливая свет на процесс вынашивания и вылупления у этих гигантов прошлого.

Гонсало Муниос, специалист из Аргентинского музея естественных наук имени Бернардо Ривадавиа, поделился мыслями с National Geographic. По его словам, находка стала настоящим шоком: окаменелости скелетов динозавров встречаются часто, но яйца — это совсем другая история, они крайне редки. Он отметил, что среди плотоядных особей такие артефакты ещё менее обычны.

Причин несколько: во-первых, хищников всегда было меньше, чем травоядных. Во-вторых, их яйца эволюционно ближе к птичьим — с тонкой, хрупкой скорлупой, которая легко разрушается со временем. Поэтому каждая подобная находка вызывает настоящий ажиотаж и требует тщательного анализа.

Артефакт, вместе с другими трофеями с того же участка — зубами древних млекопитающих и позвонками змей, — вскоре отправят в столичный музей для глубокого изучения.

Муниос выразил надежду, что сканирование раскроет наличие эмбриона, что позволит лучше понять, как именно размножались динозавры в те далёкие эпохи. Экспедиция Cretaceous Expedition I уже доказала: эта территория когда-то служила настоящим инкубатором для разнообразной фауны, где хищники и их потомство соседствовали с первыми млекопитающими.