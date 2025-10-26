Самое долгое затмение XXI века: не пропустите важнейшее шоу вселенной в ближайшее время

Астрономическое шоу 2 августа 2027 года войдет в историю как одно из самых зрелищных небесных явлений десятилетия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затмение и извержение Везувия

В определенных точках Земли дневной свет угаснет полностью более чем на шесть минут, а пик тьмы придется на небо над Луксором в Египте — идеальным местом для наблюдения кульминации.

Тень Луны стартует в просторах Атлантики, пересечет Гибралтарский пролив, прокатится по Северной Африке и Ближнему Востоку, прежде чем раствориться в водах Индийского океана. Это путешествие обещает захватывающие виды для тех, кто окажется в зоне пути.

Европа тоже не останется в стороне: юг Испании, включая Кадис и Малагу, полностью погрузится в конус тени, превратив обычный день в мистический сумрак.

В Италии полное затемнение коснется лишь крошечной Лампедузы, где Солнце закроется на 99,8 процента. Но южане не будут обделены — в Сиракузах ожидается 92-процентное покрытие, а на Сицилии и в Калабрии оно превысит 90 процентов, создав драматический полуденный полумрак.

Фазы явления развернутся с 10:30 по итальянскому летнему времени над океаном и завершатся около 14:43 в Индийском, растянувшись на пять с лишним часов. Кульминация у Луксора случится ровно в 12:06. Для итальянцев яркие моменты придут ближе к полудню — стоит заранее свериться с картами и астрономическими таблицами, чтобы узнать точный уровень затемнения в своем краю.

Наблюдать за этим без риска — ключ к незабываемым впечатлениям.

Обычный взгляд на Солнце чреват ожогами сетчатки, так что вооружитесь проверенными средствами: очками для затмений по стандарту ISO 12312-2, фильтрами для оптики или телескопов, а также методом проекции для безопасного просмотра тени на экране. Ни в коем случае не полагайтесь на голый глаз или бытовые солнцезащитные линзы.